ทำเนียบขาวพร้อมพิสูจน์ 'ลายเซ็นทรัมป์' บนจดหมายลามกที่ส่งถึง 'เอปสตีน' หลังผู้นำสหรัฐฯ ยืนยัน 'ไม่ใช่ของตน'

ทำเนียบขาวระบุในวันอังคาร (9 ก.ย.) ว่าพร้อมสนับสนุนการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ต่อลายเซ็นบนจดหมายที่เชื่อกันว่า โดนัลด์ ทรัมป์ เคยส่งให้กับ เจฟฟรีย์ เอปสตีน (Jeffrey Epstein) เศรษฐีค้ากามผู้อื้อฉาว หลังจากพวกผู้ช่วยของทรัมป์ระบุว่ามัน "ไม่ใช่" ลายเซ็นของประธานาธิบดีสหรัฐฯ
ทรัมป์ ซึ่งเคยคบหาเป็นเพื่อนกับ เอปสตีน ก่อนดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี ทว่ามีเรื่องบาดหมางกับอดีตนักการเงินผู้นี้หลายปีก่อนที่เขาจะเสียชีวิต ปฏิเสธว่าไม่ได้มอบจดหมายที่ปรากฏอยู่ในสมุดอวยพรวันเกิดของเอปสตีน ซึ่งมีภาพวาดผู้หญิงและข้อความที่เกี่ยวกับความลับ
เมื่อวันจันทร์ (8) สมาชิกพรรคเดโมแครตในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ได้เผยแพร่จดหมายฉบับดังกล่าวซึ่งเขียนขึ้นเมื่อกว่า 20 ปีก่อนต่อสาธารณชน ขณะที่ทางทำเนียบขาวรีบรุดออกมาปฏิเสธความจริงแท้ของจดหมายดังกล่าว
ทรัมป์ ให้สัมภาษณ์สื่อเมื่อวันอังคาร (9) ว่า ลายเซ็นและสำนวนภาษาในจดหมายดังกล่าวไม่ได้มาจากตัวเขาแน่นอน “นั่นไม่ใช่ภาษาของผม มันไร้สาระ” เขากล่าว
การเปิดเผยเอกสารดังกล่าวและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ เอปสตีน ทำให้ประเด็นที่กลายเป็นเสี้ยนหนามทางการเมืองของประธานาธิบดีกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง และแม้ว่า ทรัมป์ จะพยายามเรียกร้องให้ผู้สนับสนุนเลิกพูดถึงเรื่องนี้ แต่ความอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับอาชญากรรมของ เอปสตีน และบุคคลอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมดังกล่าวก็ยังคงสูงอยู่
แคโรไลน์ ลีวิตต์ โฆษกหญิงของประธานาธิบดี กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ทำเนียบขาวพร้อมจะสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ลายเซ็น เพื่อพิสูจน์ว่า ทรัมป์ เป็นฝ่ายที่ถูกต้อง
“ประธานาธิบดีไม่ได้เขียนจดหมายฉบับนี้ และท่านไม่ใช่คนที่ลงนามในจดหมายฉบับนี้” เธอกล่าว
ลีวิตต์ เอ่ยเสริมว่า ทรัมป์ไม่ได้ลงนามในเช็คที่ เอปสตีน อ้างว่ามีลายเซ็นของเขาอยู่ด้วย
“ประธานาธิบดี ทรัมป์ เป็นบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีลายเซ็นที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก และเขาก็มีมาหลายปีแล้ว” เธอกล่าว
เจมส์ โคเมอร์ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นผู้นำการสอบสวนคดี เอปสตีน ของสภาคองเกรส และได้ออกหมายเรียกเอกสารต่างๆ ของ เอปสตีน รวมถึงบันทึกวันเกิด กล่าวว่าเขา "เชื่อ" ในสิ่งที่ ทรัมป์ พูด
“ประธานาธิบดียืนยันว่าท่านไม่ได้ลงนามในเอกสารดังกล่าว ดังนั้น ผมจึงเชื่อคำพูดของประธานาธิบดี” สมาชิกพรรครีพับลิกันจากรัฐเคนทักกีกล่าวกับผู้สื่อข่าว
สมาชิกสภาคองเกรสได้พบปะกับเหยื่อของ เอปสตีน ที่อาคารรัฐสภาสหรัฐฯ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เมื่อถูกถามว่าเขาจะพบปะกับเหยื่อหรือไม่ ทรัมป์ กล่าวว่าเขาไม่ได้พิจารณาเรื่องนี้
“แน่นอนว่าผมไม่ชอบสถานการณ์ที่มีใครก็ตามถูกล่วงละเมิดหรือถูกทำร้าย แต่ผมก็ยังไม่ได้คิด ผมไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลย” เขากล่าว
ผลสำรวจของรอยเตอร์/อิปซอสที่เสร็จสิ้นเมื่อวันอังคาร (9) พบว่า คนในสหรัฐฯ ยังคงมีความสงสัยเกี่ยวกับคดีของเอปสตีน โดยผู้ตอบแบบสอบถาม 65% ระบุว่า รัฐบาลกำลังปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการเสียชีวิตของเขาในเรือนจำเมื่อปี 2019 ซึ่งถูกตัดสินว่าเป็นการฆ่าตัวตาย และ 72% ระบุว่า รัฐบาลกำลังปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อลูกค้าของผู้ต้องหาค้ามนุษย์ทางเพศรายนี้ โดยตัวเลขทั้งสองนี้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากผลสำรวจเมื่อช่วงเดือน ก.ค.
อย่างไรก็ตาม ผลสำรวจความคิดเห็นผู้ใหญ่ 1,084 คนยังมีข่าวดีสำหรับทรัมป์อยู่บ้าง โดยผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นฐานเสียงรีพับลิกัน 44% กล่าวว่าพวกเขา "เห็นด้วย" กับวิธีที่ ทรัมป์ จัดการกับคดีของเอปสตีน เพิ่มขึ้นจาก 35% ในเดือน ก.ค. ทว่าโดยรวมแล้วก็ยังมีเพียง 17% ของสาธารณชนเท่านั้นที่เห็นด้วยกับการจัดการเรื่องนี้ของเขา
ที่มา: รอยเตอร์