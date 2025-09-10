หาพวก!ทรัมป์ยุอียูร่วมรีดภาษีจีน-อินเดีย100% ในยุทธศาสตร์กดดันรัสเซียยุติศึกยูเครน

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ในวันอังคาร(9ก.ย.) เร่งเร้าพวกเจ้าหน้าที่สหภาพยุโรป(อียู) เล่นงานจีนด้วยเพดานภาษีสูงสุด 100% ส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์กดดันประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย ให้ยุติศึกสงครามในยูเครน
นอกจากนี้แล้ว ทรัมป์ ยังพยายามโน้มน้าวให้อียู กำหนดมาตรการรีดภาษีสูงลิ่วแบบเดียวกันกับอินเดีย ตามรายงานของรอยเตอร์ อ้างอิงแหช่งข่าวใกล้ชิดกับประเด็นนี้ที่ไม่ประสงค์เอ่ยนาม
จีนและอินเดีย คือผู้ซื้อน้ำมันรัสเซียรายใหญ่ และด้วยการจัดซื้อดังกล่าว พวกเขาจึงมีบทบาทสำคัญที่ช่วยประคับประคองเศรษฐกิจของรัสเซีย ในขณะที่มองโกยังคงเดินหน้าขยายขอบเขตการรุกรานยูเครน ที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 2022
คำร้องขอของทรัมป์ เป็นการสื่อสารผ่านการประชุมทางไกลกับ เดวิด โอซัลลิแวน ทูตด้านการคว่ำบาตรของอียูและเจ้หน้าหน้าที่อียูรายอื่นๆ ขณะที่ปัจจุบันผู้แทนทูตอียูรายนี้อยู่ระหว่างเดินทางเยือนวอชิงตัน เพื่อพูดคุยหารือประสานงานการคว่ำบาตร
โอซัลลิแวน เปิดเผยว่าสหรัฐฯบ่งชี้ถึงความตั้งใจกำหนดมาตรการรีดภาษีแบบเดียวกัน ถ้าสหภาพยุโรปทำตามคำร้องขอของสหรัฐฯ "พวกเขาพูดตรงๆว่า เราจะทำสิ่งนี้ แต่คุณต้องทำมันพร้อมกับเราด้วย"
ทั้งนี้ถ้ามีการทำตามคำร้องขอของสหรัฐฯ มันจะก่อการเปลี่ยนแปลงในทางยุทธศาสตร์สำหรับอียู ที่ก่อนหน้านี้แสดงท่าทีอยากโดดเดี่ยวรัสเซียด้วยมาตรการคว่ำบาตรมากกว่า แทนที่จะเป็นมาตรการรีดภาษี
ที่ผ่านมา ทรัมป์ ส่งเสียงข่มขู่บ่อยครั้งว่าจะรีดภาษีอินเดียและจีน ในฐานะเป็นบทลงโทษสำหรับซื้อน้ำมันดิบจากรัสเซีย
ในขณะที่ ทรัมป์ ปรับขึ้นเพดานภาษีสินค้านำเข้าจากอินเดีย 25% ส่วนหนึ่งสืบเนื่องจากความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่มีกับวังเครมลิน แต่ ทรัมป์ ยังไม่ได้กำหนดมาตรการลงโทษอื่นๆเพิ่มเติม
หลายต่อหลายครั้ง ทรัมป์ ส่งเสียงคร่ำครวญว่ายุโรปเองก็ไม่ได้ตัดขาดจากรัสเซียโดยสิ้นเชิง ในนั้นรวมถึงกรณีที่มอสโกยังคงป้อนก๊าซธรรมชาติแก่อียูคิดเป็นสัดส่วน 19% เมื่อปีที่แล้ว แม้ว่าทางกลุ่มเคยรับปากว่าจะยุติการพึ่งพิงพลังงานรัสเซียอย่างเด็ดขาด
(ที่มา:รอยเตอร์)