จริยธรรมบกพร่อง! คณะกรรมาธิการสภาล่างสหรัฐฯแฉ “ทรัมป์” ส่ง“ ภาพลามกพร้อมคำอวยพรวันเกิดให้มหาเศรษฐีกินเด็ก “เจฟฟรีย์ เอปสตีน” พระสหายเจ้าชายแอนดรูว์

เอเจนซีส์ – คณะกรรมาธิการสภาล่างสหรัฐฯด้านการกำกับและการปฎิรูปภายใต้การนำของพรรครีพับลิกันวันจันทร์(8 ก.ย) เผยแพร่ภาพวาดแสดงท่อนบนเปลือยของผู้หญิงที่ส่อไปในทางโป้เปลือยพร้อมคำพูดประกอบและลายเซ็นกำกับของโดนัลด์ ทรัมป์ที่มอบให้อดีตมหาเศรษฐีอเมริกันอื้อฉาว เจฟฟรีย์ เอปสตีน พระสหายของเจ้าชายแอนดรูว์ ดยุกแห่งยอร์ก เกิดขึ้น 1 วันหลังผู้นำแพ้คดีขอให้ศาลอุทธรณ์สหรัฐฯพลิกคำพิพากษาคดี อี จีน แคร์โรลล์ (E Jean Carroll) อดีตคอลัมนิสต์นิตยสาร Elle เคยโดนทรัมป์ลวนลามสมัยยังสาว
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันอังคาร(9 ก.ย)ว่า ภาพวาดหญิงเปลือยพร้อมคำอวยพรดังกล่าวถูกส่งมอบโดยทีมทนายมรดกของอดีตมหาเศรษฐีวอลสตรีท เจฟฟรีย์ เอปสตีน (Jeffrey Epstein) ที่ปลิดชีพตัวเองคาห้องขังเมื่อปี 2019 ระหว่างการรอไต่สวนคดีลักลอบค้าทางเพศและเป็นพระสหายของเจ้าชายแอนดรูว์ ดยุกแห่งยอร์กที่หนึ่งในเหยื่อของเอปสตีนคือเวอร์จิเนีย จุฟเฟร อ้างว่าเคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเจ้าชายระหว่างอยู่ในกรุงลอนดอน
เป็นการส่งมอบตามคำสั่งและภาพอวยพรวันเกิดเอปสตีนปีที่ 50 ของโดนัลด์ ทรัมป์เมื่อปี 2003 นั้นเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือวันเกิดที่อื้อฉาว
CNN ของสหรัฐฯเคยรายงานเมื่อกรกฎาคมก่อนหน้าว่า ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ออกมาปฎิเสธว่าไม่เคยวาดภาพหรือส่งโน้ตไปเป็นของขวัญ “ผมไม่เคยเขียนภาพเลยในชีวิตของตัวเอง ผมไม่เคยวาดภาพรูปผู้หญิง” ทรัมป์กล่าวในเวลานั้นตามการรายงานของวอลสตรีทเจอร์นัล และเสริมว่า “มันไม่ใช่ภาษาของผม มันไม่ใช่คำพูดของผม”
สื่อสหรัฐฯรายงานว่า คำอวยพรวันเกิดอยู่ในภาพวาดท่อนบนเปลือยของผู้หญิงที่มีการแสดงถึงหน้าอกและทรัมป์ได้เซ็นลงนามที่ด้านล่างในตำแหน่งบริเวณอวัยวะเพศที่ลายเซ็นของเขานั้นมีลักษณะคล้ายกอหญ้า
เดอะการ์เดียนชี้ว่า โรเบิร์ต การ์เซีย (Robert Garcia) สมาชิกระดับสูงของพรรคเดโมแครตที่นั่งอยู่ในชุดกรรมาธิการนี้กล่าวผ่านแถลงการณ์ว่า “คณะกรรมาธิการกำกับสามารถครอบครอง “หนังสือวันเกิดที่อื้อฉาว” ที่รวมถึงโน้ต(อวยพรวันเกิด)จากประธานาธิบดีทรัมป์ที่เขาเคยบอกว่าไม่เคยมีอยู่จริง” และเสริมว่า “ถึงเวลาแล้วสำหรับประธานาธิบดีสหรัฐฯที่ต้องบอกความจริงแก่พวกเราในสิ่งที่เขารู้และเผยแพร่ไฟล์เอปสตีนทั้งหมดออกมา”
ด้านทำเนียบขาวไม่ได้ออกแถลงการณ์แสดงความเห็นในทันทีแต่ทว่าเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวพยายามที่ทำลายความน่าเชื่อถือของภาพลามกวันเกิดเอปสตีน โดย เทย์เลอร์ บูโดวิช (Taylor Budowich)ผู้ช่วยหัวหน้าคณะทำงานด้านการสื่อสารของทรัมป์แสดงความเห็นผ่านแพลตฟอร์ม X ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างในลายเซ็นของทรัมป์ที่อยู่ในโน้ตอวยพรวันเกิดโดยชี้ว่าเป็นลายเซ็นปลอม
ในวันจันทร์(8)คณะกรรมาธิการสภาล่างสหรัฐฯยังได้เผยแพร่หนังสือวันเกิดเอปสตีนที่อื้อฉาวทั้งเล่มโดยภาพที่แสดงชื่อเรื่องว่า “ 50 ปีแรก” (The First Fifty Years)ที่แบ่งออกเป็น 10 ตอนโดยคำนำเขียนโดยอดีตแฟนสาวคนสนิท กีเลน แมกซ์เวลล์ (Ghislane Maxwell) ที่ปัจจุบันกำลังติดคุกในสหรัฐฯ
หนังสือวันเกิดหุ้มปกหนังประกอบไปด้วยจดหมายหลายสิบฉบับและภาพต่างๆที่แสดงออกถึงทางราคะทางเพศอย่างชัดเจนตั้งแต่ภาพวาดจากบรรดาเพื่อนหญิงของเอปสตีนที่ได้รับข้อความจากข้างสระว่ายน้ำไปจนถึงภาพสัตว์ป่าเช่น สิงโตและม้าลายกำลังสมสู่
บุคคลมีชื่อเสียงอื่นๆที่มีส่วนร่วมด้วยรวมไปถึง อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ บิล คลินตัน มหาเศรษฐีพันล้าน ลีออน แบล็ก (Leon Black) ศาสตราจารย์กฎหมายมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดซึ่งเคยเป็นทนายความให้ทรัมป์ อลัน เดอร์โชวิตซ์ (Alan Dershowitz) รวมถึงเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำสหรัฐฯคนปัจจุบัน ปีเตอร์ แมนเดลสัน (Peter Mandelson) และ เลส เวกซ์เนอร์ (Les Wexner) รวมอยู่ในคนอื่นๆ
การเปิดเผยภาพอวยพรวันเกิดเอปสตีนของทรัมป์เกิดขึ้นหลังศาลแขวงชั้นอุทธรณ์ในแมนแฮตตันวันจันทร์(8) พิพากษายืนต่อการตัดสินจากศาลชั้นต้นในคดี อี จีน แคร์โรลล์ (E Jean Carroll) อดีตคอลัมนิสต์นิตยสาร Elle โดยโพลิติโกของสหรัฐฯรายงานวันจันทร์(8)ว่า ศาลปฎิเสธไม่รับคำอุทธรณ์จากทรัมป์ที่ใช้เหตุผลอ้างให้กลับคำพิพากษาจากศาลชั้นต้นโดยอ้างเหตุการได้รับภูมิคุ้มกันในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐฯ
ทั้งนี้แคร์โรลปัจจุบันในวัย 81 ปีได้เคยกล่าวหาว่าทรัมป์ล่วงละเมิดทางเพศเธอเมื่อราวปี 1996 ที่ห้างสรรพสินค้า Bergdorf Goodman ในห้องลองเสื้อผ้า โดยเธอได้กล่าวถึงเหตุการณ์นี้ในหนังสือบันทึกความทรงจำแต่ทรัมป์ในสมัยแรกของการดำรงตำแหน่งออกมาตอบโต้โดยอ้างว่าไม่เคยพบและข้อกล่าวหาข่มขืนของแคร์โรลสมควรอยู่ในหนังสือนวนิยายและส่งผลทำให้ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นสั่งให้เธอเป็นผู้ชนะในคดีหมิ่นประมาทพร้อมสั่งให้ประธานาธิบดีสหรัฐฯต้องจ่ายเธอซึ่งมาจนถึงปัจจุบันจะตกที่ 89.7 ล้านดอลลาร์รวมดอกเบี้ยจากจำนวนเดิม 83.3 ล้านดอลลาร์