เอาแล้ว! หน่วยชินเบตร่วม IDF ของอิสราเอลเปิดฉากลอบสังหาร “แกนนำระดับสูงฮามาส” ถึงใจกลาง “กาตาร์” ล้างแค้นโจมตีเยรูซาเลมวันจันทร์ อ้างได้ไฟเขียวจากทรัมป์

รอยเตอร์/เอเจนซีส์ - หน่วยชินเบตและกองกำลัง IDF ของอิสราเอลออกปฎิบัติการลอบสังหารแกนนำระดับสูงฮามาสกลางกรุงโดฮาวันอังคาร(9 ก.ย)อ้างได้ไฟเขียวจากทรัมป์ เสียงระเบิดดังได้ยินไปทั่วเขตคาตานา(Katara)ของเมืองหลวง ล้างแค้นเกิดเหตุโจมตีเยรูซาเลมวันจันทร์(8 ก.ย)ดับ 6 และบาดเจ็บหลายสิบ ฮามาสยืนยันทีมเจรจาสันติภาพของตัวเองตกเป็นเป้าแต่ 'รอดตาย' มาได้หวุดหวิดรวม คาลิล อัล-เฮย์ยา (Khalil al-Hayya) มือเจรจาสุดฉมัง ด้านกาตาร์เดือดประณามอิสราเอลละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศชัดเจน
รอยเตอร์รายงานวันนี้(9 ก.ย)ว่า อิสราเอลเปิดฉากโจมตีอย่างอุกอาจและท้าทายในปฎิบัติการลอบสังหารแกนนำระดับสูงฮามาสกลางกรุงโดฮา กาตาร์ วันอังคาร(9)ขยายปฎิบัติการทางการทหารไปทั่วภูมิภาคตะวันออกกลางรวมถึง กาตาร์ ซึ่งเป็นประเทศที่เป็นกลางในการช่วยเหลือการเจรจาสันติภาพระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสและยังถือเป็นที่จัดว่าปลอดภัยและอีกทั้งกลุ่มฮามาสเปิดสำนักงานด้านการเมืองที่นี่มานานหลายปี
กระทรวงต่างประเทศกาตาร์ออกแถลงการณ์ประณามอิสราเอลด่วนในวันอังคาร(9) ว่าเป็นการก่ออาชญากรรมอย่างขี้ขลาดต่อโดฮาและเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างชัดเจน
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานว่า กองทัพอิสราเอลออกแถลงการณ์ยืนยันปฎบัติการลอบสังหารแกนนำระดับสูงฮามาสที่กรุงโดฮาว่าเกิดขึ้นจริง โดยระบุว่ากองกำลัง IDF ร่วมกับหน่วยชินเบตของอิสราเอลออกปฎิบัติการโจมตีอย่างแม่นยำโดนมีเป้าหมายไปที่ระดับหัวหน้าขององค์กรก่อการร้ายฮามาส
และอ้างว่า ฝ่ายอิสราเอลก่อนการโจมตีมีการใช้มาตรการเพื่อลดอันตรายต่อพลเรือนในกรุงโดฮารวมไปถึงใช้กระสุนแบบแม่นยำและการใช้การข่าวกรองลับ พร้อมยังประกาศว่าทั้ง IDF และหน่วยชินเบตจะยังคงออกปฎิบัติการเพื่อโค่นล้มองค์กรก่อการร้ายฮามาสที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีข้ามพรมแดนวันที่ 7 ต.ค
เกิดขึ้นหลังหน่วยกองพลน้อย al-Qassam ซึ่งเป็นปีกฝ่ายทหารฮามาสวันอังคาร(9)แสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์เปิดฉากยิงในเมืองเยรูซาเลมเมื่อวันจันทร์(8) สังหารไป 6 คนและบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า 26 คน
เดอะการ์เดียนรายงานว่า สถานีโทรทัศน์ช่อง 12 ของอิสราเอลรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่เทลอาวีฟอ้างว่า ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ให้ไฟเขียวสำหรับปฎิบัติการลอบสังหารนี้ซึ่งกลายเป็นสิ่งที่สร้างความตกตะลึงแก่กาตาร์ซึ่งเป็นประเทศกลางในการเจรจาสันติภาพกาซา
รอยเตอร์รายงานว่า กลุ่มติดฮาวุธฮามาสยืนยันว่า ทีมเจรจาสันติภาพของตัวเองตกเป็นเป้าการโจมตีครั้งนี้
แหล่งข่าวฮามาส 2 คนเปิดเผยกับรอยเตอร์ว่า ผู้แทนทีมเจรจาหยุดยิงของฮามาสในกรุงโดฮา “รอดตาย” จากการโจมตีวันอังคาร(9)
มีรายงานว่า IDF และหน่วยชินเบตของอิสราเอลมีเป้าหมายต้องการลอบสังหาร คาลิล อัล-เฮย์ยา (Khalil al-Hayya) ซึ่งเป็นมือเจรจาที่มีความเชี่ยวชาญของฮามาส
อัล-เฮย์ยาเป็น 1 ใน 5 ของสมาชิกชายทั้งหมดแห่งสภาผู้นำฮามาสที่นำกลุ่มฮามาสมาตั้งแต่ผู้นำคนเก่าซินวาร์ถูกอิสราเอลสังหารในเขตฉนวนกาซาเมื่อตุลาคมปีที่แล้ว