ถอยดีกว่า! รัฐบาลเนปาลยกเลิกคำสั่ง 'แบนโซเชียลมีเดีย' หลังวัยรุ่น Gen-Z ลุกฮือประท้วงเดือดตายแล้ว 19 ศพ

รัฐบาลเนปาลตัดสินใจยกเลิกมาตรการแบนโซเชียลมีเดีย หลังเกิดการประท้วงรุนแรงที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปถึง 19 ราย ตามคำยืนยันของรัฐมนตรีรายหนึ่ง วันนี้ (9 ก.ย.)
ปริถวี สับบา กูรุง โฆษกคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวว่า รัฐบาลได้ยกเลิกการห้ามใช้โซเชียลมีเดียที่เริ่มบังคับใช้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
การตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากมีผู้เสียชีวิต 19 ราย และบาดเจ็บกว่า 100 ราย ในเหตุการณ์การประท้วงของกลุ่มคน "Gen Z" เมื่อวันจันทร์ (8 ก.ย.) ที่อ้างว่าต่อต้านการทุจริตคอรัปชันที่แพร่หลาย ทว่ามีชนวนเหตุมาจากการที่รัฐบาลสั่งแบนโซเชียลมีเดีย
"เราได้ยกเลิกการปิดโซเชียลมีเดียแล้ว ตอนนี้พวกเขากำลังดำเนินการอยู่" กูรุง กล่าวกับรอยเตอร์
ด้านนายกรัฐมนตรี เค.พี. ชาร์มา โอลี กล่าวว่า ตนรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดจาก "การแทรกซึมจากศูนย์รวมความเห็นแก่ตัวต่างๆ"
รัฐบาลยืนยันว่าจะจ่ายเงินเยียวยาให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตและให้การรักษาพยาบาลฟรีแก่ผู้บาดเจ็บ
“จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุ ประเมินความเสียหาย และเสนอมาตรการภายใน 15 วัน เพื่อให้มั่นใจว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นซ้ำอีกในอนาคต” โอลี กล่าวในถ้อยแถลงเมื่อช่วงกลางดึกวันจันทร์ (8 ก.ย.)
กลุ่มผู้จัดการประท้วงซึ่งได้ลุกลามขยายวงไปยังเมืองอื่นๆ ในประเทศแถบเทือกเขาหิมาลัยแห่งนี้ เรียกการประท้วงเหล่านี้ว่า “การชุมนุมของคนรุ่น Gen Z” พวกเขาระบุด้วยว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงความไม่พอใจอย่างกว้างขวางของคนหนุ่มสาวต่อการที่รัฐบาลถูกมองว่าเพิกเฉยไม่ปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมโอกาสทางเศรษฐกิจ
สัปดาห์ที่แล้ว รัฐบาลเนปาลตัดสินใจปิดกั้นการเข้าถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลายแห่ง รวมถึง Facebook ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ก่อให้เกิดความโกรธแค้นในหมู่คนหนุ่มสาว
เจ้าหน้าที่เนปาลกล่าวว่า การปิดกั้นเกิดขึ้นกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ไม่ได้ลงทะเบียนกับรัฐบาล และเป็นส่วนหนึ่วของนโยบายปราบปรามบัตรประจำตัวปลอม ข้อมูลเท็จ และถ้อยคำแสดงความเกลียดชัง (hate speech)
ที่มา: รอยเตอร์