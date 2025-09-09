มาช้าแต่ก็มา!สหรัฐฯ-จีนยินดี'อนุทิน'ได้รับเลือกเป็นนายกฯไทย ต่างหวังสานสัมพันธ์แนบแน่น

สถานทูตสหรัฐฯประจำประเทศไทย ในวันจันทร์(8ก.ย.) เผยแพร่ถ้อยแถลงของกระทรวงการต่างประเทศ แสดงความยินดีกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล ในโอกาสที่ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคนไทยของไทย ความเคลื่อนไหวที่มีขึ้นในช่วงเวลาไล่เลี่ยกับที่จีน เผยแพร่ถ้อยแถลงแสดงความยินดีเช่นกัน
เมื่อวันศุกร์(5ก.ย.) ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรของไทย ลงมติเห็นชอบให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ด้วยคะแนนเสียง 311 ต่อ 152 เสียง งดออกเสียง 27 คะแนน จากผู้ลงคะแนนเสียง 490 คน
การลงมติครั้งนี้มีขึ้นหลังจากเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคม ศาลรัฐธรรมนูญของไทย มีมติให้นางสาวแพทองธาร ชินวัตร พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เพราะขาดคุณสมบัติ ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง จากกรณีคลิปหลุดเสียงสนทนาระหว่างเธอกับ ฮุนเซน อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ท่ามกลางข้อพิพาทตามแนวชายแดน
สถานทูตสหรัฐฯ ชาติที่เป็นพันธมิตรตามสนธิสัญญายาวนานกับไทย เมื่อวันจันทร์(8ก.ย.) เผยแพร่ถ้อยแถลงของ มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศอเมริกา ระบุว่า "สหรัฐอเมริกาขอแสดงความยินดีกับคุณอนุทิน ชาญวีรกูล ในโอกาสที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศไทย"
" เราตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกับนายกรัฐมนตรีอนุทินและรัฐบาลของท่าน เพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนที่แนบแน่นของเราซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน ผมเชื่อมั่นว่าความร่วมมือของเราจะยังคงส่งเสริมสันติภาพ ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และเสรีภาพทั่วภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกต่อไป" ถ้อยแถลงระบุ
ก่อนหน้านั้นไม่นาน จีน อีกชาติมหาอำนาจของโลกและเป็นชาติที่มีความใกล้ชิดกับไทยเช่นกัน เผยแพร่ถ้อยแถลงแสดงความยินดีที่นายอนุทิน ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีของไทย พร้อมเน้นย้ำถึงความเป็นมิตรใกล้ชิดระหว่างทั้ง 2 ชาติ
"จีนและไทยเป็นมิตรและเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิด จีนไทยใช่อื่นไกล พี่น้องกัน ซึ่งมีมาช้านานและได้ทวีคุณค่าเมื่อกาลเวลาผ่านไป ปีนี้เป็นครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศ" ถ้อยแถลงระบุ
ถ้อยแถลงระบุต่อว่า "จีนพร้อมที่จะร่วมกับไทยเพื่อสืบสานมิตรภาพดั้งเดิม เสริมสร้างการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์ ขยายความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม ผลักดันการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันให้เกิดความก้าวหน้ายิ่งใหญ่ขึ้น และทำประโยชน์ต่อสันติภาพ เสถียรภาพ การพัฒนา และความรุ่งเรืองในภูมิภาค"
(ที่มา:usembassy/ChineseEmbassy/mgronline)