ประท้วงเลือด! “เนปาลเจน Z รุ่นใหม่” หลายหมื่นพยายาม "บุกอาคารรัฐสภา-จุดไฟเผาประตูหน้า" เดือดรัฐปิดเกลี้ยง “Facebook-YouTube-X” ตำรวจใช้กระสุนจริงสลาย ดับ 19 เจ็บ 400 “แอมเนสตีสากล” เดือดกดดันต้องเปิดสอบ

เอเจนซีส์/เอเอฟพี – มีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า 19 คนและบาดเจ็บร่วม 400 คนระหว่างประท้วงในเนปาลหลังรัฐบาลกาฐมาณฑุสั่งปิดกั้นโซเชียลมีเดียจำนวนมากรวม Facebook, Instagram, WhatsApp และ X ของอีลอน มัสก์ หลังไม่ยอมลงทะเบียนภายใต้ข้อกำกับใหม่ ตำรวจเนปาลสลายดุใช้ทั้งแก๊สน้ำตา กระบอง กระสุนยาง รวมกระสุนจริงกับผู้ประท้วงกลุ่มเจน Z หลายหมื่นคน แอมเนสตีสากกดดันต้องต้องเปิดสอบโดยละเอียดและเป็นอิสระและไม่ลำเอียง
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันจันทร์(8 ก.ย)ว่า ความไม่พอใจต่อการปิดกั้นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลายสิบเกิดขึ้นทั่วกรุงกาฐมาณฑุ และเมืองต่างๆทั่วประเทศส่งผลทำให้ในวันจันทร์(9) ประชาชนเนปาลหลายหมื่นคนที่ส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่รวมตัวเพื่อต่อต้านการปิดกั้นการเข้าถึงโซเชียลมีเดียภายใต้ข้อกำกับใหม่ของรัฐและการประท้วงยังลามไปถึงการต่อต้านต่อการคอร์รัปชันและระบอบอำนาจนิยมภายในรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเนปาล เคพี ชาร์มา โอลี (KP Sharma Oli)
ในกรุงกาฐมาณฑุ เกิดการปะทะขึ้นระหว่างผู้ประท้วงและตำรวจเนปาลหลังบรรดาผู้ประท้วงพยายามฝ่าที่กั้นและเพื่อบุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาและจุดไฟเผาประตูรั้ว
สื่ออังกฤษชี้ว่า ตำรวจตอบโต้ด้วยการใช้กำลังอย่างหนัก ยิงกระสุนจริงและแก๊สน้ำตารวมไปถึงใช้กระบองตีผู้ประท้วง ยิงกระสุนยางและฉีดน้ำใส่
ตำรวจเนปาลยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า 19 คนจากการบาดเจ็บสาหัสในการประท้วง รวมไปถึงการบาดเจ็บจากกระสุยที่ศีรษะและที่อก โดยส่วนใหญ่าการเสียชีวิตเกิดขึ้นในกรุงกาฐมาณฑุแต่มี 2 รายเสียที่ชีวิตในการประท้วงที่ Itahari พร้อมรายงานว่ามีกว่าร้อยคนบาดเจ็บและได้รับการรักษาที่โรงพยาบาล
อย่างไรก็ตามในรายงานของเอเอฟพีตัวเลขผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 17 คน และอีกกว่า 400 คนได้รับบาดเจ็บซึ่งรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า 100 คน โดยการประท้วงเกิดขึ้นเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเนปาลสั่งยกเลิกแบนโซเชียลมีเดียและแก้ปัญหาคอร์รัปชัน
ทั้งนี้พบว่าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียไม่กี่เจ้ารวม Facebook, YouTube และ X ของมหาเศรษฐีอเมริกัน อีลอน มัสก์ ไม่สามารถเข้าใช้ได้ในเนปาลมาตั้งแต่วันศุกร์(5) หลังกาฐมาณฑุได้ปิดกั้นแพลตฟอร์มโซเชียมีเดีย 26 เจ้าที่พลาดการลงทะเบียนภายใต้ข้อกำกับใหม่หลังเส้นตาย สร้างความโกรธแค้นและสับสนให้กับผู้ใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเหล่านั้น
เอเอฟพีรายงาน แพลตฟอร์มโซเชียลมทีเดียเป็นต้นว่า Instagram มีผู้ใช้ร่วมหลายล้านคนในเนปาลสำหรับความบันเทิง ข่าวสารข้อมูล และธุรกิจ
ซึ่งนับตั้งแต่รัฐสั่งแบนโซเชียลมีเดียพบว่ามีคลิปเสียดสีผุดเป็นดอกเห็ดเป็นคอนเทนต์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างประชาชนเนปาลหาเช้ากันค่ำทั่วไปและลูกหลานนักการเมืองเนปาลที่อวดรวยด้วยของใช้แบรนด์เนมและการไปพักผ่อนที่หรูหราและแพงได้กลายเป็นไวรัลไปทั่ว TikTok ที่เป็นแพลตฟอร์มทโซเชียลที่สามารถเข้าใช้ได้
เอเอฟพีรายงานว่า แอมเนสตีสากล (Amnesty International) ออกมากดดันให้มีการสอบสวนโดยละเอียด เป็นอิสระ และไม่ลำเอียงต่อการตายของผู้ประท้วงพร้อมยืนยันว่า มีการใช้กระสุนจริงต่อผู้ประท้วง
เจ้าหน้าที่เขตประกาศใช้เคอร์ฟิวในไม่กี่พื้นที่สำคัญของกรุงกาฐมาณฑุรวม รัฐสภา ที่พักประธานาธิบดีเนปาล และทำเนียบนายกรัฐมนตรีเนปาล หรือ Singha Durbar
เดอะการ์เดียนชี้ว่า รัฐบาลเนปาลประกาศว่า กฎเคอร์ฟิวจะยังคงใช้ในพื้นที่ที่เกิดความไม่สงบทั่วประเทศไปจนถึง 22.00 น.ของคืนวันจันทร์(8)
ทั้งนี้การประท้วงใหญ่นี้ถูกตั้งว่าเป็นการประท้วงคนเจน Z ที่แสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวของเหล่ายุวชนคนรุ่นใหม่เนปาลต่อต้านการปิดโซเชียลมีเดียในประเทศ