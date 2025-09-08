ระอุ!! “ทรัมป์” เตรียมประชุมด่วนผู้นำยุโรปหาทางยุติสงครามยูเครนหลัง “เมดเวเดฟ” ข่มขู่ ระวังมอสโกจะชิง “ของมีค่ากษัตริย์อังกฤษ” เซ่นยึดเงินรัสเซียประเคนเซเลนสกีซื้ออาวุธ

เอเจนซีส์ - ประธานาธิบดีสหรัฐฯประกาศการประชุมหารือร่วมกับบรรดาผู้นำชาติยุโรปวันอังคาร(9 ก.ย)หลังรัสเซียถล่มลึกถึงอาคารรัฐบาลในกรุงเคียฟส่งสัญญาณพร้อมข้ามสู่เฟส 2 เตรียมแซงค์ชั่นรัสเซียหลังปูตินส่งคู่หูอดีตประธานาธิบดีรัสเซีย ดมิตรี เมดเวเดฟ สัปดาห์ที่แล้วข่มขู่จะยึด “ของมีค่าของกษัตริย์อังกฤษ” ตอบโต้อายัดเงินรัสเซียประเคนให้ยูเครนซื้ออาวุธ 1 พันล้านปอนด์
บีบีซีของอังกฤษรายงานวันจันทร์(8 ก.ย)ว่า ผู้นำสหรัฐฯประกาศเตรียมประชุมหารือผู้นำชาติยุโรปพรุ่งนี้(9)เรื่องความพยายามยุติสงครามยูเครนพร้อมเสริมว่าและเขาจะหารือกับประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน รวมไปถึงการส่งสัญญาณว่า รัฐบาลทรัมป์พร้อมที่จะคว่ำบาตรเฟส 2 ต่อรัสเซีย
ด้านประธานาธิบดียูเครน โวโลดิมีร์ เซเลนสกี แสดงความเห็นว่า การคว่ำบาตร “เป็นความคิดที่ดี” และเรียกร้องให้บรรดาชาติยุโรปหยุดการสั่งซื้อพลังงานรัสเซีย
การประชุมด่วนระหว่างสหรัฐฯและบรรดาชาติยุโรปเกิดขึ้นหลังชั่วข้ามคืนที่ผ่านมา
รัสเซียเปิดฉากโจมตียูเครนส่งโดรน 810 ตัวและยิงมิสไซล์อีก 13 ลูกมาที่ยูเครนและรุนแรงถึงขั้นอาคารที่ตั้งรัฐบาลยูเครนกลางกรุงเคียฟได้รับความเสียหายเป็นครั้งแรก การโจมตีทำให้มีผู้เสียชีวิต 4 คนรวมแม่ 1 คนและลูก 3 เดือนและบาดเจ็บอีก 40 คน
บีบีซีรายงานว่า หลังเหตุโจมตีประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ แถลงว่าเขาไม่มีความสุขต่อสถานการณ์ทั้งหมดที่เกิด
“มีผู้นำชาติยุโรปบางคนกำลังจะเดินทางมาที่ประเทศของเราในวันจันทร์หรือวันอังคารตามลำพัง” ผู้นำสหรัฐฯกล่าวโดยไม่ระบุว่าเขาหมายถึงใครเป็นการเดินทางมาพบประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อหารือหนทางการยุติสงครามยูเครน
สกายนิวส์ของอังกฤษรายงานเพิ่มว่า เขาพร้อมที่จะเดินหน้าคว่ำบาตรรัสเซียเฟส 2 เพื่อตอบโต้การโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ โดยเขาแสดงความเห็นระหว่างการเดินทางไปชมการแข่งกีฬาเทนนิสยูเอสโอเพ่น เขาโดนนักข่าวถามว่า ตัวเองพร้อมที่จะเดินหน้าการลงโทษขั้น 2 ต่อมอสโกหรือไม่ ทรัมป์ตอบว่า “ใช่”
สะท้อนถึงรัฐมนตรีคลังอังกฤษ สกอตต์ เบสเซนต์ (Scott Bessent) ที่แสดงความเห็นว่า แรงกดดันทางเศรษฐกิจจากสหรัฐฯและยุโรปจะบีบให้ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน ต้องเข้าสู่การเจรจาสันติภาพกับยูเครนที่ยืนยันว่า อเมริกาต้องได้ความร่วมมือกับยุโรป
สกายนิวส์รายงานว่า นายกรัฐมนตรีอังกฤษ เซอร์ เคียร์ สตาร์เมอร์ (Sir Keir Starmer) แสดงให้เห็นว่าปูตินไม่ได้ให้ความสำคัญกับสันติภาพระหว่างประณามการกระทำรัสเซียว่า เป็นสิ่งที่ขี้ขลาดต่อการโจมตีกรุงเคียฟข้ามคืนที่ผ่านมา
เป็นการแสดงความเห็นจากผู้นำอังกฤษหลังคนใกล้ชิดปูตินคืออดีตประธานาธิบดีรัสเซีย ดมิตรี เมดเวเดฟ (Dmitry Medvedev) สัปดาห์ที่แล้วประกาศเตือนอังกฤษว่า เตือนให้ระวังไว้เพราะอาจโดนมอสโกขโมย “ของมีค่าของกษัตริย์อังกฤษ” เพื่อตอบโต้การที่ยึดทรัพย์สินรัสเซียและส่งต่อให้ยูเครนเพื่อซื้ออาวุธ
สกายนิวสรายงานวันพฤหัสบดี(4)ว่า เมดเวเดฟออกโรงเตือนหลังวันพุธ(3) อังกฤษประกาศมอบ 1 พันล้านปอนด์ที่มาจากการยึดทรัพย์สินรัสเซียในอังกฤษเพื่อให้ยูเครนใช้ซื้ออาวุธเพื่อป้องกันประเทศจากการรุกราน
แถลงการณ์ที่ออกมาจากบัญชีเทเลแกรม เมดเวเดฟซึ่งปัจจุบันนั่งเป็นรองประธานสภาความมั่นคงรัสเซียกล่าวว่า มอสโกสามารถยึดทรัพย์สินอังกฤษและยึดดินแดนยูเครนเพิ่มเพื่อตอบโต้ความเคลื่อนไหว
“หัวขโมยอังกฤษถ่ายโอนเงินรัสเซียไปให้นีโอนาซี ผลเช่นนั้นหรือ? อังกฤษนั้นกระทำความผิด”
พร้อมเสริมว่า รัสเซียจะตอบโต้ต่อการยึดทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ของตัวเองอย่างมิชอบด้วยการยึด “ของมีค่าของกษัตริย์อังกฤษ” รวมถึงอสังหาริมทรัพย์อังกฤษในรัสเซียเอง
ทั้งนี้เมดเวเดฟยังเรียกรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษ เดวิด แลมมี ว่า “คนอังกฤษที่โง่เง่า”
และในวันพุธ(3) รัฐบาลลอนดอนยังประกาศคว่ำบาตร 11 คนและองค์กร 1 แห่งที่เชื่อมโยงความพยายามของมอสโกเกี่ยวข้องกับเด็กยูเครน