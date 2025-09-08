ปชต.ทุกหมู่เหล่า!หญิงชาวสหรัฐฯสารภาพ ลงทะเบียนให้หมาโหวตเลือกตั้งมาแล้ว2รอบ

ผู้หญิงชาวแคลิฟอร์เนียรายหนึ่งถูกตั้งข้อหา โทษฐานลงทะเบียนสุนัขของเธอให้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง และใช้สิทธิ์ลงคะแนนโหวตแทนสัตว์เลี้ยงของเธอ ในศึกเลือกตั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมา จากการเปิดเผยของสำนักงานอัยการสูงสุดรัฐออเรนจ์ เคาน์ตี เมื่อวันศุกร์(5ก.ย.)
อัยการระบุว่า ลอรา ลี ยูเร็กซ์ เป็นคนแจ้งเรื่องด้วยตนเอง เกี่ยวกับพฤติกรรมของเธอในปี 2024 และเวลานี้ ยูเร็กซ์ เผชิญกับข้อหาความผิดทางอาญา 5 กระทง ซึ่งถ้าถูกพบว่ามีความผิดในทุกข้อกล่าวหา เธออาจถูกลงโทษจำคุกสูงสุด 6 ปี
ในถ้อยแถลงของอัยการ เผยว่า ยูเร็กซ์ ส่งบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์ภายใต้ชื่อของสุนัขของเธอ "มายา ฌอง ยูเร็กซ์" ในการเลือกตั้งถอดถอนผู้ว่าการรัฐปี 2021 ซึ่งบัตรเลือกตั้งดังกล่าวถูกนับคะแนนด้วย ต่อมาเธอพยายามทำแบบนั้นอีกรอบ ในศึกหยั่งเสียงแบบไพรมารีปี 2022 แต่หนนี้บัตรเลือกตั้งถูกปฏิเสธ
มีรายงานว่าในปี 2022 ยูเร็กซ์ โพสต์ภาพของสุนัขแสนรัก "มายา" แปะสติ๊กเกอร์ "ฉันลงคะแนน" บนสื่อสังคมออนไลน์ จากนั้นในอีก 2 ปีต่อมา เธอแชร์ข้อความอีกโพสต์เป็นภาพตัดต่อป้ายชื่อสุนัขตัวนี้อยู่ด้านล่างบัตรเลือกตั้ง พร้อมเขียนบรรยายภาพว่า "มายา ยังคงได้รับบัตรลงคะแนน" แม้ว่ามันจะตายไปแล้ว อัยการระบุ
รัฐแคลิฟอร์เนียไม่ได้บังคับพลเรือน ให้แสดงบัตรแสดงตัวตนเพื่อลงทะเบียนเลือกตั้งหรือใช้สิทธิ์เลือกตั้งในศึกเลือกตั้งต่างๆของรัฐ แต่กำหนดให้แสดงบัตรประจำตัวในการโหวตครั้งแรกในศึกชิงชัยต่างๆในระดับรัฐบาลกลาง
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ อ้างว่าการลงคะแนนทางไปรษณีย์เปิดทางให้มีการโกงเลือกตั้ง และประกาศแบนการลงคะแนนในช่องทางดังกล่าวก่อนถึงศึกเลือกตั้งกลางเทอมปี 2026 อย่างไรก็ตามแคลิฟอร์เนียเป็น 1 ใน 19 รัฐ ที่ยื่นฟ้องขัดขวางคำสั่งบริหารของทรัมป์ ที่มีเป้าหมายยกระดับกฎระเบียบแสดงตัวตนเข้มงวดขึ้นและจำกัดการลงคะแนนทางไปรษณีย์
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)