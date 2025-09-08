อึ้งไปเลย!ส.ส.หญิงฟินแลนด์ยอมรับเคยเป็น'โสเภณี'ตั้งแต่อายุ16 ก่อนผันตัวสู่แวดวงการเมือง

แอนนา คอนตูลา สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรฟินแลนด์ เปิดเผยว่าเธอเคยทำงานขายบริการทางเพศเป็นเวลานานหลายปี ก่อนผันตัวเข้าสู่แวดวงการเมือง การยอมรับครั้งนี้มีขึ้นระหว่างให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนท้องถิ่นเมื่อวันเสาร์(6ก.ย.) ขณะที่เธอยืนยันไม่รู้สึกละอายต่อประสบการณ์ชีวิตดังกล่าว หนำซ้ำมันยังช่วยมอบวิถีทางแห่งอาชีพนักการเมืองของเธอด้วย
คอนตูลา วัย 48 ปี ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฟินแลนด์มาแล้ว 4 สมัย โดยที่ผ่านมา เธอรณรงค์เพื่อสิทธิหญิงขายบริการทางเพศมาช้านาน แต่ไม่เคยเปิดเผยเรื่องราวในอดีตของเธอต่อสาธารณะมาก่อนเลย
ส.ส.หญิงรายนี้ เล่าว่าเธอเริ่มทำงานเป็นสาวเพื่อนเที่ยวตั้งแต่อายุ 16 ปี ในสมัยที่ยังพักอยู่ในหอพักนักเรียน เธอบอกว่าเธอเลือกหนทางนี้สืบเนื่องจากความยากลำบากทางการเงินและความอยากรู้อยากเห็น "ถ้าฉันต้องการหารายได้ให้พอประทังชีวิต มันเป็นทางออกที่ค่อนข้างสมเหตุสมผล"
เธอเข้าๆออกๆวงการดังกล่าวเป็นเวลาเกือบ 2 ทศวรรษและกลายมาเป็นผู้สนับสนุนที่กล้าพูดอย่างตรงไปตรงมา ในปี 2002 เธอร่วมก่อตั้งสหภาพหญิงขายบริการ "SALLI" และเผยแพร่บทความท้าทายทัศนคติของประชาชนทั่วไปที่มีต่ออุตสาหกรรมนี้ ครั้งที่ฟินแลนด์ผ่านกฎหมายฉบับหนึ่งในปี 2006 กำหนดข้อจำกัดบางส่วนต่อการซื้อเพศสัมพันธ์ เธอมองมันว่าเป็นหนึ่งในชัยชนะ เน้นย้ำว่ากฎหมายฉบับนี้ได้รวมถึงการปกป้องเหยื่อค้ามนุษย์ด้วย
คอนตูลา ทำหน้าที่ในรัฐสภามาตั้งแต่ปี 2011 และยังคงเดินหน้ารณรงค์เพื่อสิทธิหญิงขายบริการ และเมื่อถูกถามว่าทำไมเธอถึงออกมาเปิดเผยความจริงในตอนนี้ คอนตูลา ตอบว่า "การพูดเกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าวในเวลานี้ อาจนำมาซึ่งผลประโยชน์ไปสู่ประเด็นถกเถียงทางสังคม(ในด้านการค้าบริการทางเพศ) และทิศทางของมัน" ทั้งนี้เธอยังระบุด้วยว่าจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งอีกแล้ว และกำลังฝึกฝนสำหรับการทำหน้าที่เป็นนักสังคมสงเคราะห์ ในนั้นรวมถึงมอบการศึกษาเรื่องการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย
อย่างไรก็ตามการออกมาเปิดเผยเรื่องราวของ คอนตูลา ได้เรียงเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากผู้เห็นต่าง ในนั้นรวมถึง เปีย เปาลัคคา นักจิตวิทยาทางกฎหมาย ที่กังวลต่อกรณีที่ส.ส.รายนี้ให้คำจำกัดความการขายบริการทางเพศ "ว่าเป็นแค่งานหนึ่งๆเช่นเดียวกับงานอื่นๆ" พร้อมชี้ว่าการขายบริการทางเพศโดยปกติทั่วไป ไม่ได้ทำให้สังคมปลอดภัยขึ้นหรือยุติธรรมมากขึ้น
การขายบริการทางเพศเป็นเรื่องถูกกฎหมายในฟินแลนด์ ภายใต้ยกเว้นบางประการ ทั้งนี้แม้เธอยังเป็นเยาวชนอยู่ตอนที่เริ่มเป็นสาวขายบริการ แต่กฎหมายฟินแลนด์ไม่ได้ข้อห้ามในช่วงเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตามกฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบในปี 2006 ระบุไว้ว่าการซื้อบริการทางเพศเป็นความผิดทางอาญาบางส่วน การซื้อบริการทางเพศผู้เยาว์ การค้ามนุษย์และพวกที่เกี่ยวข้องในการจัดหาบริการทางเพศ ถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)