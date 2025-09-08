ขู่อยู่นั่นแหละ!ทรัมป์บอกพร้อมแล้วเข้าสู่เฟส2 ใกล้คว่ำบาตรรองเล่นงานผู้ซื้อน้ำมันรัสเซีย

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯในวันอาทิตย์(7ก.ย.) เผยว่าเขาพร้อมเคลื่อนสู่เฟส 2 ของมาตการคว่ำบาตรเล่นงานรัสเซีย เฉียดใกล้ที่สุดในสิ่งที่เขาเคยบอกว่าจะยกระดับมาตรการคว่ำบาตรมอสโกหรือผู้ซื้อน้ำมันของมอสโก ต่อกรณีทำศึกสงครามในยูเครน
ที่ผ่านมา ทรัมป์ ส่งเสียงขู่มอสโกซ้ำแล้วซ้ำเล่า ว่าจะคว่ำบาตรเพิ่มเติม แต่สุดท้ายก็ระงับมันไว้ ส่วนหนึ่งในความพยายามเสาะแสวงหาการเจรจาสันติภาพ
ความคิดเห็นล่าสุดนี้บ่งชี้ถึงท่าทีที่แข็งกร้าวมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ ก็ยังไม่ได้รับปากต่อการตัดสินใจดังกล่าวหรือพูดอย่างชัดเจนว่าเฟส 2 ของมาตรการคว่ำบาตรนั้นคืออะไร
เมื่อถูกผู้สื่อข่าวรายหนึ่งสอบถาม ณ ทำเนียบขาว ว่าเขาพร้อมเคลื่อนไหว "เฟส2" ของมาตรการคว่ำบาตรเล่นงานรัสเซียหรือไม่ ทรัมป์ตอบว่า "ใช่ ผมพร้อมแล้ว" อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม
ทรัมป์ รู้สึกผิดหวังที่เขาไม่อาจนำทำให้การสู้รบหยุดลง หลังจากในเบื้องต้นเขาเคยโอ้อวดว่าจะสามารถยุติสงครามในยูเครนอย่างรวดเร็ว ทันทีที่เขารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯในเดือนมกราคม
คำขู่ล่าสุดของทรัมป์ มีขึ้นหลังจากเมื่อวันพุธ(3ก.ย.) ประธานาธิบดีรายนี้กล่าวปกป้องความเคลื่อนไหวต่างๆนานาของเขาเองในประเด็นรัสเซีย ในนั้นรวมถึงการกำหนดมาตรการรีดภาษีลงโทษสินค้าส่งออกของอินเดียที่นำเข้าสู่สหรัฐฯในเดือนที่แล้ว
อินเดีย เป็นผู้ซื้อรายใหญ่พลังงานส่งออกของรัสเซีย สวนทางกับบรรดาชาติตะวันตกที่ลดการซื้อพลังงานของรัสเซีย ตอบโต้สงครามในยูเครน "มันก่อความเสียหายแก่รัสเซียหลายแสนดอลลาร์" ทรัมป์ระบุในวันพุธ(3ก.ย.) "คุณบอกว่าไม่มีการดำเนินการใดๆงั้นหรือ? ผมยังไม่ได้ลงมือในเฟส2หรือเฟส3เลยด้วยซ้ำ"
สกอตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯกล่าวในวันอาทิตย์(7ก.ย.) ว่าอเมริกาและสหภาพยุโรปอาจ "รีดภาษีรองบรรดาชาติต่างๆที่ซื้อน้ำมันรัสเซีย" ผลักให้เศรษฐกิจรัสเซียอยู่บนขอบเหวแห่งการพังครืน และดึงประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน เข้าสู่โต๊ะเจรจา ทั้งนี้ จีน ก็เป็นอีกหนึ่งผู้ซื่อรายใหญ่พลังงานรัสเซียเช่นกัน
(ที่มา:รอยเตอร์)