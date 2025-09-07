ฟ้าผ่า! “อิชิบะ” ประกาศลาออกจากนายกฯ เซ่นพรรคพ่ายเลือกตั้ง 2 สภา ขณะญี่ปุ่นโดนพายุ "เผพ่า" ถล่มหนัก

เอเอฟพี/เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ - นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ชิเงรุ อิชิบะ วันอาทิตย์(7 ก.ย)ประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหลังทำงานไม่ถึงปีเซ่นเหตุพรรครัฐบาลพ่ายเลือกตั้งทั้ง 2 สภาท่ามกลางวิกฤตญี่ปุ่นถูกไต้ฝุ่นเผพ่า (Typhoon Peipah) เข้าจ.ชิซูโอกะมีประชาชนบาดเจ็บจากฤทธิ์พายุ 24 รายสร้างความเสียหายไปทั่ว บ้านเรือนพังไป 40 หลัง
เอเอฟพีรายงานวันนี้(7 ก.ย)ว่า การแถลงลาออกจากตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ชิเงรุ อิชิบะ ออกมาสร้างความไม่แน่นอนเกิดขึ้นกับญี่ปุ่นที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลกท่ามกลางปัญหารุมเร้าภายในประเทศเป็นต้นว่า ราคาอาหารสูงขึ้นและดีลภาษีทรัมป์ที่กระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์สำคัญของแดนอาทิตย์อุทัย
“เวลานี้การเจรจามาตรการภาษีสหรัฐฯ ได้บรรลุแล้ว ผมเชื่อว่านี่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม” นายกฯอิชิบะกล่าวในงานแถลงข่าว
และเสริมว่า “ผมตัดสินใจลงจากตำแหน่งและเปิดทางให้กับคนรุ่นถัดไป”
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ลงนามในคำสั่งเมื่อวันพฤหัสบดี(4)ในการลดอัตราภาษีให้กับเซคเตอร์ยานยนต์ญี่ปุ่นและวอชิงตันในที่สุดบังคับใช้ข้อตกลงการค้าที่ได้เจรจากับโตเกียวไว้เมื่อกรกฎาคม
เอเอฟพีชี้ว่าแต่ถึงกระนั้นภาคยานยนต์ญี่ปุ่นยังคงต้องเจอภาษีสหรัฐฯอัตรา 15% ที่ลดลงมาจาก 27.5% ก่อนหน้า แต่ทว่าภาษียังคงเป็นภาระและสร้างความเจ็บปวดให้กับอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น
การลาออกของอิชิบะที่เพิ่งบินไปจับมือกับทรัมป์ที่ทำเนียบขาวหลังผู้นำสหรัฐฯสาบานตนเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 20 ม.คต้นปี เกิดขึ้นไม่ถึงปีหลังเขาถูกมองว่าเป็นผู้ที่จะมากอบกู้พรรครัฐบาล LDP ของญี่ปุ่นที่เจอมรสุมร้ายกับข่าวอื้อฉาวที่เริ่มมาตั้งแต่พฤศจิกายนปี 2023 เกี่ยวข้องกับการใช้เงินหาเสียงอย่างมิชอบของสมาชิกพรรค
และสำหรับตัวนายกฯอิชิบะอ้างอิงจากหนังสือพิมพ์สเตรทไทม์สของสิงคโปร์รายงานเมื่อวันที่ 29 มี.ค.ก่อนหน้า เขาเป็นผู้นำพรรค LDP ล่าสุดที่เจอข่าวฉาวเรื่องการแจกบัตรของกำนัลให้ลูกพรรคสร้างความไม่พอใจให้กับสังคมเป็นอย่างมาก
ในเวลานั้นอิชิบะยืนยันว่าไม่ได้ทำผิดกฎหมายจากการที่บัตรของกำนัลมูลค่า 100,000 เยน หรือราว 895 ดอลลาร์ที่แจกให้แต่ละคนสำหรับนักการเมืองหน้าใหม่จำนวน 15 คนระหว่างอาหารค่ำเมื่อวันที่ 3 มี.คนั้นล้วนออกมาจากเงินส่วนตัวของเขา และบัตรของกำนัลเหล่านี้ได้ถูกส่งมอบคืนมาให้เกือบทันที
อิชิบะชนะเลือกตั้งผู้นำพรรคเมื่อกันยายนปี 2024 กลายเป็นหัวหน้าพรรค LDP คนที่ 10 นับตั้งแต่ปี 2000 ที่ทุกคนล้วนแต่เป็นเพศชาย และสมัยการดำรงตำแหน่งตามกำหนดของเขาจะสิ้นสุดลงในกันยายน ปี 2027 หรืออีก 2 ปีข้างหน้า
สื่อญี่ปุ่นต่างพากันรายงานก่อนหน้าว่า อิชิบะต้องการรักษาพรรคไม่ให้พรรคแตกและการรายงานยังชี้ว่า แต่ทว่าเขาไม่อาจต้านทานมรสุมเสียงเรียกร้องให้ตัวเขาลาออกจากตำแหน่ง
รัฐมนตรีการเกษตรญี่ปุ่นและอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นคนหนึ่งมีรายงานพบอิชิบะในคืนวันเสาร์(6)เพื่อเกลี้ยกล่อมให้ตัวเขายินยอมลาออกจากตำแหน่งด้วยความยินยอม
เจ้าหน้าที่ระดับสูงพรรค LDP จำนวน 4 คนรวมหมายเลข 2 ของพรรคคือ โฮโรชิ โมริยามะ ยื่นใบลาออกสัปดาห์ที่แล้ว
ทั้งนี้โพลสำรวจของสื่อนิเคอิที่จัดทำไว้เมื่อปลายสิงหาคมชี้ว่า ซานาเอะ ทาเคชิ (Sanae Takaichi) ซึ่งเป็นนักการเมืองหญิงสายเหยี่ยวของญี่ปุ่นเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมากที่สุดในการเป็นทายาทสืบต่อจากนายกฯ ชิเงรุ อิชิบะ และอันดับ 2 ที่ตามมาคือรัฐมนตรีการเกษตรญี่ปุ่น ชินจิโร โคอิซูมิ (Shinjiro Koizumi) แต่ทว่า 52% ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่า การเลือกตั้งหัวหน้าพรรคนั้นไม่จำเป็น
การประกาศลาออกจากตำแหน่งของผู้นำประเทศเกิดขึ้นในระหว่างที่ญี่ปุ่นมีพายุลูกใหม่เข้าภาคกลาง
เมโทรของอังกฤษรายงานวันเสาร์(6)ว่า ประชาชนญี่ปุ่นบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า 24 คนจากฤทธิ์พายุไต้ฝุ่นเผพ่า (Typhoon Peipah)ผ่านเข้าจ.ชิซูโอกะ
สื่ออังกฤษรายงานว่า บ้านเรือน 40 หลังในจังหวัดได้รับความเสียหายหลังโซนร้อนเผ่ย์ผ่าเข้าจ.ชิซูโอกะตั้งแต่ช่วงต้นบ่ายวันศุกร์(5)
บ้านเรือนและร้านค้าใน จ.ชิซูโอกะได้รับความเสียหายเนื่องมาจากลมกระโชกที่มากับพายุ
กระเบื้องหลังคาปลิวหายไปกับสายลมและเสาไฟฟ้าล้มระเนระนาด
โรงเรือนกระจกการเกษตรโดนลมพัดปลิวทำให้เกษตรกรญี่ปุ่นที่ทำงานในพื้นที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสที่บริเวณใบหน้า
มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 3 คนจากแผลฉกรรจ์ที่เมืองมากิโนฮาระ(Makinohara)และอีก 20 คนได้รับบาดเจ็บอื่นๆ
มีบ้านเรือน 17,000 หลังอยู่โดยไม่มีไฟฟ้าใช้
เมโทรรายงานว่า ไต้ฝุ่นเผพ่าตั้งชื่อโดยเขตบริหารพิเศษมาเก๊า หมายถึงปลาที่เลี้ยงไว้ดูเล่นชนิดหนึ่งในมาเก๊า และเป็นพายุลูกที่ 15 ของญี่ปุ่นในปีนี้