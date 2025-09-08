กลับด่วน! “โซล” บรรลุข้อตกลงกับ “สหรัฐฯ” รีบส่งเครื่องเช่าเหมาลำพา 300 คนงานเกาหลีผิดกฎหมายโรงงานฮุนไดกลับบ้านด่วน สังคมแดนโสมช็อกภาพว่อนโดน ICE ของทรัมป์สุดโหดใช้โซ่ล่ามทั้งตัวกันหนี

เอพี/เอเจนซีส์ – เกาหลีใต้แถลงวันอาทิตย์(7 ก.ย) เตรียมส่งเครื่องบินเช่าเหมาลำรับตัวคนงานเกาหลีใต้โรงงานแบตเตอร์รีฮุนไดกว่า 300 คนกลับประเทศด่วน หลังอึ้งเห็นสภาพแรงงานเกาหลีโดนหน่วย ICE ของทรัมป์ใช้โซเหล็กล่ามมือ เอว และข้อเท้าไม่ต่างจากผู้ก่อการร้ายกวนตานาโมกันหลบหนีหลังวันพฤหัสบดี(4 ก.ย)โดนหน่วย ICE ของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ บุกทะลายฟ้าผ่าในรัฐจอร์เจียเป็นการจับครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์อ้างปกป้องตำแหน่งงานให้คนอเมริกัน ส.สอเมริกันกลุ่มอเมริกันเอเชียแปซิฟิก (Asian Pacific American Caucus)ของเดโมแครตออกแถลงการณ์เดือดประณามผู้นำสหรัฐฯพุ่งเป้าไปที่แรงงานเอเชียตามโรงงานธุรกิจต่างชาติขนาดใหญ่
เอพีรายงานวันนี้(7 ก.ย)ว่า กัง ฮุน-ซิค (Kang Hoon-sik)หัวหน้าคณะทำงานประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ลี แจ มยุง แถลงว่า เกาหลีใต้และสหรัฐฯได้บรรลุการเจรจาในการปล่อยตัวแรงงานเกาหลีใต้โรงงานฮุนไดที่โดน ICE ของสหรัฐฯบุกจับวันพฤหัสบดี(4) ในการแถลงเขาได้ให้สัญญาจะช่วยแรงงานกลับบ้านเร็วที่สุดเตรียมส่งเครื่องเช่าเหมาลำไปรับตัวจากคุกต่างด้าวของ ICE ในรัฐจอร์เจีย ท่ามกลางความตกใจของสังคมแดนโสมชาติพันธมิตรสำคัญของสหรัฐฯที่เป็น 1 ในไม่กี่ชาติในเอเชียได้วีซ่าฟรีเดินทางเข้าอเมริกาไม่ต้องขอล่วงหน้า
รัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้ โช ฮยุน (Cho Hyun) เตรียมออกเดินทางไปกรุงวอชิงตัน ดีซี วันจันทร์(8)ในการเจรจาเพื่อปล่อยตัวแรงงานเกาหลีของโรงงานฮุนได สื่อเกาหลีใต้ชี้
อ้างอิงจาก CNA ของสิงคโปร์ โชกล่าวในการประชุมรัฐบาลฉุกเฉินว่า “ผมมีความวิตกมาก ผมรู้สึกถึงความรับผิดชอบอย่างหนักต่อการจับกุมพลเมืองชาติของพวกเรา”
เจ้าหน้าที่เข้าเมืองสหรัฐฯแถลงวันศุกร์(5)ว่า ในปฎิบัติการหน่วย ICE บุกทะลายโรงงานฮุนไดขนาดมหึมาที่รัฐจอร์เจียเกิดขึ้นในวันพฤหัสบดี(4)ที่ค่ายรถแดนโสมผลิตรถยนต์ เอเจนต์ ICE ตั้งเป้าไปที่โรงงานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างซึ่งบริษัทฮุนไดจับมือเป็นพันธมิตรร่วมกับ LG Energy Solution ผลิตแบตเตอร์รีรถอีวีและสามารถจับกุมแรงงานต่างชาติทั้งหมด 475 คนเป็นปฎิบัติการจับกุมครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์
รัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้เปิดเผยว่า ในจำนวนทั้งหมดมีไม่ต่ำกว่า 300 คนเป็นชาวเกาหลีใต้
เดอะการ์เดียนรายงานว่า นโยบายเนรเทศต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายครั้งใหญ่ของทรัมป์กำลังพุ่งเป้าไปที่บรรดาธุรกิจถึงแม้ทำเนียบขาวของทรัมป์จะพยายามอย่างหนักที่จะให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในสหรัฐฯมากขึ้น
แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่กระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิสหรัฐฯแถลงว่า ปฎิบัติการทะลายโรงงานฮุนไดนี้มาจากหลายหน่วยงานรัฐบาลกลางสหรัฐฯรวมถึง หน่วย ICE และ FBI รวมถึงสำนักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐฯ DEA
CNA รายงานว่า ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ลี แจ มยุง วันเสาร์(6)ออกคำสั่งให้ใช้ทุกความพยายามเพื่อช่วยพลเมืองเกาหลีใต้ที่โดนจับกุมให้กลับบ้าน ซึ่งปัจจุบันแรงงานเหล่านี้ถูกส่งไปศูนย์กักตัวเข้าเมืองสหรัฐฯที่เมืองโฟล์กสตัน(Folkston)รัฐจอร์เจีย ติดรัฐฟลอริดาที่มีเรือนจำ Alligator Alcatraz ที่อื้อฉาวที่ตั้งอยู่กลางหนองน้ำมีทั้งงูและจระเข้อาศัย
ลีตามการรายงานของเอพีกล่าวว่า สิทธิของพลเมืองเกาหลีใต้และความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจของบริษัทเกาหลีใต้ต้องไม่มีการละเมิดระหว่างปฎิบัติการของเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ
หนังสือพิมพ์สิงคโปร์รายงานว่า คลิปที่เผยแพร่ไปทั่วเปิดเผยสภาพการโดนจับกุมโดย ICE ของทรัมป์พบแรงงานเอเชียโดนจับล่ามโซทั้งตัวที่ข้อมือ เอว และข้อเท้าแทบไม่ต่างจากผู้ต้องหาก่อการร้ายจากคุกกวนตานาโมขณะกำลังเดินเรียงหนึ่งเพื่อขึ้นรถบัสออกไปโดยมีเฮลิคอปเตอร์บินวนอยู่เหนือศีรษะและรถหุ้มเกราะอยู่ใกล้
และในวิดีโอยังเปิดเผยการจับกุมของ ICE ที่สั่งให้แรงงานหลายร้อยคนยืนอยู่ด้านหน้าอาคาร และมีบางส่วนสวมกั๊กสีเหลืองติดป้าย “ฮุนได” และ “LG CNS” อย่างชัดเจน
มีแรงงาน 2 คนซ่อนตัวในหนองน้ำก่อนที่จะโดนจับได้ในที่สุด
สื่อโชซุนเดลีของเกาหลีใต้วันเสาร์(7)ว่า กลุ่มส.สสหรัฐฯที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายกวาดล้างเข้าเมืองผิดกฎหมายอย่างป่าเถื่อนของทรัมป์ออกมาเรียกร้องกระบวนการสำหรับแรงงานต่างชาติที่ถูกจับกุมรวมไปถึงพลเมืองสหรัฐฯและต่างชาติที่อาศัยอย่างถูกกฎหมายในอเมริกา
การบุกทะลายโรงงานฮุนไดรัฐจอร์เจียวันพฤหัสบดี(4)สร้างความไม่พอใจให้กับสมาชิกส.สอเมริกันกลุ่มอเมริกันเอเชียแปซิฟิก (Asian Pacific American Caucus) CAPAC และส.สพรรคเดโมแครตรัฐจอร์เจียรวมกันทั้งหมด 20 คนได้ร่วมกันออกแถลงการณ์แสดงความวิตกต่อท่าทีรัฐบาลทรัมป์ที่มีเป้าหมายไปที่ธุรกิจและชุมชนคนกลุ่มไม่ใช่ผิวขาว
“พวกเรารู้สึกตกใจอย่างลึกซึ้งต่อการบุกทะลายของเข้าเมืองสหรัฐฯที่โรงงานแบตเตอร์รีรัฐจอร์เจีย” และเสริมว่า “ต่างด้าวหลายร้อยคนที่ส่วนมากมีเชื้อสายเกาหลีถูกควบคุมรวมถึงพลเมืองสหรัฐฯและต่างชาติอาศัยถูกต้องในอเมริกา”
แถลงการณ์ได้ประณามว่า “รัฐบาลสหรัฐฯกำลังเติมโควตาเนรเทศครั้งใหญ่ให้ได้เต็มตามเป้าด้วยการมีเป้าหมายไปที่บุคคลเข้าเมืองสหรัฐฯในสถานที่ทำงานและชุมชนสีผิวแทนที่จะเป็นการจับกุมอาชญากรรุนแรง ซึ่งการการกระทำกีดกันเช่นนี้เป็นการทำให้ครอบครัวล่มสลาย ทำร้ายเศรษฐกิจและกัดเซาะความเชื่อมั่นพันธมิตรทั่วโลก”
แถลงการณ์ร่วมจากส.สสหรัฐฯชี้ว่า “พวกเราจับตาอย่างใกล้ชิดต่อสถานการณ์และเรียกร้องกระบวนการที่จะเป็นหลักประกันต่อแรงงานที่ได้รับผลกระทบ”
สื่อเกาหลีใต้ชี้ว่า แต่ทว่าสมาชิกรัฐสภาคองเกรสจากพรรครีพับลิกันในเวลาเดียวกันออกมาสนับสนุนต่อการบังคับใช้กฎหมายรวมไปถึงผู้นำสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ แสดงการปกป้องในการจับกุมของ ICE โดยชี้ว่า “เจ้าหน้าที่เข้าเมืองสหรัฐฯทำหน้าที่ของพวกเขา”