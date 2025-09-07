ใกล้เกิดสงคราม! “ทรัมป์” สั่งยิงทิ้ง “เครื่องบินรบเวเนฯ” ทันทีถ้าบินเฉียดเรือรบอเมริกัน ลือใช้กำลังทหารโจมตีแก๊งยาเสพติดในเวเนฯหลังต้นสัปดาห์เปิดฉากโชว์ปฎิบัติการ Kinetic Strike จมสปีดโบ๊ทแก๊งค้ายาเชื่อโยง “มาดูโร”

เอเจนซีส์ – ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ยืนยันล่าสุด เครื่องบินรบเวเนซุเอลามีสิทธิ์ถูก 'ยิงตก' ถ้าบินเข้าใกล้กองเรือรบสหรัฐฯระหว่างลอยลำในทะเลแคริบเบียนใต้ ลืออยู่ระหว่างใช้กำลังทหารโจมตีแก๊งค้ายาเสพติดภายในเวเนซุเอลาหลังส่งเครื่องบินรบล่องหนสุดล้ำ F-35 จำนวน 10 ลำในการเข้าร่วมกองเรือรบสหรัฐฯ 8 ลำมิสไซล์ 1,200 ลูกบวกเรือดำน้ำนิวเคลียร์โจมตีเร็วนอกน่านน้ำ หลังเมื่อวันอังคาร(2 ก.ย)เปิดภาพสดโจมตีเรือสปีดโบ๊ทแก๊งยาเสพติด Tren de Aragua อ้างเชื่อมโยงผู้นำสูงสุดเวเนซุเอลาจมทั้งลำ ดับทันที 11 คนปล่อยคลิปโชว์ปฎิบัติการ ปฎิบัติการ Kinetic Strike
บีบีซีของอังกฤษรายงานวันเสาร์(6 ก.ย)ว่า ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ วันศุกร์(7) ให้สัมภาษณ์ในห้องทำงานรูปไข่ในทำเนียบขาวเตือนเสียงดังว่า หากเครื่องบินรบเวเนซุเอลาเกิดบินเข้าใกล้เรือรบสหรัฐฯอีกครั้งและเชื่อว่าเป็นอันตราย เครื่องบินรบเหล่านั้นจะถูกยิงตกทันที
คำเตือนของผู้นำสหรัฐฯออกมาหลังคาราคัสส่งฝูงบินรบ F-16 ของตัวเองเข้ามาใกล้เรือรบติดมิสไซล์นำวิถี USS Jason Dunham
โดยอัลญะซีเราะฮ์ของกาตาร์รายงานว่า กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯในวันพฤหัสบดี(4) ออกแถลฃงการณ์กล่าวหาเวเนซุเอลาว่าแสดงความเคลื่อนไหวยั่วยุด้วยการส่งเครื่องบินรบขับไล่ F-16 จำนวน 2 ลำบินเข้ามาใกล้อย่างท้าทายต่อ USS Jason Dunham
ซึ่งเรือรบพิฆาต USS Jason Dunham เป็น 1 ในเรือรบสหรัฐฯทั้งหมดรวมไม่ต่ำกว่า 8 ลำถูกส่งเข้าสู่ทะเลแคริบเบียนในปฎิบัติการปราบปรามยาเสพติดที่เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการปกป้องพรมแดนสหรัฐฯในวงกว้าง และเรือพิฆาตลำดังกล่าวยังมีทหารเรือสหรัฐฯไม่ต่ำกว่า 4,500 นายรวมทหารนาวิกโยธินสหรัฐฯอยู่บนลำเรือ
เอพีเคยรายงานก่อนหน้าว่า เรือที่ถูกส่งเข้าไปได้แก่ เรือพิฆาตระบบ Aegis มิสไซล์นำวิถี USS Gravely และ USS Jason Dunham อยู่ในทะเลแคริบเบียนรวมถึงเรือพิฆาต USS Sampson และเรือครุยเซอร์ USS Lake Erie อยู่ในน่านน้ำนอกละตินอเมริกาซึ่งวิ่งผ่านคลองปานามาเข้ามาก่อนเข้าร่วมฝูง การปรากฏตัวทางการทหารของสหรัฐฯนี้นับวันจะขยายตัวมากขึ้น
และในฝูงเรือนอกน่านน้ำเวเนซุเอลายังรวมไปถึงเรือโจมตีสะเทิ้นบกสะเทิ้นน้ำอีก 3 ลำ และกำลังทหารเรือสหรัฐฯกว่า 4,000 นายรวมทหารนาวิกโยธินสหรัฐฯจะเข้าสู่ภูมิภาคในสัปดาห์นี้ อ้างอิงจากแหล่งข่าวกลาโหมสหรัฐฯ
วอชิงตันส่งเรือดำน้ำนิวเคลียร์โจมตีเร็ว USS Newport News มุ่งหน้าสู่เวเนซุเอลาในปฎิบัติการต่อต้านแก๊งค้ายาเสพติด
และหลังเหตุการณ์แสดงการยั่วยุจากคาราคัสในการส่งเครื่องบินรบประจันหน้าเรือรบสหรัฐฯเมื่อวันพฤหัสบดี(4) บีบีซีชี้ว่า ทำเนียบขาววันศุกร์(5)ประกาศส่งฝูงเครื่องบินล่องหน F-35 จำนวน 10 ลำไปประจำที่ฐานเปอร์โตริโกในการสมทบเพื่อเข้าไปที่นอกน่านน้ำเวเนซุเอลาในภูมิภาคทะเลแคริบเบียนใต้หลังเรือรบสหรัฐฯเกิดการเผชิญหน้าและยั่วยุจากเวเนซุเอลา
การให้สัมภาษณ์วันศุกร์(5)ท่ามกลางนายพลอเมริกันยืนประกบและเกิดในวันเดียวกันกับที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ลงนามในคำสั่งทางบริหารเปลี่ยนชื่อกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯไปใช้ชื่อเดิม “กระทรวงการสงครามสหรัฐฯ (Department of War) ด้วยเหตุผลต้องการแสดงภาพลักษณ์การทหารสหรัฐฯที่มีความก้าวร้าวมากขึ้นต่อโลกและสะท้อนถึงชัยชนะที่เด็ดขาดของสหรัฐฯในสงครามโลกครั้งที่ 1 สงครามโลกครั้งที่ 2 อ้างอิงจากโพลิติโก ท่ามกลางความวิตกถึงความสิ้นเปลืองทางงบประมาณมหาศาลหลายพันล้านดอลลาร์ในการต้องเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ใหม่ในทุกที่ทำการของกองทัพสหรัฐฯใน 50 รัฐและทั่วโลกและมีเจ้าหน้าที่เพนตากอนหลายคนแสดงความหงุดหงิดออกมา
โพลติโกรายงานว่า สหรัฐอเมริกามีกระทรวงการสงครามสหรัฐฯมาจนถึงปี 1947 ในสมัยอดีตประธานาธิบดีแฮรี ทรูแมน และการก่อตั้งกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯเกิดในอีก 2 ปีหลังจากนั้นหรือปั 1949
อย่างไรก็ตามบีบีซีของอังกฤษชี้ว่า ผู้นำสหรัฐฯในทำเนียบขาวพูดกับนายพลที่ยืนข้างเขาว่า ‘เขาสามารถทำอะไรก็ได้ที่เขาต้องการหากว่าสถานการณ์เกิดยกระดับบานปลายออกไป’
ความเคลื่อนไหวทางการทหารอย่างไม่คาดฝันของสหรัฐฯในแดนละตินอเมริการ้อนระอุเมื่อวันอังคาร(2) กองกำลังสหรัฐฯเปิดฉากโจมตีเรือสปีดโบ้ทที่เดินทางออกมาจากเวเนซุเอล่า
ทรัมป์กล่าวหาว่า แก๊งค้ายาเสพติด Tren de Aragua หรือ TDA นี้เกี่ยวข้องประธานาธิบดีเวเนซุเอลา นิโคลัส มาดูโร
ทรัมป์เปิดเผยว่าในปฎิบัติการวันอังคาร(2)มีผู้ก่อการร้ายค้ายาเสพติดเสียชีวิตไป 11 คนเกิดขึ้นในน่านน้ำสากล พร้อมประกาศเตือนให้บรรดาผู้ต้องการขนยาเสพติดเข้าสู่พรมแดนอเมริกาให้ระวังตัวไว้ แต่คาราคัสประกาศว่า เป็นการตั้งศาลเตี้ยฆ่าผู้บริสุทธิ์ของวอชิงตันที่ซึ่งบรรดาผู้เชี่ยวชาญกฎหมายตั้งคำถามถึงความชอบธรรมทางกฎหมาย อ้างอิงจากเดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันอังคาร(2)โดยชี้ว่ามีการเปิดเผยภาพการโจมตีภายใต้ชื่อชวนเร้าใจใน “ปฎิบัติการ Kinetic Strike”
“เมื่อก่อนหน้าเช้านี้ภายใต้คำสั่งของผม กองกำลังสหรัฐฯออกปฎิบัติการ Kinetic Strike ต่อเป้าหมายผู้ก่อการร้ายยาเสพติด Tren de Aragua ในพื้นที่ความรับผิดชอบกองบัญชาการใต้กองทัพสหรัฐฯ SOUTHCOM”
เสริมต่อว่า แก๊ง Tren de Aragua นี้ออกทำงานภายใต้คำสั่งของประธานาธิบดีเวเนซุเอลา นิโคลัส มาดูโร ต่อการสังหารหมู่ ลักลอบค้ายาเสพติด ค้าทางเพศ และก่ออาชญากรรมความรุนแรงและก่อการร้ายข้ามพรมแดนสหรัฐฯและครึ่งโลกซีกตะวันตก เป็นการแถลงบน Truth Social อ้างอิงจาก CNN ของสหรัฐฯรายงานวันที่ 3 ก.ย
เอบีซีนิวส์ของออสเตรเลียวันพุธ(3) แสดงความเห็นว่า วิดีโอคลิปดังกล่าวแสดงถึงเรือสปีดโบ้ทที่มีความยาวและหลายเครื่องยนต์กำลังแล่นอยู่กลางทะเลและมีแสงจ้าขนาดใหญ่เกิดขึ้นเหนือเรือปีดโป้ทลำดังกล่าวก่อนที่เรือจะเกิดไฟลุกไหม้
คลิปเป็นภาพขาวดำและไม่ชัดเจนมากพอที่จะเห็นได้ว่าเรือสปีดโป้ทมีคนทั้งหมดถึง 11 คนและไม่ได้แสดงอย่างชัดเจนถึงยาเสพติดตามข้ออ้่างว่าอยู่บนเรือ