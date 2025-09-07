โซลเดือด!จนท.คนเข้าเมืองสหรัฐฯจู่โจมรง.ฮุนไดในรัฐจอร์เจีย จับกุมคนงานไปกว่า300ราย

ชาวเกาหลีใต้มากกว่า 300 คน เป็นหนึ่งในบรรดาคนงาน 475 คน ที่ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐฯทำการจับกุม ในปฏิบัติการจู่โจมโรงงานแบตเตอร์รีของฮุนได-แอลจี ในรัฐจอร์เจียของสหรัฐฯ จากการเปิดเผยของกระทรวงการต่างประเทศในกรุงโซลเมื่อวันเสาร์(6ก.ย.) ความเคลื่อนไหวที่เรียกโวยวายจากรัฐบาลเกาหลีใต้
ปฏิบัติการในเมืองเอลลาเบลล์ เมื่อวันพฤหัสบดี(4ก.ย.) ถือเป็นการจู่โจมสถานที่เดียวครั้งใหญ่ที่สุดจนถึงตอนนี้ ในมาตรการต่อต้านคนเข้าเมืองทั่วประเทศของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ จากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่เอเมิการายหนึ่ง
คลิปวิดีโอปฏิบัติการจู่โจมที่เผยแพร่โดยพวกเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ พบเห็นพวกคนงานถูกควบคุมตัว ใส่กุญแจมือและสวมโซ่ข้อเท้า กำลังถูกพาขึ้นรถบัสขนส่งนักโทษ
สตีเฟ่น ชแรงค์ เจ้าหน้าที่สืบสวนพิเศษด้านความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ ในแอตแลนตา เปิดเผยกับพวกผู้สื่อข่าวในวันศุกร์(5ก.ย.) ว่าการจู่โจมนี้มีจุดกำเนิดจากการสืบสวน "คำกล่าวหาแนวปฏิบัติในการจ้างงานไม่ชอบด้วยกฎหมายและมีการกระทำผิดทางอาญาตามกฎหมายรัฐบาลกลางอย่างร้ายแรง" ณ โรงงานกิจการร่วมค้าฮุนได มอเตอร์ - แอลจี เอเนอร์จี โซลูชัน
"มันไม่ใช่ปฏิบัติการที่พวกเจ้าหน้าที่เดินดุ่มๆเข้าไปยังโรงงาน ปิดล้อมจับกุมคนงานและพาตัวพวกเขาขึ้นรถบัส แต่มันมีการสืบสวนทางอาญามานานหลายเดือนแล้ว" เขากล่าว
โช ฮยุน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ กล่าว ณ ที่ประชุมฉุกเฉินในกรุงโซล ว่าในบรรดาผู้ถูกจับกุมนั้น "มากกว่า 300 คน เชื่อว่าเป็นพลเมืองของเรา เรากังวลเป็นอย่างยิ่งและรู้สึกถึงภาระหน้าที่อันหนักอึ้งในประเด็นนี้" เขาระบุ พร้อมแย้มเขาอาจเดินทางไปยังวอชิงตัน เพื่อเจรจาหารือ ถ้ามีความจำเป็น
ปาร์ค ยูน-จู รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หยิบยกเรื่องนี้พูดคุยหารือทางโทรศัพท์กับ อัลลิสัน ฮูเกอร์ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ด้านกิจการการเมือง ส่งเสียงแสดงความเสียใจต่อการปราบปรามดังกล่าวและเผยแพร่คลิปวิดีโอการจับกุมแรงงานเกาหลีใต้
โดย ปาร์ค กล่าวว่า "กิจกรรมทางเศรษฐกิจของบริษัทต่างๆของเกาหลีใต้ที่ลงทุนสหรัฐฯ รวมถึงสิทธิและผลประโยชน์ของพลเมืองเกาหลีใต้ ต้องไม่ถูกล่วงละเมิดอย่างไม่ยุติธรรม ระหว่างปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ" กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ระบุ พร้อมบอกต่อว่า "ปาร์คขอให้ทางกระทรวงฯ ทำงานด้วยความกระตือรือร้นเพื่อรับประกันว่าจะสามารถหาทางออกในเรื่องนี้อย่างยุติธรรมและรวดเร็ว"
ชแรงค์ อ้างว่าพวกผู้ที่ถูกจับกุมนั้น "เข้ามาในสหรัฐฯอย่างผิดกฎหมาย" และ "ทำงานอย่างผิดกฎหมาย" และคนเหล่านี้จะถูกส่งมอบต่อไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแห่งสหรัฐฯ(ICE) ในความเป็นไปได้ที่จะขับไล่ออกนอกประเทศ
เมื่อถูกพวกผู้สื่อข่าวถามที่ทำเนียบขาว เกี่ยวกับปฏิบัติการจู่โจมครั้งนี้ ทรัมป์ตอบว่า "ผมอยากบอกว่าพวกเขาเป็นคนต่างด้าวผิดกฎหมาย และ ICE กำลังทำหน้าที่ของตนเอง"
โรงงานที่ถูกจู่โจมตรวจค้น เป็นโรงงานผลิตแบตเตอรีป้อนรถยนต์ไฟฟ้า โดยทาง แอลจี เอเนอร์จี โซลูชัน ระบุในวันเสาร์(6ก.ย.) ว่าพนักงานของพวกเขาถูกจับไปทั้งสิ้น 47 ราย แบ่งเป็นชาวเกาหลีใต้ 46 รายและอินโดนีเซีย 1 คน ส่วนอีกราวๆ 250 คน เชื่อว่าเป็นลูกจ้างของบริษัทรับเหมาและเกือบทั้งหมดเป็นชาวเกาหลีใต้
"การเดินทางไปยังสหรัฐฯเพื่อทำงานหรือทำธุรกิจ จะถูกระงับไว้ก่อน ณ ขณะนี้ ยกเว้นแต่มีความจำเป็นจริงๆ" โฆษกของบริษัทบอกกับเอเอฟพี "ส่วนพวกที่เวลานี้ได้รับมอบหมายงานอยู่ในสหรัฐฯ จะมีทั้งกำลังเดินทางกลับประเทศในทันที หรือบางส่วนจะเตรียมพร้อมอยู่ ณ ที่พัก จับตาสถานการณ์การทำงานของพวกเขา"
ฮุนได เข้าใจว่าในบรรดาคนงานที่ถูกจับกุมนั้น ไม่มีรายใดที่เป็นลูกจ้างโดยตรงของทางบริษัท
ชแรงค์ บอกว่าบางส่วนที่ถูกจับกุมนั้น ข้ามเขตแดนเข้าสู่สหรัฐฯอย่างผิดกฎหมาย บางส่วนเดินทางมาถึงพร้อมกับวีซ่าที่ไม่อนุญาตให้ทำงาน หรือไม่ก็อยู่เกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวีซ่าทำงาน
"ปฏิบัติการนี้เน้นย้ำถึงความมุุ่งมั่นของเราในการปกป้องงานเพื่อชาวจอร์เจียและเพื่อชาวอเมริกา รับประกันสนามแข่งขันทางธุรกิจหนึ่งๆ ที่ปฏิบัติตามหลักทางกฎหมาย ปกป้องบูรณภาพทางเศรษฐกิจของเรา และปกป้องแรงงานจากการถูกแสวงหาผลประโยชน์" เขากล่าว
เกาหลีใต้ คือชาติเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดอันดับ 4 ของเอเชีย พวกเขาเป็นผู้ผลิตรถยนต์รถยนต์และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ ซึ่งมีโรงงานหลายแห่งในสหรัฐฯ
บริษัทต่างๆของเกาหลีใต้ลงทุนสร้างโรงงานมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในสหรัฐฯ ในความพยายามเข้าถึงตลาดอเมริกาและหลีกเลี่ยงคำขู่รีดภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์
ประธานาธิบดีอี แจ มย็อง พบปะกับ ทรัมป์ ระหว่างเดินทางเยือนสหรัฐฯในเดือนที่แล้ว หลังจากเมื่อเดือนกรกฏาคม โซลรับปากจะลงทุน 350,000 ล้านดอลลาร์ในอเมริกา
ทรัมป์ สัญญาจะฟื้นฟูภาคการผลิตในสหรัฐฯ แต่ขณะเดียวกันก็ประกาศกร้าวจะเนรเทศคนเข้าเมืองผิดกฎหมายหลายล้านคน
(ที่มา:เอเอฟพี)