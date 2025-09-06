น้อยใจไม่ได้ร่วมวง? ‘ทรัมป์’ โอดดูท่าสหรัฐฯ จะสูญเสีย ‘รัสเซีย-อินเดีย’ ให้กับ ‘จีน’ ไปแล้วหลังซัมมิต SCO

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ระบุวานนี้ (5 ก.ย.) ว่าสหรัฐฯ ดูเหมือนจะสูญเสียทั้งอินเดียและรัสเซียให้กับจีนไปแล้ว หลังจากที่ผู้นำมหาอำนาจทั้งสองเดินทางเยือนจีนและพบกับประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ในสัปดาห์นี้ ซึ่งเป็นอีกครั้งที่ ทรัมป์ เผยท่าทีไม่สบอารมณ์ที่เห็นนิวเดลี มอสโก และปักกิ่งจับขั้วกันเพื่อสร้างระเบียบโลกใหม่
“ดูเหมือนว่าเราจะเสียอินเดียและรัสเซียให้กับจีนที่ลึกล้ำดำมืดไปแล้ว ขอให้พวกเขามีอนาคตที่รุ่งเรืองยืนยาวร่วมกัน!” ทรัมป์ โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดีย พร้อมกับแนบภาพผู้นำทั้งสามระหว่างการประชุมซัมมิตองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (SCO) ซึ่งจัดขึ้นที่นครเทียนจินของจีน
อย่างไรก็ตาม ในวันเดียวกันนั้นเอง ทรัมป์ กลับให้สัมภาษณ์สื่อว่า ตนไม่ได้คิดว่าสหรัฐฯ สูญเสียอินเดียให้จีน
“ผมว่าเรายังนะ” ทรัมป์ กล่าว “ผมรู้สึกผิดหวังมากๆ ที่อินเดียจะซื้อน้ำมันรัสเซียเยอะขนาดนั้น อย่างที่พวกคุณก็รู้ ผมเองก็จะแจ้งให้พวกเขาทราบ”
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงสิ่งที่ ทรัมป์ โพสต์ กระทรวงการต่างประเทศอินเดียได้ชี้แจงต่อสื่อที่กรุงนิวเดลีว่า พวกเขา “ไม่มีความเห็น” ต่อเรื่องนี้ ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศจีนก็ยังไม่ออกมาตอบข้อซักถามของสื่อมวลชน เช่นเดียวกับผู้แทนทำเนียบเครมลินที่ยังติดต่อไม่ได้
สี จิ้นผิง เป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้นำบรรดาที่ไม่ใช่ชาติตะวันตกมากกว่า 20 ประเทศเข้าร่วมการประชุมซัมมิต SCO ที่นครเทียนจิน หนึ่งในนั้นรวมถึงประธานาธิบดี ปูติน แห่งรัสเซีย และนายกรัฐมนตรี โมดี แห่งอินเดีย
สื่อมวลชนจับภาพ ปูติน และ โมดี เดินจับมือกันอย่างสนิทสนมไปหา สีจิ้นผิง ก่อนที่ผู้นำมหาอำนาจทั้งสามจะยืนเคียงข้างกัน
“ผมจะยังคงเป็นเพื่อนกับ โมดี เสมอไป” ทรัมป์ บอกกับสื่อเมื่อวานนี้ (5)
“เขาเป็นนายกรัฐมนตรีที่ยิ่งใหญ่ เขาเป็นคนยิ่งใหญ่ และผมจะเป็นเพื่อนกับเขาเสมอ แต่ผมแค่ไม่ชอบสิ่งที่เขาทำอยู่ในตอนนี้ แต่อินเดียกับสหรัฐอเมริกามีความสัมพันธ์ที่พิเศษ ไม่มีอะไรน่ากังวล เราแค่ไม่ลงรอยกันบ้างในบางครั้ง”
ทางด้าน โมดี ได้โพสต์ข้อความผ่าน X ในวันนี้ (6) ว่า “ซาบซึ้งใจอย่างยิ่ง และขอตอบสนองความรู้สึกและการประเมินเชิงบวกของประธานาธิบดี ทรัมป์ ต่อความสัมพันธ์ของเราทั้งสอง”
ผู้นำอินเดียย้ำว่า อินเดียและสหรัฐฯ “มีความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระดับโลกที่เน้นการมองไปข้างหน้า”
ทรัมป์ สร้างแรงสั่นสะเทือนต่อความสัมพันธ์สหรัฐฯ-อินเดียด้วยข้อพิพาทการค้าและเรื่องอื่นๆ และในสัปดาห์นี้เขายังกล่าวว่า “ผิดหวังอย่างมาก” ในตัว ปูติน แต่ไม่ห่วงเรื่องความสัมพันธ์จีน-รัสเซียที่สนิทแนบชิดยิ่งขึ้น
เห็นได้ชัดว่า ทรัมป์ รู้สึกไม่พอใจที่ไม่สามารถโน้มน้าวรัสเซียและยูเครนให้ทำข้อตกลงยุติสงครามซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า 3 ปีได้ และให้สัมภาษณ์สื่อที่ทำเนียบขาวเมื่อวันพฤหัสบดี (4) ว่า ตนมีแผนที่จะพูดคุยกับ ปูติน อีกครั้งเร็วๆ นี้
ที่มา: รอยเตอร์