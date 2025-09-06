อยากปะทะ! 'ทรัมป์' เซ็นคำสั่งเปลี่ยนชื่อกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ เป็น 'กระทรวงสงคราม'

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ได้ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารเมื่อวันศุกร์ (5 ก.ย.) เพื่อเปลี่ยนชื่อกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯเป็น "กระทรวงสงคราม" (Department of War) โดยเปลี่ยนกลับไปใช้ชื่อเดิมที่เคยใช้จนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นเวลาที่พวกเจ้าหน้าที่พยายามเน้นย้ำบทบาทของกระทรวงกลาโหมในฐานะองค์กรป้องกันความขัดแย้ง
การเคลื่อนไหวของ ทรัมป์ ถือเป็นความพยายามครั้งล่าสุดในการพลิกโฉมกองทัพสหรัฐฯ รวมถึงการตัดสินใจเป็นประธานในพิธีสวนสนามทางทหารครั้งสำคัญใจกลางกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และการเรียกคืนชื่อเดิมของฐานทัพต่างๆ ที่เปลี่ยนไปหลังจากการประท้วงเรียกร้องความยุติธรรมทางเชื้อชาติในปี 2020
ทรัมป์ ยังได้ท้าทายบรรทัดฐานเดิมเกี่ยวกับการประจำการทหารสหรัฐฯ ภายในประเทศ โดยการสร้างเขตทหารตามแนวชายแดนทางตอนใต้ของประเทศที่ติดกับเม็กซิโกเพื่อช่วยในการปราบปรามผู้อพยพ รวมถึงส่งทหารเข้าประจำการในเมืองต่างๆ เช่น ลอสแองเจลิส และวอชิงตัน ดี.ซี.
กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ดำเนินการอย่างรวดเร็วในการเปลี่ยนป้ายที่อาคารกองบัญชาการรูปห้าเหลี่ยมของกองทัพสหรัฐฯ ในเมืองอาร์ลิงตัน รัฐเวอร์จิเนีย โดยเปลี่ยนตำแหน่งของ พีท เฮกเซธ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ประตูเป็น "รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสงคราม" และเปลี่ยนตำแหน่งของ สตีฟ ไฟน์เบิร์ก รัฐมนตรีกลาโหมหมายเลข 2 เป็น "รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสงคราม"
"นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมาก เพราะมันเป็นเรื่องของทัศนคติ" ทรัมป์ กล่าวขณะลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารที่ห้องทำงานรูปไข่ "มันเป็นเรื่องของชัยชนะอย่างแท้จริง"
คำสั่งนี้ยังกำหนดให้ เฮกเซธ เสนอแนะมาตรการทางกฎหมายและทางบริหารที่จำเป็น เพื่อให้การเปลี่ยนชื่อกระทรวงเป็นไปอย่างถาวร
การเปลี่ยนชื่อกระทรวงเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก และต้องได้รับการอนุมัติจากสภาคองเกรสก่อน อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ ตั้งคำถามว่าเขาจำเป็นต้องขอไฟเขียวจากคองเกรสหรือไม่ ในเมื่อสมาชิกพรรครีพับลิกันของเขาครองเสียงข้างมากเล็กน้อยทั้งในวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ อยู่ตอนนี้
วุฒิสมาชิกรีพับลิกันสองคน ได้แก่ ไมค์ ลี จากรัฐยูทาห์ และริค สก็อตต์ จากรัฐฟลอริดา และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรครีพับลิกันหนึ่งคน คือ เกร็ก สเติบ จากรัฐฟลอริดา ได้เสนอร่างกฎหมายเมื่อวันศุกร์ (5) เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
เฮกเซธ ได้แสดงความยินดีกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ซึ่งเขาสนับสนุนมานาน
“เราจะเดินหน้ารุก ไม่ใช่แค่รับมือ ด้วยพลังทำลายล้างสูงสุด ไม่ใช่กฎหมายที่อ่อนข้อ” เฮกเซธ กล่าว
กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ เคยถูกเรียกว่ากระทรวงสงครามจนกระทั่งปี 1949 เมื่อสภาคองเกรสได้รวมกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศเข้าด้วยกันหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 นักประวัติศาสตร์กล่าวว่าชื่อนี้ถูกเลือกขึ้นเพื่อสื่อว่า ในยุคนิวเคลียร์ สหรัฐฯ มุ่งเน้นไปที่การป้องกันความขัดแย้ง
การเปลี่ยนชื่ออีกครั้งแน่นอนว่าจะมีค่าใช้จ่ายสูง เนื่องจากจำเป็นต้องมีการปรับปรุงป้ายและหัวจดหมายที่ใช้ ไม่เพียงแต่โดยเจ้าหน้าที่ที่เพนตากอนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสถานที่ปฏิบัติงานทางทหารทั่วโลกด้วย
อดีตประธานาธิบดี โจ ไบเดน เคยพยายามที่จะเปลี่ยนชื่อฐานทัพ 9 แห่งที่ใช้เป็นเกียรติแก่ผู้นำฝ่ายสมาพันธรัฐและสมาพันธรัฐ ซึ่งทำให้กองทัพบกต้องสูญเสียงบประมาณถึง 39 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทว่า เฮกเซธ ได้สั่งยกเลิกความพยายามดังกล่าวในปีนี้
นักวิจารณ์ชี้ว่า การเปลี่ยนชื่อกระทรวงไม่เพียงแต่มีค่าใช้จ่ายสูงเท่านั้น แต่ยังเป็นการรบกวนกระทรวงกลาโหมโดยไม่จำเป็นอีกด้วย
เฮกเซธ แย้งว่า การเปลี่ยนชื่อ "ไม่ใช่แค่เรื่องของคำพูด แต่เป็นเรื่องของจิตวิญญาณนักรบ"
ในปีนี้ เจมส์ โคเมอร์ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ จากพรรครีพับลิกัน ซึ่งเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดของทรัมป์ ได้เสนอร่างกฎหมายที่จะช่วยให้ประธานาธิบดีสามารถจัดระเบียบและเปลี่ยนชื่อหน่วยงานต่างๆ ได้ง่ายขึ้น
"เราจะทำอย่างแน่นอน ผมมั่นใจว่าสภาคองเกรสจะเห็นด้วยหากจำเป็น... ฝ่ายกลาโหมมีนโยบายตั้งรับมากเกินไป เราต้องการตั้งรับ แต่เราก็ต้องการรุกด้วยเช่นกัน หากจำเป็น" ทรัมป์ กล่าวเมื่อเดือน ส.ค.
ที่มา: รอยเตอร์