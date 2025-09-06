จะลองไหม! 'ปูติน' ลั่นทหารต่างชาติในยูเครนจะถือเป็น 'เป้าหมายทางทหาร' อันชอบธรรมที่มอสโกโจมตีได้

ประธานาธิบดี โวโลดิมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครน ระบุเมื่อวันศุกร์ (5 ก.ย.) ว่า กองกำลังต่างชาติ "หลายพันนาย" อาจถูกส่งมายังยูเครนภายใต้แผนการค้ำประกันความมั่นคงหลังสงคราม ขณะที่ วลาดิมีร์ ปูติน ผู้นำรัสเซีย ออกมาขู่สวนทันควันว่า ทหารต่างชาติในยูเครนจะตกเป็น "เป้าหมายทางทหารอันชอบธรรม" ที่อาจถูกมอสโกโจมตีได้
คำพูดเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างทางความคิดระหว่างผู้นำเคียฟและมอสโก ขณะที่โลกตะวันตกเริ่มสิ้นหวังลงเรื่อยๆ เกี่ยวกับโอกาสที่จะยุติสงครามยูเครนอย่างรวดเร็ว ขณะที่ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ก็ออกมาแสดงท่าทีไม่พอใจต่อรัสเซียมากขึ้นเรื่อยๆ โดยกล่าวว่ามอสโกดูเหมือนจะกำลัง "หลงทาง" เข้าหา "จีนซึ่งมืดมนและลึกล้ำที่สุด"
ประธานาธิบดี เอมมานูเอล มาครง แห่งฝรั่งเศส กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี (4) มี 26 ประเทศที่ให้คำมั่นสัญญาแล้วว่าจะช่วยค้ำประกันความมั่นคงหลังสงครามให้แก่ยูเครน รวมถึงกองกำลังนานาชาติทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ
ช่วงแรกๆ มาครง กล่าวว่า ประเทศเหล่านี้พร้อมจะส่งกองกำลังเข้าไปยังยูเครน ทว่าต่อมากลับแก้เป็นว่า บางประเทศจะให้การค้ำประกันโดยไม่ส่งทหารเข้าไป เช่นอาจจะช่วยฝึกฝนและจัดหายุทโธปกรณ์ให้กับกองกำลังเคียฟ เป็นต้น
“สิ่งสำคัญคือเราต้องหารือกันถึงเรื่องนี้ทั้งหมด (เรื่องการรับประกันความมั่นคง) ... แน่นอนว่าจะต้องมีทหารหลายพันนาย ไม่ใช่แค่ไม่กี่นาย” เซเลนสกี กล่าวหลังที่หารือกับอันโตนิโอ คอสตา เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหภาพยุโรป ในเมืองทางตะวันตกของยูเครน
รัสเซียเอ่ยอ้างมานานแล้วว่า หนึ่งในเหตุผลที่ต้องทำสงครามรุกรานยูเครนก็เพื่อป้องกันไม่ให้องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต) ยอมรับเคียฟเป็นสมาชิก และส่งกองกำลังเข้าไปในยูเครน
“ดังนั้น หากกองกำลังบางส่วนปรากฏตัวขึ้นที่นั่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนนี้ที่กำลังมีปฏิบัติการทางทหาร เราก็จะเดินหน้าต่อโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่า กองกำลังเหล่านี้ถือเป็นเป้าหมายการทำลายล้างที่ถูกต้องชอบธรรมตามกฎหมาย” ปูติน กล่าวในเวทีเสวนาด้านเศรษฐกิจที่เมืองวลาดิวอสต็อก ทางภาคตะวันออกไกลของรัสเซีย
“และหากมีการตัดสินใจที่นำไปสู่สันติภาพ ... สันติภาพระยะยาว... ผมก็ไม่เห็นความจำเป็นเลยที่จะต้องมีกองกำลังเหล่านี้อยู่ในดินแดนยูเครน” ผู้นำรัสเซียกล่าวเสริม
ทรัมป์ พยายามที่จะเข้าไปยุติความขัดแย้งในยูเครน ซึ่งรวมถึงการหารือกับ ปูติน ด้วย แต่ก็ต้องผิดหวังที่ยังไม่สามารถแก้ไขความขัดแย้งที่นองเลือดที่สุดในยุโรปนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 ได้
ผู้นำสหรัฐฯ ล่าวในสัปดาห์นี้ว่า เขา "ผิดหวังอย่างมาก" ในตัวปูติน และได้แสดงออกชัดเจนในวันศุกร์ (5) ว่า เขาไม่พอใจกับการเคลื่อนไหวของรัสเซียและอินเดียที่หันไปฟื้นฟูสายสัมพันธ์กับจีนท่ามกลางความพยายามของปักกิ่งที่จะผลักดันระเบียบโลกใหม่ โดย ปูติน และนายกรัฐมนตรี นเรนทรา โมดี ของอินเดีย ต่างได้พบกับประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีนในสัปดาห์นี้
"ดูเหมือนว่า เราจะสูญเสียอินเดียและรัสเซียให้กับจีนที่มืดมนและลึกล้ำที่สุด ขอให้พวกเขามีอนาคตที่ยืนยาวและรุ่งเรืองร่วมกัน!" ทรัมป์ โพสต์โซเชียลมีเดียพร้อมภาพถ่ายของผู้นำทั้งสามในการประชุมสุดยอดที่ประเทศจีน
ทรัมป์ กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี (4) ว่า เขาจะพูดคุยกับ ปูติน อีกครั้งในอนาคตอันใกล้ ขณะที่ ดมิตรี เปสคอฟ โฆษกทำเนียบเครมลิน ระบุในบทสัมภาษณ์ที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ (5) ว่า เขาเชื่ออย่างไม่สงสัยเลยว่าการประชุมจะสามารถจัดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
ขณะที่ชาติตะวันตกเริ่มหมดหวังต่อสันติภาพในยูเครนมากขึ้น สหรัฐฯ และยุโรปก็กำลังหารือกันถึงการเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย
“เราพร้อมที่จะดำเนินการมากกว่านี้ เรากำลังทำงานร่วมกับสหรัฐฯ และพันธมิตรอื่นๆ ที่มีแนวคิดเดียวกัน เพื่อเพิ่มแรงกดดันผ่านการคว่ำบาตรเพิ่มเติม ทั้งการคว่ำบาตรโดยตรงและทางอ้อม รวมถึงมาตรการทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมเพื่อผลักดันให้รัสเซียยุติสงครามนี้” คอสตา กล่าวหลังจากพบปะกับ เซเลนสกี
คอสตา ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะมนตรียุโรป กล่าวโดยไม่ให้รายละเอียดว่า "เรากำลังเริ่มงานที่กรุงบรัสเซลส์เกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตรฉบับใหม่ และทีมงานยุโรปกำลังเดินทางไปยังกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เพื่อทำงานร่วมกับเพื่อนชาวอเมริกันของเรา"
ในการประชุมที่วลาดิวอสต็อกเมื่อวันศุกร์ (5) ปูติน ยังคงปฏิเสธเรื่องที่เศรษฐกิจของรัสเซียกำลังซบเซา แม้จะมีรายงานจากธนาคารกลางที่บ่งชี้ว่ารัสเซียเริ่มเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเทคนิคแล้วก็ตาม
ที่มา: รอยเตอร์