สื่อนอกชื่อดังรายงาน “ราชากัญชา” ไทยได้รับเลือกเป็นนายกฯ โดยค่ายนี้คือ ไฟแนนเชียลไทมส์

อดีตรัฐมนตรีสาธารณสุข อนุทิน ชาญวีรกุล ได้เข้าครองตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของไทย แทนคนตระกูลชินวัตร พร้อมสัญญาจะจัดเลือกตั้งใหม่ หลังจากที่สมาชิกสภาล่างเทเสียงให้แก่อดีตนักธุรกิจ ที่ผันมาเป็นนักการเมืองเก๋าเกม ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะ “ราชากัญชา” ไฟแนนเชียลไทมส์ เปิดรายงานข่าวไว้อย่างนั้น
อนุทิน ชาญวีรกุล เดินแนวทางอนุรักษ์นิยมและจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์อย่างแน่วแน่ อีกทั้งยังเป็นผู้ทรงอิทธิพลที่กำหนดตัวผู้นำในแวดวงการเมืองของไทยตลอดทศวรรษที่ผ่านมา นอกจากนั้น เขาเป็นที่รู้จักเด่นที่สุดในเรื่องการสนับสนุนให้ปลดล็อกกัญชาออกจากกลุ่มยาเสพติดซึ่งผิดกฎหมาย
ทั้งนี้ ขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีสาธารณสุขในห้วงที่เกิดโรคระบาดโควิด 19 อนุทินผลักดันอย่างเข้มแข็งในกระแสความเคลื่อนไหวเพื่อให้การใช้กัญชาไม่ใช่อาชญากรรม แม้ว่าในเวลาต่อมา เขาสนับสนุนให้มีการกำกับดูแลมากขึ้น ไฟแนนเชียลไทมส์ ระบุไว้ แต่มิได้รายงานถึงแนวโน้มที่เด็กและเยาวชนเข้าถึงกัญชาได้อย่างง่ายดาย จนกระทั่งมีการเสพกัญชาและเมา-หลอนอยู่ตามท้องถนน
พร้อมกันนี้ ไฟแนนเชียลไทมส์ ย้ำถึงภารกิจหนักที่อนุทิน ชาญวีรกุลจะต้องรับช่วงต่อมา อันได้แก่ สถานการณ์เปราะบางทางการเมืองและเศรษฐกิจ อันได้แก่สภาพการณ์ที่ระบบเศรษฐกิจของไทย ซึ่งพึ่งพิงอยู่กับภาคการค้ากับภาคท่องเที่ยว ต้องต่อสู้อย่างหนักเพื่อให้พลังการเติบโตสามารถฟื้นคืนให้พ้นความซบเซาจากโรคระบาดโควิด 19 ซึ่งขณะนี้จีดีพียังขยายตัวในอัตราเพียง 2.8% ในไตรมาส 2/2025 หนำซ้ำยังต้องเผชิญกับการขึ้นภาษีที่สหรัฐอเมริกาเพิ่มเป็น 19%
สภาพการณ์ทางการเมืองเป็นอีกมิติหนึ่งที่ไฟแนนเชียลไทมส์ ไฮไลท์ขึ้นมานำเสนอว่าเป็นปัญหาหนักที่รอนายกฯ ใหม่ ดังนี้
พรรคภูมิใจไทยของอนุทินเป็นพรรคอันดับ 3 ในสภาผู้แทนราษฎร ภูมิใจไทยจึงต้องพึ่งแรงสนับสนุนจากพรรคประชาชนแม้พรรคนี้จะเป็นฝ่ายค้าน ดังนั้น จึงมีการตั้งเงื่อนไขในระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาชนที่เกี่ยวกับการยุบสภาและการทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ในการนี้ อนุทิน ชาญวีรกุล ได้ประกาศไปแล้วว่าจะยุบสภาภายใน 4 เดือนและจัดเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งไฟแนนเชียลไทมส์ ตั้งข้อสังเกตว่ารายละเอียดของข้อตกลงดังกล่าวที่มีการลงนามเป็น MOU กันแล้ว นั้น ยากอย่างยิ่งที่จะทำให้เป็นจริง
ทั้งนี้ ไฟแนนเชียลไทมส์ นำเสนอข้อมูลของอนุทินที่แสดงให้เห็นว่า ที่ผ่านมา อนุทินสามารถเปลี่ยนขั้วได้ กล่าวคือ มีข้อความหนึ่งย่อหน้า ซึ่งระบุแจ้งทราบไปยังผู้อ่านทั่วโลกว่า “อนุทินปฏิบัติหน้าที่เป็นรองนายกฯ ของแพทองธาร ชินวัตร นานหลายเดือน แต่เขาก็เคยสนับสนุนรัฐบาลทหารของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีหลังทำรัฐประหารในปี 2014 ที่คว่ำรัฐบาลของยิ่งลักษณ์ ชินวัตร น้าสาวของ แพทองธาร ชินวัตร”
ไฟแนนเชียลไทมส์ รายงานด้วยว่า ทักษิณ ชินวัตร มหาเศรษฐีโทรคมนาคมที่ครองตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในระหว่างปี 2001-2006 ก็ถูกรัฐประหาร และเนรเทศตนเองไปอยู่ในประเทศต่างๆ นาน 15 ปีในอันที่จะหนีข้อหาต่างๆ ในคดีฉ้อโกงประเทศ โดยในขณะนี้ ทักษิณ ชินวัตร เดินทางออกจากประเทศไทยไปยังนครดูไบในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2025
คอลัมน์ PLANET No.3
โดย รัศมี มีเรื่องเล่า
(ที่มา: ไฟแนนเชียลไทมส์)