นรกเปิด! เนทันยาฮูเปิด “ประตูแห่งนรก” ส่งกำลังทหารยิวยึด “กาซา ซิตี” ได้กว่า 40% “อียิปต์” เพื่อนบ้านประกาศทันทีไม่รับ “ปาเลสไตน์” หนีทะลักเข้าประเทศ ประณามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ต่อเนื่อง

รอยเตอร์/เอเจนซีส์ – กองทัพอิสราเอลแถลงวันพฤหัสบดี(4 ก.ย)ว่า สามารถคุมเมืองกาซา ซิตีในเขตฉนวนกาซาไปได้กว่า 40% หลังเปิดปฎิบัติการเปิดประตูนรก (gates of hell) ถล่มตึกสูงระฟ้ากลางเมือง ด้านอียิปต์วันศุกร์(5 ก.ย)ยืนยันปิดกั้นการพลัดถิ่นของชาวกาซาไม่ให้หนีข้ามพรมแดนเข้าไป
รอยเตอร์รายงานวันนี้(5 ก.ย)ว่า กระทรวงสาธารณสุขกาซาแถลงว่า อิสราเอลยิงโจมตีทั่วเขตฉนวนกาซาสังหารไปไม่ต่ำกว่า 53 คนในวันพฤหัสบดี(4) ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเมืองกาซา ซิตีซึ่งเป็นจุดที่กองกำลังอิสราเอลกำลังลุกคืบผ่านชานเมืองด้านนอกเข้าไปและในเวลานี้ห่างจากใจกลางเมืองกาซา ซิตี (Gaza City) เป้าหมายไปแค่ไม่กี่กิโลเมตร
กองทัพอิสราเอลแถลงว่าสามารถควบคุมเมืองกาซา ซิตีไปได้กว่า 40% พร้อมวางแผนในการขยายปฎิบัติการในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
คอนวอยรถถัง IDF มีรายงานรุกคืบในเขต Sheikh Radwan ของเมืองกาซา ซิตี
เชื่อว่ายังมีชาวปาเลสไตน์จำนวนหลายพันคนที่ยังคงอาศัยอยู่ในเมืองต่อไปถึงแม้อิสราเอลจะสั่งอพยพออกไปก่อนหน้าก็ตาม
อัลญะซีเราะฮ์ของกาตาร์รายงานว่า กระทรวงกลาโหมอิสราเอลแถลงว่า ประตูแห่งนรก (gates of hell) กำลังเปิดออกในกาซา ระหว่างกองทัพอิสราเอลกำลังทำลายตึกสูงระฟ้าในย่านประชาชนอาศัยคับคั่งของกาซา ซิตี
กระทรวงกลาโหมอิสราเอลแถลงต่อว่า กองทัพมีเป้าหมายไปที่อาคารสูงหลายชั้นในเมืองเพื่อเข้ายึดครองเมืองกาซา ซิตีไว้โดยสมบูรณ์
อัลญะซีเราะฮ์รายงานว่า มีผู้เสียชีวิตทั่วเขตฉนวนกาซาไม่ต่ำกว่า 44 คนส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตรวม 2 วันล่าสุดอยู่ที่ 97 คน
กระทรวงสาธารณสุขกาซาแถลงวันศุกร์(5)ว่า กองทัพอิสราเอลสังหารปาเลสไตน์ในเขตฉนวนกาซาภายใน 24 ช.มไป 69 คน บาดเจ็บ 422 คน
และเสริมต่อว่าส่งผลทำให้ยอดรวมตัวเลขเสียชีวิตปาเลสไตน์ทั้งหมดอยู่ที่ 64,300 คนและบาดเจ็บอีก 162,005 คน
รอยเตอร์รายงานว่า โฆษกกองทัพอิสราเอล พลจัตวา อิฟฟี เดฟริน(Effie Defrin) กล่าวในงานแถลงข่าวว่า
“พวกเรายังคงทำลายสิ่งปลูกสร้างของพวกฮามาส วันนี้พวกเราสามารถยึดได้ 40% ของทั้งดินแดนกาซา ซิตี”
ในการแถลงข่าวเขายังได้เอ่ยชื่อถึงเขต Zeitoun และเขต Sheikh Radwan
เดฟรินกล่าวว่า “ปฎิบัติการจะยังคงขยายและหนักหน่วงในอีกไม่กี่วันนี้”
และเสริมว่า “พวกเราจะยังคงตามไล่ล่าฮามาสทุกที่” พร้อมเสริมว่าปฎิบัติการจะสิ้นสุดก็ต่อเมื่อตัวประกันที่เหลือทั้งหมดในมือของฮามาสต้องถูกปล่อยเป็นอิสระและการกลุ่มติดอาวุธฮามาสต้องเลิกการควบคุมเขตฉนวนกาซา
รอยเตอร์รายงานว่า ปฎิบัติการเปิดประตูนรกเพื่อยึดครองกาซา ซิตีเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 10 ส.ค
แต่ทว่าความพยายามเข้ายึดกาซา ซิตีทำให้เนทันยาฮูและอิสราเอลได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากนานาชาติเนื่องมาจากวิกฤตทางมนุษยธรรมภายในเขตฉนวนกาซาเองที่ทำให้เกิดวิกฤตอดอาหารขั้นร้ายแรง
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเปิดเผยว่ามีปาเลสไตน์ราว 370 คนรวมเด็ก 131 คนเสียชีวิตเนื่องจากไม่มีอาหารกินและปัญหาการขาดภาวะโภชนาการ
ประชาชนในพื้นที่เปิดเผยกับรอยเตอร์ว่า อิสราเอลถล่มเขตZeitoun, Sabra, Tuffah, และ Shejaia จากทั้งภาคพื้นและทางอากาศ
ส่วนคอนวอยรถถังผลักดันมาจากฝั่งตะวันออกของเขต Sheikh Radwan ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของใจกลางกาซา ซิตี ทำลายบ้านเรือนและทำให้เตนท์ของประชาชนกาซาที่พักอาศัยเกิดไฟไหม้
รอยเตอร์รายงานต่อว่า ด้านอียิปต์เพื่อนบ้านวันศุกร์(5)ประกาศจะไม่อดทนต่อการทะลักเข้าแดนอัยคุปต์ครั้งมโหฬารของประชาชนปาเลสไตน์ที่หนีภัยสงคราม
พร้อมในเวลาเดียวเป็นอีกครั้งที่ไคโรเรียกปฎิบัติการทหารอิสราเอลว่า เป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อย่างต่อเนื่อง
“การพลัดถิ่นไม่ใช่ช่องทางและสิ่งนี้เป็นเส้นแดงสำหรับอียิปต์และพวกเราจะไม่อนุญาตให้เกิดขึ้น” รัฐมนตรีต่างประเทศอียิปต์ บาดร์ อับเดลัตตี (Badr Abdelatty) แถลง
และเสริมว่า “การพลัดถิ่นหมายความถึงการล้มละลายและเป็นการสิ้นสุดมูลเหตุชาวปาเลสไตน์และอีกทั้งไม่มีความชอบธรรมหรือศีลธรรมจรรยาหรือพื้นฐานทางจริยธรรมในการขับไล่ประชาชนออกจากดินแดนถิ่นเกิดของพวกเขา”