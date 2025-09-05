สื่อนอกรายงาน ปรากฎการณ์คนหลายหมื่นแห่ตาม “เส้นทางเครื่องทักษิณ” ผ่านเว็บ Flightradar24 หลังบินออกนอกประเทศก่อนศาลพิพากษา สภาเริ่มโหวตหานายกฯคนใหม่ ยันเสียงแข็งกลับมาทันขึ้นศาลวันอังคารแน่

รอยเตอร์/เอเจนซีส์ – รัฐสภาไทยวันศุกร์(5 ก.ย)มีกำหนดโหวตยกมือเลือกผู้นำคนใหม่แทนอดีตนายกรัฐมนตรี แพทองธาร ชินวัตร ที่โดนคลิปเสียงฉาวทำหล่นจากเก้าอี้ แต่ผู้เป็นพ่ออดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร วานนี้(4 ก.ย)บินเครื่องบินส่วนตัวเดินทางออกนอกประเทศ สื่อนอกรายงานกลายเป็นความโกลาหลพบออกไปก่อนศาลจะตัดสิน พบหลายหมื่นแห่ติดตามเส้นทางการบินปริศนาเข้าดูไบ ยูเออี เจ้าตัวลั่นกลับมาภายในวันจันทร์(8 ก.ย)แน่นอน
รอยเตอร์รายงานวันศุกร์(5 ก.ย)ว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยมีกำหนดที่จะโหวตยกมือเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ในวันนี้(5) อ้างอิงจากอัลญะซีเราะฮ์ของกาตาร์พบว่า กลุ่มแกนนำฝ่ายค้านอ้างว่า ผู้นำพรรคภูมิใจไทย อนุทินชาญวีรกูล จะเป็นผู้ชนะการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีในวันนี้(5)ที่การโหวตจะเริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น
ส่วนพรรคเพื่อไทยของอดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร ได้กำหนดให้อดีตอัยการสูงสุด ชัยเกษม นิติสิริวัย 77 ปีขึ้นเป็นผู้นำคนต่อไปถัดจากนายกรัฐมนตรีแพทองธาร ชินวัตร บุตรสาวคนเล็กของทักษิณที่ต้องออกจากตำแหน่งตามคำสั่งศาลเซ่นคดีคลิปเสียงฮุนเซนแอบบันทึกไว้โดยที่เจ้าตัวไม่รู้ระหว่าง 2 ประเทศกำลังมีปัญหาพรมแดนและเกิดการปะทะทางกำลัง
พรรคเพื่อไทยยังออกโรงให้คำมั่นสัญญาว่า หากว่าชัยเกษมสามารถชนะโหวตวันนี้ได้ทางพรรคจะเตรียมการให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้า
“ทางเราจะจัดให้มีการยุบสภาเพื่อให้ระบบประชาธิปไตยสามารถเดินหน้าต่อ” รักษาการนายกรัฐมนตรี ภูมิธรรม เวชยชัย แถลง
รอยเตอร์รายงานว่า ความยุ่งเหยิงการเมืองไทยเกิดขึ้นมาตั้งแต่วันพฤหัสบดี(4) เมื่อนายใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางทางอำนาจ อดีตนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร เมื่อคืนดึกของวานนี้(4)ขึ้นเครื่องบินออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
เป็นการเดินทางออกนอกประเทศไปไม่กี่วันก่อนศาลจะมีกำหนดพิพากษาคดีของเขาที่อาจจะเห็นเขาต้องถูกจำคุกในขณะที่ทายาททางการเมือง ชัยเกษม มีโอกาสน้อยในการโหวตวันศุกร์(4)
ในการโพสต์บน X อดีตผู้นำไทย ทักษิณกล่าวว่า เขาเดินทางไปเพื่อการตรวจสุขภาพที่เมืองดูไบที่เขาอาศัยอยู่ที่นั่นส่วนใหญ่นานร่วม 15 ปีระหว่างลี้ภัยการเมืองหนีรัฐประหารและคดีความผิดติดคุกฐานใช้อำนาจโดยมิชอบและผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างอยู่ในตำแหน่งระหว่างปี 2001 – ปี 2006
ทั้งนี้ทักษิณประกาศว่าเขาจะกลับมาภายในวันจันทร์(8) และจะขึ้นศาลเพื่อฟังคำตัดสินด้วยตัวเองในวันอังคาร(9)
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานว่า ข่าวลือว่าอดีตผู้นำไทยเตรียมบินออกนอกประเทศหนาหูมาตั้งแต่ค่ำวันพฤหัสบดี(4) โดยมีคนเป็นจำนวนมากหลายหมื่นต่างเกาะติดเว็บไซต์ติดตามเส้นทางการบินออนไลน์เพื่อติดตามเครื่องบินส่วนตัวของทักษิณ ชินวัตรโดยเฉพาะ
ขณะที่สื่อในประเทศพากันประโคมข่าวรายงานว่า ทักษิณถูกหยุดด้วยตำรวจเข้าเมือง ซึ่งตามแผนพบว่าเครื่องจะแวะที่สิงคโปร์เป็นเวลา 2 วันสำหรับการตรวจเช็กสุขภาพอ้างอิงจากสื่อไทย เดอะการ์เดียนเผย
ในขณะที่ทักษิณบินไปจากไทย คนบนโลกโซเชียลมีเดียต่างพากันแสดงความเห็นและคาดการณ์ต่างๆนานา มีเป็นจำนวนมากสงสัยถึงความตั้งใจว่าแท้จริงแล้วทักษิณตั้งใจไปที่ดูไบจริงหรือไม่
คนหลายหมื่นเฝ้าหน้าจอตาไม่กระพริบเพื่อติดตามเว็บไซต์ติดตามเส้นทางการบินชื่อดังทางออนไลน์ตั้งแต่เริ่มต้นบินออกจากกรุงเทพฯไปก่อนข้ามผ่านมาเลเซีย แต่แทนที่จะแวะหยุดที่สิงคโปร์พบว่าเครื่องบินทักษิณจู่ๆบินหันไปทางตะวันตกและวนเป็นวงกลม 2 รอบ
สื่อไทยตามเจาะสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทางอากาศ วิเคราะห์เส้นทางการบิน จำนวนน้ำมันที่มีบนเครื่องและจุดหมายปลายทางที่มีความเป็นไปได้
“ท่านผู้โดยสารที่รัก กัปตันของท่านกำลังบินวนเป็นวงกลมเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับบรรดาผู้ชม Flightradar ขอได้โปรดโบกมือของท่าน” หนึ่งในผู้ใช้โซเชียลแสดงอารมณ์ขันออกมาก่อนที่เครื่องบินจะเริ่มต้นบินไปในทิศทางของอินเดีย