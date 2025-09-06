มาครงยืนยันมี “26 ชาติ” ส่งกำลังทหารเข้ายูเครนให้หลักประกันสันติภาพ อ้าง “ทรัมป์” พร้อมสนับสนุน

รอยเตอร์/เอเจนซีส์ – ประธานาธิบดีฝรั่งเศส เอ็มมานุเอล มาครง ยืนยันวันพฤหัสบดี(4 ก.ย)มี 26 ชาติร่วมให้หลักประกันความมั่นคงหลังสงครามยูเครนที่จะรวมถึงกำลังนานาชาติทางบก อากาศ และทะเล ยืนยันผู้นำสหรัฐฯพร้อมเข้าร่วม
รอยเตอร์รายงานวันศุกร์(5 ก.ย)ว่า ประธานาธิบดีฝรั่งเศส เอ็มมานุเอล มาครง แถลงหลังการประชุมกลุ่มพันธมิตรยูเครนในวันพฤหัสบดี(4) ว่า ทั้งตัวเขาและผู้นำชาติยุโรปอื่นๆรวมประธานาธิบดียูเครน โวโลดิมีร์ เซเลนสกี ได้หารือทางโทรศัพท์ร่วมกับประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ หลังการซัมมิตเรียบร้อยและฝ่ายสหรัฐฯรับปากจะเข้าร่วมต่อหลักประกันสันติภาพที่จะสามารถหาข้อยุติได้ท้ายที่สุดในอีกไม่กี่วันนี้
หลักประกันความมั่นคงยูเครนนี้มีเป้าหมายเพื่อให้หลักประกันแก่ยูเครนและป้องปรามรัสเซียที่เปิดฉากรุกรานยูเครนเมื่อต้นปี 2022 เป็นการเปิดฉากการรุกรานประเทศอื่นของรัสเซียอีกครั้งและเปิดฉากสงครามรอบใหม่ในทวีปยุโรป
มาครงและประธานาธิบดียูเครน โวโลดิมีร์ เซเลนสกี ยืนเคียงข้างกันในการแถลงข่าวที่ทำเนียบผู้นำฝรั่งเศส “วันของความขัดแย้งสิ้นสุดเมื่อใดหลักประกันความมั่นคงจะเริ่มต้นทำหน้าที่”
ทั้งนี้ในตอนแรกประธานาธิบดีฝรั่งเศสกล่าวว่ามี 26 ชาติเข้าร่วมแต่ทว่าเขาไม่ได้เปิดเผยชื่อประเทศที่เข้าร่วมจะส่งกำลังทหารของตัวเองเข้าสู่ยูเครน แต่ทว่าในเวลาต่อมามาครงกับกล่าวว่า มีบางประเทศที่พร้อมจะให้หลักประกันและประเทศที่เหลือจะอยู่ด้านนอกดินแดนยูเครน เป็นต้นว่า การให้ความช่วยเหลือด้วยการฝึกซ้อมและป้อนยุทโธปกรณ์ให้กำลังทหารยูเครนแทน
รอยเตอร์ชี้ว่า นอกจากนี้ผู้นำฝรั่งเศสไม่ได้เปิดเผยออกมาว่ามีกำลังทหารมากน้อยเท่าใดที่เข้าร่วมในหลักประกันความมั่นคงยูเครนนี้
อ้างอิงจากเดอะการ์เดียนของอังกฤษ ประธานาธิบดีฝรั่งเศส เอ็มมานุเอล มาครง แถลงว่า การเข้าร่วมในหลักประกันความมั่นคงของสหรัฐฯจะบรรลุในไม่อีกกี่วันหลังจากนี้
การประชุมวันพฤหัสบดี(4) มีผู้นำ 35 ชาติจากกลุ่มชาติพันธมิตรแห่งความมุ่งมั่น (coalition of the willing) นั้นมีความตั้งใจในการบรรลุหลักประกันความมั่นคงและร้องขอประธานาธิบดีสหรัฐฯในการให้การสนับสนุนที่บรรดาชาติยุโรปต่างกล่าวว่ามีความสำคัญที่จะทำให้หลักประกันเป็นจริงขึ้นมา
รอยเตตอร์รายงานว่า ฝรั่งเศสและอังกฤษที่นั่งเป็นประธานร่วมเปิดเผยพร้อมที่จะส่งกำลังทหารชาติของตัวเองเข้าสู่ยูเครนหลังสงครามสิ้นสุด
“พวกเรากำลังทำงานเพื่อดูว่าจะมีประเทศใดบ้างที่จะเข้าร่วมในส่วนประกอบความมั่นคง” ประธานาธิบดีเซเลนสกีแถลง
พร้อมเสริมต่อว่า “ 26 ชาติได้ตกลงให้หลักประกันความมั่นคง วันนี้ถือเป็นครั้งแรกของเวลาที่นานมาแล้ว นี่ถือเป็นครั้งแรกที่มีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง"
ทั้งนี้แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ยุโรปกล่าวว่า สันติภาพที่ต้องการดูเหมือนยังคงห่างไกลจากความคาดหวังในเวลานี้แต่พวกเขาต้องการให้มีความพร้อมในเวลาใดก็ตามที่สงครามสิ้นสุด พวกเขามองว่าการวางแผนให้ในวิถีทางที่จะให้ความมั่นใจแก่เคียฟในการสนับสนุนลความหวังว่าประธานาธิบดีสหรัฐฯจะเข้าร่วม
เยอรมันประกาศจะเข้าร่วมแต่ในเงื่อนไขว่าในการส่งกำลังทหารเข้าไปก็ต่อเมื่อมีเงื่อนไขชัดเจนแล้วเท่านั้นรวมไปถึงขอบเขตการเข้ามาเกี่ยวข้องของสหรัฐฯในหลักประกันความมั่นคง
ขณะที่นายกรัฐมนตรีอิตาลี จอร์เจีย เมโลนี แสดงความชัดเจนว่า อิตาลีจะไม่ส่งกองกำลังทหารไปยูเครนแต่จะขอมอนิเตอร์การหยุดยิงและฝึกซ้อมทหารยูเครนนอกประเทศเท่านั้น
เดอะการ์เดียนชี้ว่า ด้านรัสเซียในวันศุกร์(5)ออกแถลงการณ์ผ่านโฆษกเครมลินว่า บรรดาชาติตะวันตกไม่สามารถให้หลักประกันต่อความมั่นคงยูเครน อ้างอิงจากสื่อทางการรัสเซีย
"นี่ไม่สามารถเป็นหลักประกันความมั่นคงเพื่อยูเครนที่จะเหมาะสมต่อประเทศของเรา" โฆษกเครมลิน ดมิตรี เพสคอฟ แถลง สื่อ RIA โนโวสตีรายงาน