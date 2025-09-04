สื่อตะวันตกแฉ! “ปูติน” ดังลอดไมค์คุย “สี” เรื่อง “เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ” หาชีวิตอมตะอยู่ถึง 150 ปีกลางพิธีสวนสนามปักกิ่ง อึ้ง!“ลูกสาวปูติน” วิจัยทุนหลายร้อยล้านดอลลาร์ต่ออายุเซลล์หาวิธีช่วยยืดอายุพ่อ

เอเจนซีส์ - ประธานาธิบดีรัสเซีย และ ประธานาธิบดีจีน เจอไมค์ร้อนเสียงลอดระหว่างพิธีสวนสนามกรุงปักกิ่งวันพุธ(8 ก.ย) หารือประเด็นเปลี่ยนถ่ายอวัยวะการมีชีวิตเป็นอมตะกลายเป็นข่าวดังไปทั่ว ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ชี้คาดในศตวรรษนี้เชื่อคนสามารถยืดอายุได้ถึง 150 ปี เครมลินยืนยันหารือจริงพบรัสเซียทุ่มทุนค้นหาเทคโนโลยีชีวิตเป็นอมตะ ลูกสาวคนโตปูติน มาเรีย โวรอนต์โซวา( Maria Vorontsova) ได้เงินหลายร้อยล้านดอลลาร์จากรัฐบาลเครมลินวิจัยด้านการต่ออายุเซลล์มนุษย์ฃ
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันพุธ(3 ก.ย)ว่า ในขณะที่ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน และ ประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง ซึ่งเป็นเจ้าภาพพิธีสวนสนามฉลองวันแห่งชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่ 2 สื่อทางการได้ถ่ายทอดบางส่วนของการสนทนาระหว่างกันของผู้นำทั้งสอง
พบว่าขณะที่ทั้งปูตินและสีกำลังเดินมุ่งหน้าสู่เวทีกลางจัตุรัสเทียนอันเหมิน เสียงล่ามแปลภาษาของผู้นำรัสเซียดังขึ้นในภาษาจีนมีใจความว่า “เทคโนโลยีชีวภาพกำลังเดินหน้ายังคงพัฒนาไม่หยุดยั้ง”
และเสียงล่ามยังคงได้ยินกล่าวต่อว่า “อวัยวะมนุษย์ยังคงสามารถปลูกถ่ายได้ต่อไป ยิ่งคุณมีชีวิตอยู่นานเท่าใด คุณจะยังมีความเป็นหนุ่มสาวมากขึ้น และ(คุณสามารถ)มีชีวิตความเป็นอมตะได้ในที่สุด”
สื่ออังกฤษรายงานว่า ประธานาธิบดีจีนที่ไม่ได้อยู่ในกล้องทีวี แต่สามารถได้ยินเสียงตอบออกมาเป็นภาษาจีนว่า “มีบางส่วนได้ทำนายว่าภายในศตวรรษนี้มนุษย์อาจมีชีวิตอยู่ได้นานถึง 150 ปี”
โพลิติโกชื่อดังของสหรัฐฯล้อว่า ผู้นำรัสเซียและผู้นำจีนกำลังอยู่ระหว่างเบรนสตอร์มหารือเครียดเพื่อหาวิธีให้ตัวเองมีชีวิตถึง 150 ปีด้วยวิธีการปลูกถ่ายอวัยวะสมัยใหม่
เดอะการ์เดียนรายงานว่า อย่างไรก็ตามปูตินในภายหลังได้ยืนยันต่อนักข่าวว่า เขาสนทนากับผู้นำจีนจริงต่อการทำให้ชีวิตมนุษย์ยืนยาวขึ้นอย่างมาก
เป็นที่รู้กันดีว่าว่าชนชั้นสูงของรัสเซียรวม ประธานาธิบดีปูตินนั้นหลงไหลในความเชื่อการมีชีวิตอมตะและวิทยาศาสสตร์การมีชีวิตที่ยาวนานออกไป
พบว่าในปีที่ผ่านมา (ปี 2024)ปูตินออกคำสั่งด้วยตัวเองต่อสมาชิกรัฐสภาดูมาให้ตั้งศูนย์วิจัยที่เรียกว่า เทคโนโลยีการถนอมสขภาพใหม่ (New Health Preservation Technologies) ที่มีเป้าหมายเพื่อต่อต้านความชราภาพ โปรเจกต์มีเป้าหมายไปที่เซลล์ชราภาพ และเทคโนโลยีสมอง(neurotechnologies) และการค้นคว้าอื่นๆที่จะทำให้มีชีวิตยืนยาว
อินดีเพนเดนท์เคยรายงานวันที่ 4 ก.ย ปี 2024 ว่า นักวิทยาศาสตร์รัสเซียกำลังทำงานเพื่อต่อต้านการชราภาพตามคำสั่งคนใกล้ชิดประธานาธิบดีรัสเซียที่คาดว่าจะเป็น มิคาอิล โควาลชุค(Mikhail Kovalchuk) ซึ่งมีความคลั่งไคล้ต่อแนวคิดการมีชีวิตเป็นอมตะ
ซึ่งประธานาธิบดีปูตินที่ดูหนุ่มนั้นแท้จริงเขามีอายุ 72 ปีในตุลาคมปี 2025
ดิอินดีเพนเดนท์รายงานว่า เทคโนโลยี 3D bioprinting ที่รู้จักกันดีในโลกตะวันตกและรัสเซียเป็นเสมือนจอกศักดิสิทธิ์ที่บรรดานักวิทยาศาสตร์ตั้งความหวังว่าจะช่วยทำให้อวัยวะและเนื้อเยื่อถูกพิมพ์ออกมาซึ่งเป็นความสนใจยิ่งยวดของกระทรวงสาธารณะสุขรัสเซีย
แหล่งข่าวจากศูนย์การวิจัยการแพทย์แห่งชาติรัสเซียชี้ว่า อาจเป็นปูตินหรือโควาลชุคที่ผลักดันการวิจัยยืดอายุขัยของมนุษย์โดยกล่าว่า “นายใหญ่” วางภารกิจระหว่างเจ้าหน้าที่รัสเซียต่างพยายามในทุกหนทางที่จะเป็นไปได้ทำให้มันเกิดขึ้น
เดอะการ์เดียน รายงานว่า โควาลชุค ตามการสืบสวนของสื่อรัสเซียชื่อดัง เมดูซา( Meduza) คนไว้ใจมาอย่างยาวนานของปูตินเป็นผู้นำการวิจัยเทคโนโลยีชีวิตอมตะซึ่งเป็นสิ่งที่ทั้งตัวเขาและคนสำคัญอื่นๆในเครมลินต่างหลงไหล
เมดูซารายงานว่า โควาลชัคลงทุนในเทคโนโลยีพิมพ์อวัยวะ(organ-printing technology)ที่ใช้เซลล์สร้างในห้องแล็บวิทยาซศาสตร์ ( lab-grown cell) เพื่อผลิตอวัยวะทดแทน
เดอะการ์เดียนรายงานว่า ลูกสาวคนโตของประธานาธิบดีปูติน มาเรีย โวรอนต์โซวา( Maria Vorontsova) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อได้เงินทุนการวิจัยร่วมหลายร้อยล้านดอลลาร์จากรัฐบาลมอสโกของพ่อในการศึกษาการสร้างเซลล์ใหม่(cell renewal) และวิธีที่จะทำมนุษย์มีสุขภาพที่ดีและยืนยาวโดยใช้วิธีการวิจัยทางพันธุกรรมที่เป็นโครงการของโควาลชัค
ลูกสาวปูตินถูกสหรัฐฯคว่ำบาตรเมื่อปี 2022 ภายใต้อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ โจ ไบเดน กระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯในเวลานั้นแถลงว่า ลูกสาวปูตินเป็นผู้นำการวิจัยจากเงินทุนของเครมลินร่วมหลายพันล้านดอลลาร์
เดอะเบลล์รายงานเมื่อวันที่ 7 พ.ค ปี 2020 ว่า ในปี 2015 โควาลชัคได้กล่าวสุนทรพจน์ในภาษารัสเซียมีใจความว่า “กองกำลังต่างชาติพยายามเข้าแทรกแซงในกระบวนการวิวัฒนาการเพื่อสร้าง “เจ้าหน้าที่รัฐ” ที่จะเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่แบบไม่เคยมีมาก่อน"
ในคำสุนทรพจน์ของเขาหมายความไปถึงคู่แข่ง “สหรัฐฯ” อย่างชัดเจน
เป้าหมายหลักของโครงการคือการวิเคราะห์พันธุกรรมของประชาชนรัสเซีย อ้างอิงจากบีบีซีของอังกฤษภาคภาษารัสเซียเมื่อวันที่ 8 มิ.ย ปี 2020 เป็นการเก็บตัวอย่างวัสดุพันธุกรรมจากประชาชนรัสเซีย 100,000 คนเพื่อวิจัยลักษณะยีนส์และเพื่อค้นหาว่าสามารถตัดต่อทางวิศวทางพันธุกรรมได้หรือไม่