พบกันหวานชื่น! ‘คิม’ ยันพร้อมหนุนรัสเซียเต็มที่ ด้าน ‘ปูติน’ ยกย่องทหารโสมแดงสละชีพช่วยรบยูเครน

คิม จองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือ ประกาศว่าประเทศของเขาจะให้การสนับสนุนกองทัพรัสเซีย “อย่างเต็มกำลัง” ในฐานะ “หน้าที่ความเป็นพี่น้อง” (fraternal duty) ขณะที่ประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย ชี้ว่าสายสัมพันธ์ระหว่างมอสโกและเปียงยางมีความ “พิเศษ” ตามรายงานของสื่อ KCNA วันนี้ (4 ก.ย.)
คิม และ ปูติน ได้เปิดการหารือทวิภาคีนอกรอบเมื่อวานนี้ (3) ระหว่างการเยือนจีนเพื่อเข้าร่วมพิธีสวนสนามฉลอง “วันแห่งชัยชนะ” ที่กรุงปักกิ่ง
ผู้นำทั้งสองได้เดินประกบเคียงข้างประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ในพิธีสวนสนามครั้งยิ่งใหญ่ที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ผู้นำจีน รัสเซีย และเกาหลีเหนือ ได้มาปรากฏตัวร่วมกันนับตั้งแต่ยุคสงครามเย็น
การที่ คิม ไปเยือนจีนครั้งนี้ยังถือเป็นโอกาสให้เขาได้พบกับ สี จิ้นผิง และ ปูติน ในเวลาเดียวกัน และยังได้กระทบไหล่บรรดาผู้นำชาติที่ไม่ใช่ตะวันตกอีกกว่า 20 ประเทศที่เข้าร่วมในพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปีการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2
“สหาย คิม จองอึน และประธานาธิบดี ปูติน ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับประเด็นสำคัญๆ ทั้งระหว่างประเทศและในภูมิภาค” KCNA รายงาน
สื่อโสมแดงระบุด้วยว่า ปูติน ได้กล่าว “ยกย่องอย่างสูง” ต่อทหารเกาหลีเหนือที่เดินทางไปสู้รบเคียงบ่าเคียงไหล่กับทหารรัสเซียเพื่อต่อต้านยูเครน และย้ำว่าความสัมพันธ์ของทั้ง 2 ชาตินั้นเป็นเรื่องของ “ความไว้เนื้อเชื่อใจ มิตรภาพ และความเป็นพันธมิตรที่พิเศษ”
เกาหลีเหนือส่งทั้งทหาร เครื่องกระสุน และขีปนาวุธให้กับรัสเซียเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการสงครามกับยูเครน โดยหน่วยข่าวกรองเกาหลีใต้ประเมินในสัปดาห์นี้ว่า มีทหารโสมแดงสละชีพจากการช่วยรัสเซียสู้รบแล้วประมาณ 2,000 นาย และเชื่อว่าเปียงยางมีแผนที่จะส่งทหารไปประจำการในรัสเซียเพิ่มอีก 6,000 นาย ในจำนวนนี้ถูกส่งไปถึงรัสเซียแล้ว 1,000 นาย
KCNA ระบุว่า คิม และ ปูติน ได้หารือรายละเอียดของแผนการเป็นหุ้นส่วนในระยะยาว และยืนยัน “ความมุ่งมั่นอย่างจริงจัง” ที่จะยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีให้สูงยิ่งขึ้นไปอีก
ปีที่แล้ว ผู้นำรัสเซียและเกาหลีเหนือได้ลงนามสนธิสัญญาการป้องกันร่วม ซึ่งกำหนดให้ทั้ง 2 ฝ่ายต้องให้การช่วยเหลือกันและกันหากว่าอีกฝ่ายหนึ่งถูกโจมตี
ที่มา: รอยเตอร์