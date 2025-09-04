สื่อตะวันตกเผย 'คิม' พก 'ส้วมส่วนตัว' เยือนจีน-กลบเกลื่อนร่องรอย DNA เกลี้ยงหลังหารือ 'ปูติน'

หลังจากที่ คิม จองอึน พบกับประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซียที่กรุงปักกิ่ง เจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือก็รีบร้อนเก็บกวาดอุปกรณ์ต่างๆ ที่ผู้นำของพวกเขาแตะต้อง ซึ่งนักวิเคราะห์ชี้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดเพื่อป้องกันการถูกสอดแนมโดยต่างชาติ
แม้บรรยากาศการพบกันของ คิม และ ปูติน จะอบอุ่นชื่นมื่นและเป็นกันเอง ทว่าคลิปเหตุการณ์ที่ถูกเผยแพร่ในวันพุธ (3 ก.ย.) บ่งบอกว่าเกาหลีเหนือมีมาตรการที่พิเศษอย่างยิ่งเพื่อปกปิดร่องรอยเกี่ยวกับสุขภาพของผู้นำสูงสุด
อเล็กซานเดอร์ ยูนาเชฟ ผู้สื่อข่าวของทำเนียบเครมลิน ได้แชร์คลิปวิดีโอลงอินสตาแกรม ขณะที่เจ้าหน้าที่โสมแดง 2 คนเข้าไปเช็ดถูทำความสะอาดห้องประชุมในกรุงปักกิ่งที่ คิม และ ปูติน นั่งหารือกันเป็นเวลานานกว่า 2 ชั่วโมงอย่างละเอียดละออ
พนักเก้าอี้และที่วางแขนของ คิม ถูกเช็ดถูจนสะอาดเอี่ยม โต๊ะกาแฟที่อยู่ติดกับเก้าอี้ของ คิม ได้รับการทำความสะอาดจนไม่เหลือร่องรอย เช่นเดียวกับแก้วเครื่องดื่มของผู้นำ คิม ที่ถูกเจ้าหน้าที่โสมแดงเก็บกวาดไปในทันที
"ภายหลังการหารือสิ้นสุดลง เจ้าหน้าที่ผู้ติดตามผู้นำเกาหลีเหนือได้ทำลายร่องรอยทุกอย่างที่บ่งบอกว่า คิม เคยอยู่ที่นั่น" นักข่าวชาวรัสเซียระบุ
หลังจากที่พูดคุยกันในห้องดังกล่าวแล้ว คิม และ ปูติน ได้ออกไปร่วมงานเลี้ยงน้ำชา และกล่าวอำลากันอย่างอบอุ่น
เช่นเดียวกับการไปเตือนต่างประเทศครั้งก่อนๆ คิม จองอึน ได้นำ "สุขาส่วนตัว" ติดไปบนขบวนรถไฟสีเขียวกันกระสุนที่พาเขาและคณะเยือนกรุงปักกิ่ง เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลด้านสุขภาพเล็ดรอดไปถึงหูคนนอก ตามรายงานของหนังสือพิมพ์นิกเกอิเอเชียซึ่งอ้างแหล่งข่าวกรองของญี่ปุ่นและเกาหลีใต้
ไมเคิล แมดเดน ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้นำเกาหลีเหนือจากศูนย์สติมสันในสหรัฐฯ ชี้ว่า มาตรการเหล่านี้ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาตรฐานมาตั้งแต่ยุคของอดีตผู้นำ คิม จองอิล
"สุขาพิเศษและถุงขยะสำหรับใส่ของเสีย ขยะ หรือแม้กระทั่งก้นบุหรี่คือสิ่งจำเป็น เพื่อที่ว่าหน่วยข่าวกรองต่างชาติจะไม่สามารถเข้าถึงและเอามันไปตรวจสอบได้ แม้แต่ประเทศที่เป็นมิตรกันก็ตาม" แมดเดน กล่าว
"เศษสิ่งของเหล่านั้นสามารถบ่งชี้ถึงสุขภาพของ คิม จองอึน ได้ รวมถึงเส้นผมและติ่งเนื้อด้วย"
เมื่อครั้งที่ คิม เดินทางไปประชุมซัมมิตกับประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ที่กรุงฮานอยในปี 2019 ทีมอารักขาของ คิม ได้ทำการปิดโรงแรมทั้งชั้นเป็นเวลานานหลายชั่วโมงเพื่อทำความสะอาด และขนเอาสิ่งของบางอย่างไปด้วย เช่น เตียงและฟูกที่นอน
ก่อนที่ผู้นำ คิม จะใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ ทีมอารักขาก็จะต้องทำความสะอาดและตรวจหาสิ่งที่อาจเป็นอันตรายอย่างละเอียดรอบคอบเช่นกัน
ในปี 2018 ตอนที่ คิม เดินทางไปพบกับประธานาธิบดี มุน แจอิน ซึ่งเป็นผู้นำเกาหลีใต้ในขณะนั้น พวกเจ้าหน้าที่อารักขาก็ได้พ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อบนเก้าอี้และโต๊ะ และเช็ดถูจนสะอาด ก่อนที่ผู้นำ คิม จะเข้าไปนั่ง
คลิปวิดีโอจากการประชุมซัมมิตกับ ปูติน เมื่อปี 2023 เผยให้เห็นว่า ทีมอารักขาของ คิม จองอึน ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดถูเก้าอี้ของท่านผู้นำ และตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนว่าเก้าอี้นั้นปลอดภัยหรือไม่ โดยการ์ดคนหนึ่งถึงขั้นเอาเครื่องตรวจจับโลหะมาสแกนบนที่นั่งด้วย
ที่มา: รอยเตอร์