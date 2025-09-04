'ทรัมป์' ชมจีนจัดพิธีสวนสนามได้ 'งดงาม-น่าประทับใจ' แนะ 'สี จิ้นผิง' ควรให้เครดิตสหรัฐฯ ที่มีบทบาททำให้ญี่ปุ่นพ่ายแพ้ด้วย

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ระบุวานนี้ (3 ก.ย.) ว่า "พิธีอันงดงาม" ของจีนที่จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ควรเน้นย้ำถึงบทบาทของสหรัฐฯ ในการพ่ายแพ้ของญี่ปุ่นด้วย
"ผมคิดว่ามันเป็นพิธีที่งดงามมาก และน่าประทับใจมาก" ทรัมป์ กล่าวกับผู้สื่อข่าวในห้องทำงานรูปไข่ ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่เขาโพสต์โซเชียลมีเดียว่า การประชุมผู้นำต่างประเทศที่ปักกิ่งอาจมีเป้าหมายเพื่อสมคบคิดต่อต้านสหรัฐฯ
"ผมได้ดูสุนทรพจน์เมื่อคืนนี้ ประธานาธิบดี สี จิ้นผิงเป็นเพื่อนของผม แต่ผมคิดว่าสหรัฐฯ น่าจะถูกเอ่ยถึงเมื่อคืนนี้ในสุนทรพจน์ด้วย เพราะเราช่วยเหลือจีนอย่างมาก" ทรัมป์ กล่าว
สถานทูตจีนประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ยังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นต่อสื่อในประด็นนี้
ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีนได้จัดงานฉลองครบรอบ 80 ปีแห่งการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดของรัฐบาลจีนกับประเทศต่างๆ ที่มีความขัดแย้งกับวอชิงตัน
สี ได้กล่าวสุนทรพจน์ต่อหน้าผู้ชมกว่า 50,000 คน ณ จัตุรัสเทียนอันเหมิน โดยมีประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย และ คิม จองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือ อยู่เคียงข้าง สี ยังได้ร่วมพิธีตรวจพลสวนสนามของกองทัพจีนที่มีการนำยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยมาอวดสายตาชาวโลก โดยมุ่งหมายไปที่การยับยั้งกองกำลังศัตรูในอนาคต ซึ่งรวมถึงสหรัฐอเมริกาด้วย
การรุกรานจีนของญี่ปุ่นในปี 1937 เป็นการยกระดับการสู้รบครั้งใหญ่ที่นำไปสู่สงครามโลกครั้งที่ 2 และการยอมแพ้ของญี่ปุ่นในปี 1945 ถือเป็นจุดสิ้นสุดของความขัดแย้ง สหรัฐอเมริกาเข้าร่วมสงครามในปี 1941 โดยช่วยเหลือกองกำลังจีนในการต่อสู้กับกองทัพญี่ปุ่น และมีบทบาทสำคัญในการทำให้ญี่ปุ่นยกธงขาวยอมแพ้
ด้วยการนำประวัติศาสตร์มาใช้เพื่อต่อสู้ทางการเมืองในปัจจุบัน สี จิ้นผิง ได้ยกสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญใน "การฟื้นฟูชาติจีนครั้งใหญ่" ซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้การปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์
เมื่อวันพุธ(3) สี จิ้นผิง ได้กล่าวขอบคุณ "รัฐบาลต่างประเทศและมิตรประเทศที่สนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนชาวจีน" ตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่คนหนึ่ง ทว่าผู้นำจีนกลับไม่ให้เครดิตบทบาทของสหรัฐอเมริกาในสงครามครั้งนี้มากนัก
ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และจีนอยู่ในภาวะตึงเครียด ทั้งสองฝ่ายมีความขัดแย้งกันในประเด็นความมั่นคงหลายประเด็น ตั้งแต่ยูเครนไปจนถึงทะเลจีนใต้ และกำลังงัดข้อกันเรื่องข้อตกลงการค้าที่ครอบคลุมเพื่อยับยั้งการรีดภาษีศุลกากรสินค้าของกันและกัน
อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ ได้กล่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่าถึงความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ดีกับ สี จิ้นผิง ซึ่งพวกผู้ช่วยทำเนียบขาวชี้ว่าจะสามารถนำทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก 2 ประเทศไปในทิศทางที่สร้างสรรค์ได้ ทรัมป์ ยังกล่าวด้วยว่าตนอาจจะได้พบกับ สี จิ้นผิง เร็วๆ นี้
ในโพสต์ที่ฝากถึง สี จิ้นผิง บน Truth Social ขณะที่พิธีสวนสนามเริ่มต้นขึ้นในกรุงปักกิ่ง ทรัมป์ กล่าวว่า "ขอส่งความปรารถนาดีอย่างสุดซึ้งไปยัง วลาดิมีร์ ปูติน และ คิม จองอึน ในช่วงเวลาที่พวกคุณกำลังสมรู้ร่วมคิดต่อต้านสหรัฐอเมริกา"
ทำเนียบเครมลินยืนยันว่า พวกเขาไม่ได้สมรู้ร่วมคิด และชี้ว่าคำพูด ทรัมป์ สื่อเจตนาประชดประชัน
ที่มา: รอยเตอร์