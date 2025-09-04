รัสเซียยัน 'รับไม่ได้' หลังประธาน EU แย้มแผนส่งทหารยุโรปเข้า 'ยูเครน' ประกันความมั่นคง

รัสเซียไม่คิดที่จะพูดคุยเกี่ยวกับการส่งทหารต่างชาติเข้าไปยังยูเครนในรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น โดยระบุว่า "เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้" มาเรีย ซาคาโรวา โฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย บอกกับผู้สื่อข่าววันนี้ (4 ก.ย.)
ถ้ยแถลงของโฆษกหญิงมีขึ้นเพื่อตอบโต้คำกล่าวของ อัวร์ซูลา ฟอน แดร์ ไลเอิน ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป เกี่ยวกับแผนการส่งกำลังทหารยุโรปไปยังยูเครน ซึ่งก่อนหน้านี้ทางเยอรมนีก็ออกมาปฏิเสธเช่นกัน
ในการให้สัมภาษณ์กับไฟแนนเชียลไทมส์เมื่อวันอาทิตย์ (31ส.ค.) ฟอน แดร์ ไลเอิน กล่าวว่า ยุโรปกำลังร่าง "แผนการที่ค่อนข้างแม่นยำ" สำหรับการส่งทหารนานาชาติเข้าไปยังยูเครน โดยเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการค้ำประกันความมั่นคงหลังสงคราม และจะได้รับการสนับสนุนจากขีดความสามารถของสหรัฐฯ ด้วย
ซาคาโรวา ระบุในการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ว่า "รัสเซียจะไม่หารือเกี่ยวกับการแทรกแซงจากต่างชาติในยูเครนในรูปแบบใดๆ ก็ตาม ซึ่งเป็นสิ่งที่รับไม่ได้อยู่แล้วโดยพื้นฐาน และบั่นทอนความมั่นคง"
เมืรอวันจันทร์ที่ผ่านมา (1 ก.ย.) บอริส พิสโตริอุส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเยอรมนี ก็วิจารณ์ ฟอน แดร์ ไลเอิน ว่าออกมาให้ข่าวเร็วเกินไป พร้อมปรามว่าประธานอียู "ไม่มีอำนาจ" ที่จะหารือเรื่องนี้
ที่มา: รอยเตอร์