ตะวันตกมองตาปริบๆ! ‘จีน-รัสเซีย’ ลงนาม MOU สร้างท่อส่งก๊าซใหม่ ‘Power of Siberia 2’ เพิ่มการจัดส่งก๊าซสู่แดนมังกร

รัสเซียและจีนได้ลงนามบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างท่อก๊าซ Power of Siberia 2 เพื่อจัดส่งก๊าซจากรัสเซียเข้าไปยังแดนมังกร ทว่ายังไม่มีการตกลงเรื่องราคา ตามถ้อยแถลงจากรัฐวิสาหกิจพลังงานก๊าซปรอม (Gazprom) ของแดนหมีขาวเมื่อวานนี้ (2 ก.ย.) ในความเคลื่อนไหวที่สะท้อนให้เห็นว่าประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ไม่ได้ใส่ใจคำขู่ของบรรดาชาติตะวันตกที่เรียกร้องให้จีนลดความเป็นหุ้นส่วนด้านพลังงานกับมอสโก
ท่อก๊าซดังกล่าวคาดว่าจะลำเลียงก๊าซธรรมชาติจากแหล่งก๊าซยามาล (Yamal) ในแถบอาร์กติกของรัสเซียผ่านทางมองโกเลียเข้าไปยังจีนได้เพิ่มขึ้นอีก 50,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และจะทำให้จีนซึ่งเป็นชาติผู้บริโภคพลังงานรายใหญ่ที่สุดของโลกมีทางเลือกมากขึ้นนอกเหนือไปจากการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติเหลวจากสหรัฐฯ
อเล็กเซย์ มิลเลอร์ ซีอีโอของก๊าซปรอม ระบุว่า พิธีลงนาม “บันทึกความเข้าใจที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย” ว่าด้วยโครงการ Power of Siberia 2 มีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดี สี, ประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย และนายกรัฐมนตรี นเรนทรา โมดี แห่งอินเดีย ได้จับมือพูดคุยกันอย่างอบอุ่นในจีน และหลังจากที่ สี และ ปูติน ได้เปิดหารือทวิภาคีที่กรุงปักกิ่ง รวมถึงการหารือไตรภาคีร่วมกับผู้นำมองโกเลีย
มิลเลอร์ เผยว่า จีนและรัสเซียยังเห็นพ้องที่จะเพิ่มปริมาณการจัดส่งก๊าซผ่านท่อก๊าซ Power of Siberia ซึ่งตัดจากไซบีเรียตะวันออกเข้ามายังจีนจากระดับ 38,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีในปัจจุบัน เพิ่มขึ้นเป็น 44,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
ในส่วนของราคาก๊าซที่จะจัดส่งผ่านสายท่อ Power of Seberia 2 ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้เข้าใจต้นทุนการก่อสร้างและการแชร์ค่าใช้จ่ายระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จะมีการตกลงกันในภายหลัง ตามข้อมูลจาก มิลเลอร์
“การประกาศข้อตกลงเกี่ยวกับโครงการ Power of Siberia 2 ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของภูมิรัฐศาสตร์ด้านพลังงาน” ไมคาล เมดาน หัวหน้าศูนย์วิจัยพลังงานจีนประจำสถาบันพลังงานศึกษาออกซฟอร์ด (Oxford Institute for Energy Studies) ให้ความเห็น
“สารที่ถูกส่งออกไปก็คือ จีนไม่แม้แต่จะเสแสร้งปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ หรือสนใจว่าชาติตะวันตกจะคิดอย่างไร และไม่ใช่แค่จีนที่เป็นเช่นนี้”
จีนซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ยังรับซื้อก๊าซธรรมชาติเหลวจากโครงการ LNG 2 ของรัสเซียที่ถูกตะวันตกคว่ำบาตรด้วย กำลังแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีพลังมากพอที่จะต้านทานแรงกดดันของตะวันตกที่ต้องการโดดเดี่ยวมอสโก ทว่าการที่ยังไม่สามารถตกลงราคาก๊าซกันได้นั้นก็สะท้อนว่าปักกิ่งอาจต้องการให้มอสโกขายก๊าซให้ในราคาที่ถูกมากด้วย
ที่มา: รอยเตอร์