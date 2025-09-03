'ทรัมป์' ไม่หวั่น 'รัสเซีย' กระชับมิตรจีน ลั่นกองทัพสหรัฐฯ ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันอังคาร (2 ก.ย.) ว่า ตน "รู้สึกผิดหวังอย่างมาก" ในตัวประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย และกล่าวเสริมโดยไม่ลงละเอียดว่า รัฐบาลสหรัฐฯ มีแผนที่จะทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากสงครามของรัสเซียในยูเครน
อย่างไรก็ดี ผู้นำสหรัฐฯ ย้ำว่า เขา "ไม่กังวล" เกี่ยวกับความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัสเซียและจีน
ทรัมป์ ได้จัดการประชุมสุดยอดกับ ปูติน ที่รัฐอะแลสกาในช่วงกลางเดือน ส.ค. และต่อมาได้พบกับประธานาธิบดี โวโลดิมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครน รวมถึงพวกผู้นำพันธมิตรยุโรปและนาโตที่ทำเนียบขาว
ภายหลังจากการประชุมเหล่านั้น ทรัมป์ แสดงความคาดหวังว่า เซเลนสกี และ ปูติน จะสามารถจัดการประชุมทวิภาคี ก่อนการประชุมไตรภาคีซึ่งจะมี ทรัมป์ เข้าร่วมด้วย
เซเลนสกี ระบุว่า รัสเซียพยายามทุกวิถีทางเพื่อที่จะหลบเลี่ยงไม่ให้เขาและ ปูติน ได้พบกัน ขณะที่ฝ่ายมอสโกอ้างเหตุผลว่า วาระการประชุมยังไม่พร้อม
"ผมผิดหวังในตัวประธานาธิบดี ปูติน มาก ผมพูดได้แบบนั้น และเราจะทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อช่วยชีวิตผู้คน" ทรัมป์กล่าวระหว่างให้สัมภาษณ์ในรายการวิทยุ The Scott Jennings
ทรัมป์ ยืนยันกับ เซเลนสกี ว่าวอชิงตันจะช่วยค้ำประกันความมั่นคงให้ยูเครนในข้อตกลงใดๆ ก็ตามที่จะมีขึ้น แถมยังได้ขู่ว่าจะเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย หากยังไม่มีความคืบหน้าในการยุติข้อพิพาทอย่างสันติกับยูเครน
ปัจจุบันรัสเซียยึดครองพื้นที่ประมาณ 1 ใน 5 ของยูเครน และ ทรัมป์ ยอมรับว่า "การแลกเปลี่ยนดินแดน" และการเปลี่ยนแปลงดินแดนถือเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการยุติข้อพิพาท
รัฐบาลยูเครนยืนกรานว่าจะไม่ยอมให้การรับรองว่าดินแดนส่วนใดๆ ของยูเครนกลายเป็นของรัสเซียตามกฎหมาย แต่ก็ยอมรับโดยปริยายว่าคงจะต้องยอมสูญเสียดินแดนโดยพฤตินัยบางส่วน
ระหว่างให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ทรัมป์ ได้ถูกตั้งคำถามว่า เขากังวลหรือไม่ "เกี่ยวกับการที่รัสเซียและจีนตั้งแกนขึ้นเพื่อต่อต้านสหรัฐฯ"
"ผมไม่กังวลเลย... เรามีกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก พวกเขาคงไม่ใช้กำลังทหารกับเราหรอก เชื่อผมเถอะ" ทรัมป์ ตอบ
ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีนได้ให้การต้อนรับ ปูติน เข้าร่วมหารือทวิภาคีในวันอังคาร (2) โดยเรียกเขาอย่างสนิทสนมว่า "เพื่อนเก่า"
สี ยังได้หารือกับนายกรัฐมนตรี นเรนทรา โมดี แห่งอินเดียในวันจันทร์ (1) โดยอินเดียนั้นกำลังถูก ทรัมป์ ใช้มาตรการทางภาษีเล่นงานจากการรับซื้อน้ำมันรัสเซีย
จีนเปิดฉากพิธีสวนสนามทางทหารครั้งใหญ่ที่สุดในวันพุธ (3) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในการยิงโจมตีและอิทธิพลทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ท่ามกลางความพยายามของ สี จิ้นผิง ที่จะผลักดันให้ปักกิ่งเป็นผู้พิทักษ์กฎระเบียบสากลหลังยุคสหรัฐฯ
“ขอให้ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง และประชาชนชาวจีนผู้แสนวิเศษมีวันเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืน โปรดส่งความปรารถนาดีอย่างสุดซึ้งไปยัง วลาดิมีร์ ปูติน และ (ผู้นำเกาหลีเหนือ) คิม จอง อึน ในช่วงเวลาที่พวกท่านกำลังวางแผนร้ายต่อสหรัฐอเมริกา” ทรัมป์ โพสต์ข้อความผ่าน Truth Social
