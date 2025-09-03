xs
xsm
sm
md
lg

(ชมภาพชุด) จีนทำถึง! กองทัพแดนมังกรขน 'ระบบอาวุธล้ำสมัย' อวดสายตาชาวโลกในพิธีสวนสนาม 'วันแห่งชัยชนะ'

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ระบบอาวุธอันล้ำสมัยต่างๆ ของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน (PLA) ถูกนำมาจัดแสดงอวดสายตาประชาคมโลก ระหว่างพิธีสวนสนามเนื่องใน "วันแห่งชัยชนะ" ครบรอบ 80 ปีที่ญี่ปุ่นพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่กรุงปักกิ่งวันนี้ (3 ก.ย.)
.
ระบบอาวุธที่ถูกนำเข้าร่วมพิธีในวันนี้มีตั้งแต่ขีปนาวุธ DF-61, ขีปนาวุธ DF-5C, ขีปนาวุธ YJ-20, ขีปนาวุธ HQ-16C, ขีปนาวุธต่อต้านเรือ YJ-15, ขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิก DF-17, เครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศ YY-20A, ยานเกราะ, อาวุธเลเซอร์, ระบบต่อต้านโดรน รวมถึงอากาศยานไร้คนขับประเภทต่างๆ
.
ที่มา: รอยเตอร์




































(ชมภาพชุด) จีนทำถึง! กองทัพแดนมังกรขน 'ระบบอาวุธล้ำสมัย' อวดสายตาชาวโลกในพิธีสวนสนาม 'วันแห่งชัยชนะ'
(ชมภาพชุด) จีนทำถึง! กองทัพแดนมังกรขน 'ระบบอาวุธล้ำสมัย' อวดสายตาชาวโลกในพิธีสวนสนาม 'วันแห่งชัยชนะ'
(ชมภาพชุด) จีนทำถึง! กองทัพแดนมังกรขน 'ระบบอาวุธล้ำสมัย' อวดสายตาชาวโลกในพิธีสวนสนาม 'วันแห่งชัยชนะ'
(ชมภาพชุด) จีนทำถึง! กองทัพแดนมังกรขน 'ระบบอาวุธล้ำสมัย' อวดสายตาชาวโลกในพิธีสวนสนาม 'วันแห่งชัยชนะ'
(ชมภาพชุด) จีนทำถึง! กองทัพแดนมังกรขน 'ระบบอาวุธล้ำสมัย' อวดสายตาชาวโลกในพิธีสวนสนาม 'วันแห่งชัยชนะ'
+15
กำลังโหลดความคิดเห็น