(ชมภาพชุด) จีนทำถึง! กองทัพแดนมังกรขน 'ระบบอาวุธล้ำสมัย' อวดสายตาชาวโลกในพิธีสวนสนาม 'วันแห่งชัยชนะ'

ระบบอาวุธอันล้ำสมัยต่างๆ ของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน (PLA) ถูกนำมาจัดแสดงอวดสายตาประชาคมโลก ระหว่างพิธีสวนสนามเนื่องใน "วันแห่งชัยชนะ" ครบรอบ 80 ปีที่ญี่ปุ่นพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่กรุงปักกิ่งวันนี้ (3 ก.ย.)
.
ระบบอาวุธที่ถูกนำเข้าร่วมพิธีในวันนี้มีตั้งแต่ขีปนาวุธ DF-61, ขีปนาวุธ DF-5C, ขีปนาวุธ YJ-20, ขีปนาวุธ HQ-16C, ขีปนาวุธต่อต้านเรือ YJ-15, ขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิก DF-17, เครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศ YY-20A, ยานเกราะ, อาวุธเลเซอร์, ระบบต่อต้านโดรน รวมถึงอากาศยานไร้คนขับประเภทต่างๆ
.
ที่มา: รอยเตอร์