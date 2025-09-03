xs
เริ่มแล้ว! จีนจัดพิธีสวนสนามใหญ่วันแห่งชัยชนะ 'สี จิ้นผิง' ย้ำเตือนโลกถึงเวลาต้องเลือกระหว่าง 'สันติภาพ' หรือ 'สงคราม'

จีนเปิดฉากพิธีสนามทางทหารครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการณ์วันนี้ (3 ก.ย ) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแสนยานุภาพและอิทธิพลทางภูมิรัฐศาสตร์ของปักกิ่งที่เพิ่มมากขึ้น ท่ามกลางความพยายามของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ที่จะผลักดันจีนสู่ความเป็นผู้พิทักษ์กฎระเบียบสากลในยุคหลังสหรัฐฯ

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีนเตือนว่าโลกกำลังเผชิญกับทางเลือกระหว่างสันติภาพหรือสงคราม ขณะที่เขาเริ่มพิธีสวนสนามทางทหารที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูตินแห่งรัสเซีย และผู้นำ คิม จองอึน แห่งเกาหลีเหนือร่วมอยู่ในพิธีด้วย

พิธีสวนสนามที่จัตุรัสเทียนอันเหมินซึ่งจัดขึ้นเพื่อรำลึกครบรอบ 80 ปี นับตั้งแต่ญี่ปุ่นพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่ 2 มักถูกพวกผู้นำตะวันตกเมินเฉย ทว่าในปีนี้มี ปูติน และ คิม ซึ่งเป็นบุคคลที่ถูกสังคมตะวันตกมองว่าเป็นศัตรูเนื่องจากสงครามยูเครน เป็นแขกคนสำคัญ

พิธีนี้ถูกกำหนดรูปแบบมาอย่างพิถีพิถันเพื่อแสดงให้เห็นถึงแสนยานุภาพทางทหารและอิทธิพลทางการทูตของจีน ท่ามกลางมาตรการภาษีศุลกากรและนโยบายที่ผันผวนของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ที่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับทั้งพันธมิตรและคู่แข่ง

สี จิ้นผิง กล่าวกับฝูงชนกว่า 50,000 คนว่า "ทุกวันนี้ มนุษยชาติต้องเผชิญกับทางเลือกระหว่างสันติภาพหรือสงคราม การเจรจาหรือการเผชิญหน้า ชัยชนะของทุกฝ่าย หรือผลรวมเป็นศูนย์" พร้อมเสริมว่าชาวจีน "ยืนหยัดอย่างมั่นคงอยู่ฝั่งที่ถูกต้องของประวัติศาสตร์"

หลังจากนั้น สี จิ้นผิง ได้ขึ้นรถยนต์ลีมูซีนเปิดประทุนเพื่อตรวจตรากำลังพลและยุทโธปกรณ์ทางทหารที่ทันสมัย ​​อาทิ ขีปนาวุธ รถถัง และโดรน ที่เรียงรายอยู่บนถนนเลียบจัตุรัส โดยมีเฮลิคอปเตอร์ที่ลากป้ายขนาดใหญ่บินเรียงแถวกันเหนือพื้นถนนตลอดระยะเวลา 70 นาทีของการแสดงที่เต็มไปด้วยสัญลักษณ์และการโฆษณาชวนเชื่อ

ก่อนหน้านั้น สี ซึ่งสวมชุดสูทแบบเดียวกับที่อดีตผู้นำเหมา เจ๋อตง เคยสวมใส่ ได้ต้อนรับบรรดาผู้นำชาติที่ไม่ใช่ตะวันตก 20 กว่าประเทศที่เข้าร่วมงาน รวมถึง ปราโบโว ซูเบียนโต ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ซึ่งทำเซอร์ไพรส์มาปรากฏตัวในพิธีวันนี้ แม้กำลังเผชิญเหตุประท้วงใหญ่ในประเทศอยู่ก็ตาม

สี ได้กล่าวคำทักทายว่า "ยินดีที่ได้พบคุณ" และ "ยินดีต้อนรับสู่จีน" เป็นภาษาอังกฤษ

ผู้ชมกว่า 50,000 คน ณ จัตุรัสเทียนอันเหมินต่างมารวมตัวกันที่อัฒจันทร์เพื่อรอชมการแสดงทางอากาศ การเดินสวนสนามของเหล่าทหาร และการแสดงยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัย ​​เช่น ขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียง อากาศยานไร้คนขับ และขบวนรถถังที่ติดตั้งอุปกรณ์ทางทหาร ซึ่งจะกินเวลาประมาณ 70 นาที

ถนนสายหลักและโรงเรียนต่างๆ ในกรุงปักกิ่งถูกปิดเพื่อพิธีสวนสนามในวันนี้ ซึ่งเป็นผลผลิตจากการเตรียมการรักษาความปลอดภัยอย่างพิถีพิถันและการฝึกซ้อมในช่วงกลางดึกนานหลายสัปดาห์

ทรัมป์ ได้โพสต์ข้อความบน Truth Social ขณะที่พิธีสวนสนามในจีนเริ่มเปิดฉาก โดยเน้นย้ำถึงบทบาทของสหรัฐฯ ในการช่วยเหลือจีนให้ได้รับอิสรภาพจากญี่ปุ่น

“ขอส่งความปรารถนาดีอย่างสุดซึ้งไปยังวลาดิมีร์ ปูติน และคิม จองอึน ขณะที่พวกคุณร่วมกันวางแผนต่อต้านสหรัฐอเมริกา” ทรัมป์กล่าวเสริม

ก่อนหน้านั้น เมื่อสื่อตั้งคำถามว่าเขามองพิธีสวนสนามของจีนเป็นการท้าทายสหรัฐฯ หรือไม่? ทรัมป์ ตอบว่าไม่ และย้ำถึง "ความสัมพันธ์อันดีมาก" ของเขากับสี จิ้นผิง แถมยังเอ่ยเสริมอีกว่า "จีนต้องการเรามากกว่าที่เราต้องการพวกเขา"

สี มองว่าสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญใน "การฟื้นฟูชาติจีนครั้งยิ่งใหญ่" ซึ่งเป็นช่วงที่จีนสามารถเอาชนะความอัปยศจากการรุกรานของญี่ปุ่นจนกลายมาเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจได้

ที่มา: รอยเตอร์
















