PLANET #3 จับพิรุธ!! แอนน์แห่ง Devil Wears Prada 2 สะดุดตกบันได ขาซ้ายพับคาสเต็ปขณะถ่ายทำ เจ็บจริงหรือแอ็คติ้ง?! แต่ได้เป็นข่าวฟรี-เพียบ

“แอนน์ แฮททาเวย์” สุดสวยวัย 42 กะรัต สะดุดตกบันไดหน้าอาคารทาวน์เฮาส์ แล้วหงายหลังผลึ่ง โครมสนั่นลงสู่ฟุตบาท เท้าขวาของเธอที่ส้นสูงหักหลุด ถึงกับเหยียดไปกับพื้น ส่วนขาและเท้าซ้ายก็ดูจะน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง เพราะถูกพับคาขั้นกระได ก่อนที่เจ้าตัวจะรีบลุกยืน เดลิเมลออนไลน์รายงาน
และเมื่อผู้คนในกองถ่ายซึ่งตกใจแตกตื่นกรูกันเข้าไปช่วย สาวเก่งเจ้าของรางวัลออสการ์ก็ผงาดยืนตรงได้เป็นที่เรียบร้อย แถมยังสามารถเขย่งขาขวาขึ้นไปสี่นิ้วฟุตเพื่อให้บาลานซ์กับขาซ้าย พร้อมกับยกสองมือชูหรา ใบหน้ายิ้มร่าเริง ประมาณจะประกาศว่าแอนน์โอเค แอนน์ไม่เป็นไรเลยค่ะ ก็มันเสียฟอร์มสุดๆ เมื่อผู้หญิงงามหรูบนส้นสูงสี่นิ้วฟุต เดินสะดุดบันได และโครมลงไปกองอยู่ริมถนน
แม้จะตกบันไดลงไปกองกับพื้นปูน แต่สาวแอนน์แสนที่จะฉกาจฉกรรจ์เวอร์วัง เธอไม่มีช็อตหลุดโป๊โชว์หวอแม้แต่แอะเดียว เพราะได้อานิสงส์จากกระโปรงครึ่งท่อนแบรนด์เฟนดิซึ่งเธอสวมแบบกระชับเรียวขา พร้อมกับมีตัวคลุมกระโปรงแบบจับจีบและยาวถึงเข่า ในเวลาเดียวกัน ขนมปังเบเกิลที่เธอถือเดินทานมาด้วยนั้น ก็มั่นคงอยู่ในมือซ้าย โนกระเด็นโนกระเด้งไปข้างไหน
อุบัติเหตุน่าตกใจที่ทำให้คนสวยจอมเปิ่นได้รับความเป็นห่วงและสงสารจากสาธารณชนทั่วโลก เกิดขึ้นอย่างโครมครามและรวดเร็ว รวมเวลาเพียง 5-6 วินาที ณ กองถ่ายทำภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดีเรื่องโด่งดังคับโลก คือ The Devil Wears Prada 2 ในมหานครนิวยอร์กซิตีเมื่อวันพุธที่ 27 สิงหาคม 2025 แล้วกลายเป็นข่าวไวรัลไปทั่วโซเชียลมีเดีย นิตยสารพีเพิลรายงานอย่างนั้น ขณะที่เดลิเมลออนไลน์ ตลอดจนสารพัดสื่อยักษ์ค่ายใหญ่น้อยระดมกำลังกันนำเสนอข่าวออกไปสุดๆ ที่จะเอิกเกริก
นอกจากที่จะเอิกเกริกแล้ว ยังพร้อมใจให้ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับโปรเจกต์ภาพยนตร์ขวัญใจของผู้คนทั่วทุกทวีป
อาทิ เมอรีล สตรีพ มหารานีแห่งฟากฟ้าฮอลลีวูด สลัดความชรามาฮึบๆๆ ความสวยสง่าขั้นสุดในโปรเจกต์โด่งดังนี้ ในบทบาทเดิมคือบรรณาธิการสุดเฮี้ยบจอมโหดแห่งนิตยสารแฟชันชั้นแนวหน้าของโลก ซึ่งเป็นตัวละครที่ถอดมาจากจอมจักรพรรดินีแห่งวงการแฟชัน ได้แก่ ท่านผู้หญิง-เดม แอนนา วินทัวร์ (บรรดาศักดิ์ DBE - 2017) บรรณาธิการใหญ่ของนิตยสารโว้ก อเมริกา ที่ทรงอิทธิพลหยั่งรากลึกดั่งเป็นไบเบิลของวงการ
โดยบทภาพยนตร์ The Devil Wears Prada พัฒนาขึ้นจากนวนิยายชื่อเดียวกัน และเป็นเรื่องในสไตล์โฮมงอัคเคล่ฟ์(ไม่ออกเสียงอักษร “ฟ” ) Roman à clef คือเอาบุคคลจริงมาเป็นตัวละครแต่เปลี่ยนนามเผื่อว่าเจ้าตัวจะกริ้ว แล้วไปฟ้องหมิ่นประมาท ทั้งนี้สาวนักเขียนหน้าสวยนามสกุลน่าอร่อย ลอเรน ไวส์เบอร์เกอร์สร้างตัวละครชื่อ แอนเดรีย (แอนดี้) แซคซ์ (แสดงโดยแอนน์ แฮททาเวย์) มาเป็นตัวแทนของเธอซึ่งทำงานเป็นผู้ช่วยของ มิแรนดา พรีสต์ลี บรรณาธิการใหญ่แห่งนิตยสาร Runway นิตยสารแฟชันแถวหน้าของโลก ซึ่งก็คือ จ้าวป้าแอนนา วินทัวร์ ผู้ที่เคยสร้างความขุ่นเคืองใหญ่หลวงแก่ เมลาเนีย ทรัมป์ มานานปีนั่นเอง
หลังจากมีการประกาศโปรดทราบกันอย่างฮือฮาไปยังคอหนังรอมคอมตามทวีปต่างๆ ทั่วโลกเมื่อ 30 มิถุนายน 2025 ว่าโปรเจ็กต์ The Devil Wears Prada ภาคต่อ ที่ผู้คนตั้งตาคอย ได้เริ่มเดินกล้องกันแล้วนั้น ซุปต้าร์แอนน์ แฮททาเวย์ กับมหารานีเมอรีล สตรีพ ก็ผลัดกันเป็นข่าวฮือฮาบนพื้นที่สื่อมวลชนสารพัดสาขา
และแล้ว ในวันพุธที่ 27 สิงหาคม สาวแอนน์ แฮททาเวย์ ก็ทำสกอร์ 10 เต็ม 10 ไม่หักแต้มใดๆ ทั้งสิ้น เมื่อเธอประสบ “อุบัติเหตุตกบันได” น่าใจหายใจคว่ำ จนกลายเป็นช็อตเกรียวกราวไวรัลไปบนทุกหย่อมหญ้าของโลกโซเชียล พร้อมกับสามารถยึดพื้นที่ข่าวใหญ่ประจำวันของสื่อมวลชนได้นาน 2-3 วันซ้อน ส่งอานิสงส์สู่การโหมโปรโมทภาพยนตร์ทำกำไรหลายร้อยล้านดอลลาร์ที่เธอแสดงนำคู่กับคุณแม่เมอรีล
กระนั้นก็ตาม สื่อมวลชนสารพัดค่ายใหญ่น้อย รวมทั้งเดลิเมลออนไลน์ พาตั้งคำถามว่า ซุปต้าร์แอนน์ “เล่นบท” หกล้มหกลุก (อีกแล้วครับท่าน) หรือเธอโชคร้าย เผชิญกับอุบัติเหตุครั้งใหญ่ ก็เธอหงายหลังล้มผลึ่ง ลงไปแอ้งแม้งคาบันไดปูน แต่ปราศจากอาการบาดเจ็บ แตก หัก ซ้น ช้ำบวมฉึ่ง ไม่มีกระทั่งรอยขีดข่วนตามเรียวขาหรือฝ่ามือ!!
แอนน์ทำได้อย่างไร? มันเกี่ยวไหมกับที่เธอมีศักยภาพเป็นสตันท์แมนให้ตนเองในบท Catwoman ที่มากมายด้วยฉากบู๊และฉากเสี่ยงตายอันตรายเวอร์วัง
บรรยายคลิป
ชมคลิป แอนน์ แฮททาเวย์ สะดุดและร่วงตกบันไดขึ้นลงชานด้านหน้าอาคารทาวน์เฮาส์ในมหานครนิวยอร์ก
ในการนี้ กองถ่าย The Devil Wears Prada ภาคต่อ ยืนยันว่าเหตุอุบัตินี้ไม่มีในสคริปต์หนัง
กระนั้นก็ตาม เนื่องจากภาพที่ติดอยู่ในกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ แลดูฮาและตลกเปิ่นเทิ่นตามดีกรีมาตรฐานของสาวแอนน์ ผู้กำกับก็จะนำช็อตนี้ไปหยอดในภาพยนตร์อย่างแน่นอน เดลิเมลออนไลน์รายงาน
ด้านสุดสวยซูเปอร์สตาร์ดาวค้างฟ้าที่เคยแสดงบทบาทท็อปเลสอิ่มกลมน่ารักน่าเอ็นดู ในภาพยนตร์เรื่อง Brokeback Mountain ยืนยันอ้อมๆ ไว้บนอินสตาแกรมของตนเองว่า ลื่นล้มตกบันไดจริงๆ พร้อมแนบคลิปความเร็วสูงไว้ให้เปิดพิสูจน์ดูกันจะๆ
บุญรักษาอย่างยิ่ง เพราะบันไดในฉากถ่ายทำภาพยนตร์นี้ ตื้นๆ แค่ 4-5 ขั้น โดยเชื่อมจากชานเล็กๆ หน้าอาคารทาวน์เฮาส์ชั้น 1 แล้วพาดข้ามพื้นที่ด้านล่างซึ่งเป็นส่วนของชั้นใต้ดิน ก่อนจะทอดไปสู่พื้นระดับถนน ดังนั้น ร่างกายของแอนน์จึงถูกกระทบกระแทกไม่มาก และสามารถรวบรวมแรงให้ลุกยืนได้อย่างฉับไว อีกทั้งยังมีสติแข็งแกร่ง ฉีกยิ้มกว้างให้แก่ผู้คนในบริเวณใกล้เคียง
ยิ่งกว่านั้น ในเสี้ยววินาทีที่ยืนนิ่งได้นั้น เธอเล่นมุกร่าเริงในท่าชูสองแขนอย่างแจ่มใส ทำให้ทุกท่านในบริเวณรอบๆ แน่ใจเป็นอย่างดีว่าเธอไม่เป็นอะไรร้ายแรง เดลิเมลออนไลน์ตั้งข้อสังเกตไว้
ส่วนสำหรับขาซ้ายกับหัวเข่าซ้ายที่ถูกพับคาขั้นบันไดราว 1-2 เสี้ยววินาที และถูกเจ้าตัวพายืนขึ้นอย่างปุบปับ จนน่าเป็นห่วงว่าจะมีปัญหาที่กล้ามเนื้อหรือเอ็นหรือข้อต่อ นั้น ก็ปรากฏว่าไม่มีร่องรอยของอาการบาดเจ็บแม้แต่กิ่งก้อย
ดังเห็นได้ว่าหลังเหตุการณ์น่าตกใจผ่านพ้นไป การถ่ายทำก็ดำเนินต่อ ซึ่งเป็นช็อตที่แอนน์ แฮททาเวย์ เดินข้ามถนนในลีลาขบเคี้ยวเบเกิลครีมชีสอย่างเพลิดเพลิน
แอนน์ แฮททาเวย์ สุดยอดนางเอกนักบู๊เรื่อง Catwoman: สตันท์ไม่ต้องมา แอนน์เล่นเอง จะบทบู๊ผาดโผน หรือบทเสี่ยงตาย แอนน์ได้หมด
แอนน์ แฮททาเวย์ เล่นบทต่อสู้ บู๊ล้างผลาญ โดยไม่ใช้สตันท์ ในภาพยนตร์เรื่อง Catwoman หนังทำเงินมหาศาลของผู้กำกับ คริสโตเฟอร์ โนแลน ที่เข้าโรงฉายในปี 2011 โดยที่เธอฝึกฝนอย่างหนักเพื่อยกระดับศักยภาพตนเองให้แข็งแกร่งเพียงพอที่จะรับบทหนักและบทสุดโหดทั้งปวง
และเมื่อเข้าฉาก เธอก็มีพลาดบ้าง โดยเป็นการพลาดที่ตัวเธอปลอดภัย แต่ทำให้นักแสดงบทบู๊สู้กับเธอถึงกับตาเขียวช้ำ เอไอช่วยสรุปข้อมูลจากหลากหลายสื่อไว้อย่างนั้น
ผู้กำกับโนแลนวางคิวการแสดงว่า แอนน์ แฮททาเวย์จะต้องไปไล่เตะก้นเหล่าร้ายทั้งหลายในหนัง Catwoman พร้อมบอกคอนเซปต์ที่จะให้แอนน์แสดงออกมากที่สุดเท่าที่ร่างกายจะไหว ซึ่งแอนน์ไม่ทำให้บอสของเธอผิดหวัง เธอทุ่มเทจริงจังเวอร์วังทีเดียว
นิตยสารพีเพิลเล่าไว้ดังนี้
ในหลายๆ นาทีที่เดินกล้อง แอนน์ แฮททาเวย์ วัย 28 กะรัต พลาดพลั้งอย่างจัง เธอจับท้ายปืนเทียมสำหรับฉากไฝว้ ฟาดเข้าเบ้าตาสตันท์แมนที่เล่นบทแทนดาวร้าย
“แอนน์เสียใจมากครับ แต่ทุกคนในกองถ่ายฮากันครึกครื้น แม้แต่ตัวสตันท์แมนโชคร้ายคนนั้น ก็ยังหัวเราะขำกับเหตุการณ์ทั้งตาช้ำๆ นั่นเลย” แหล่งข่าวในกองถ่ายนายหนึ่งซึ่งอยู่ ณ ที่เกิดเหตุเล่าไว้กับหนังสือพิมพ์เดอะซัน
แล้วดาราสาวขออภัยอย่างไรบ้าง? พีเพิลถามแทนใจท่านผู้ชม
เธอมอบของรับขวัญไปหลายอย่าง รวมทั้งปากกาด้ามเงินซึ่งสลักข้อความแซวอมยิ้มแบบที่ผู้รับสามารถติดตัวไปอวดให้เพื่อนฝูงอิจฉาได้ทั้งชีวิต ว่า
“มอบเป็นที่ระลึก ไม่มีใครหวดได้เป๊ะเหมือนแอนน์”
แอนน์ แฮททาเวย์ มีทักษะและฝีมือเทียบชั้นได้กับสตันท์มืออาชีพทีเดียว นี่เป็นฉันทะส่วนตัวของเธอตั้งแต่ยังเป็นดาราเด็กสาว จนทำให้เธอมีภาพลักษณ์ของซุปต้าร์ ‘สวยเซี้ยว ฮาทะเล้น ไม่เน้นสวย’ เพราะเน้นโชว์ฝีมือการแสดง พร้อมกับเป็นดาราที่มีเอกลักษณ์แห่งการเล่นตลก เปิ่นเทิ่น ซุ่มซ่าม ซึ่งมวลมหาประชาชนคอหนังคอมรอมพากันรักและเอ็นดูเธอเป็นที่ยิ่ง
เอกลักษณ์เหล่านี้ได้เป็นกิมมิกโดดเด่นชัดเจนเมื่อแอนน์แสดงเป็นเจ้าหญิงมีอาแห่งนครรัฐเจโนเวีย ดินแดนสมมุติในยุโรปตะวันตก ในฐานะนางเอกของเรื่อง The Princess Diaries ณ วัยเพียง 19 กะรัต โปรเจกต์นี้เปิดโอกาสให้เธอได้โชว์ฝีมือเล่นมุกกระเปิ๊บกระป๊าบ แก่นเซี้ยว และการหกล้มหกลุกที่น่าจะเจ็บตัวไม่ใช่น้อย แต่ก็คุ้มเหนื่อยเพราะเรียกเสียงหัวเราะจากมหาชนคนดูหนัง ราวกับเธอเป็นลูกสาวของชาลี แชปลิน ก็ไม่ปาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บรรดาฉากเจ็บตัวและเปิ่นเทิ่นเพราะไม่รู้อิโหน่อิเหน่ ถูกท่านผู้กำกับ คือ คุณตาแกร์รี มาร์แชล รวบรวมไปหยอดในเทรลเลอร์ช็อตเด็ดตัวอย่างหนัง อาทิ ช็อตที่แอนน์เล่นฟุตบอล เธอหมายจะเตะลูกบอลอย่างมุ่งมั่น แต่กลายเป็นว่าหวดเท้าใส่อากาศหวือวืดแรงๆ จนร่างกายเสียหลัก ล้มไปนอนแอ้งแม้ง กับช็อตที่เธอต้องหัดเล่นเป็นนายทวารรักษาประตู แล้วบอลเกือบสิบลูกระดมกันพุ่งใส่หน้าตา หัวหู และลำตัว นัวไปหมด โดยที่เธอได้แต่ยืนอึ้ง ปกๆ ป้องๆ รับชะตากรรมอย่างอดทน เรียกเสียงฮามหาศาลด้วยภาพอันตลกน่าเอ็นดูน่าสงสาร
แล้วที่สำคัญคือฉากที่ถูกพูดถึงกันล้นหลาม อันเป็นตอนที่เธอเดินหมุนตัว แล้วลื่นตกจากที่นั่งของสแตนด์เชียร์กีฬาลงมานั่งกระแทกโครม ซึ่งดูแล้วน่าจะเจ็บก้นกบไม่ใช่น้อย แต่ก็เป็นมุกโดดเด่น ฮาโหดประทับใจท่านผู้ชมเหลือเกิน ช็อตติงต๊องนี้ได้ปรากฏในตัวอย่างหนังที่วนดูกี่รอบก็ยังต้องหัวเราะทั้งสงสารและทั้งขำยัยแอนน์แสนเซี้ยว
ทั้งนี้ เจ้าตัวให้สัมภาษณ์อย่างละเอียดเกี่ยวกับเบื้องหลังช็อตยอดนิยมดังกล่าว ไว้ในคลิปพิเศษของสถานีโทรทัศน์เอบีซี ที่เป็นส่วนหนึ่งของการระลึกถึงและเป็นเกียรติยศแก่ แกร์รี มาร์แชล ผู้กำกับระดับตำนานซึ่งจากโลกไปในปี 2016 และนิตยสารแกลเมอร์นำมารายงานไว้ในปี 2021 ในโอกาสครบรอบ 2 ทศวรรษ The Princess Diaries
“ตอนนั้น เราไปถ่ายทำในซานฟรานซิสโกค่ะ คุณเดาได้ใช่ไหมคะว่าเราต้องเจอฝน แล้วเราอยู่กลางแจ้งด้วย เราต้องรีบถ่ายให้เสร็จโดยเร็ว เพราะแสงใกล้จะหมด มันเป็นฉากที่แอนน์กับเพื่อนคือ ลิลลี เดินครุ่นคิดหารือกันบนสแตนด์เชียร์ซึ่งเปียกฝน แต่ทีมงานก็ช่วยเช็ดให้แล้ว ตอนนั้น แกร์รีสั่งว่าการเดินวนเวียนและการพูดต่างๆ ต้องไวจริงๆ”
แกลเมอร์ถอดเสียงพูดของ แอนน์ แฮททาเวย์จากในคลิปลงมาเป็นข้อความต้นฉบับตีพิมพ์ โดย ลิลลีที่เข้าฉากด้วยนั้น คือ ฮีเธอร์ มาทาราซโซ แกลเมอร์ระบุว่าผู้กำกับแกร์รี มาร์แชล พูดกับแอนน์ดังนี้
“เมื่อฮีเธอร์เดินถึงแถวที่นั่งตัวล่างสุด ผมขอให้คุณอยู่ตรงแถวที่นั่งตัวบนสุดของสแตนด์เชียร์ มันจะเป็นแบบว่าเดินวนขึ้นวนลงสวนกันไปมา ภาพอย่างนี้จะดูน่ารักดี”
แล้วแอนน์เล่าเบื้องหลังไว้กับนักข่าวเอบีซีว่า
“ในจังหวะนั้น ฮีเธอร์มีพลังงานเยอะมากค่ะ เธอเคลื่อนตัวไวกว่าปกติ และแอนน์ก็กะจังหวะเวลาของเพื่อนผิด เพราะมองไปอีกที เธอกำลังจะก้าวมาถึงแถวที่นั่งเดียวกันกับแอนน์ แอนน์จึงรีบหมุนตัวฉับ และลื่นไปตรงบริเวณน้ำเจิ่งนองเล็กๆ แล้วเสียหลัก พรวดเดียวก็ร่วงลงนั่งโครม
“แบบว่าร่วงหมดสภาพน่ะค่ะ แอนน์หัวเราะขำตัวเองเหมือนสติแตก หัวเราะดังลั่นหยุดไม่อยู่ หลังจากนั้น ก็รีบลุกขึ้นไปเดินขึ้นเดินลงตามสคริปต์ต่อจนเสร็จ พอมาอยู่ในชีวิตประจำวัน แอนน์ไม่ได้นึกถึงช็อตตรงนั้นอีกเลยนะคะ และจู่ๆ ประมาณหกเดือนต่อมา ช็อตลื่นตกแถวที่นั่ง ก็ไปปรากฏในเทรลเลอร์ แกร์รีไม่ได้ตัดทิ้งอะค่ะ แกร์รีบอกว่าเป็นโมเมนต์เปี่ยมเสน่ห์”
ทั้งนี้ นิตยสารแกลเมอร์เมาท์มอยต่อท้ายว่า แกร์รี มาร์แชล ให้คอนเซปต์ของซีนน่ารักนี้ไม่มาก และก็ไม่ได้ขอให้แอนน์ทำตลกกระเปิ๊บกระป๊าบอันใด แต่ภาพช็อตหลุดดังกล่าวที่ดูแล้วแน่ใจเลยว่าสาวแอนน์ต้องเจ็บตัวไม่น้อยเชียว กลายเป็นช็อตถูกใจท่านผู้กำกับอย่างยิ่งยวด และได้อยู่ในหนัง ตลอดจนอยู่ในบรรดาช็อตเด็ดของเทลเลอร์
ในส่วนของแอนน์ เธอเล่ารายละเอียดไว้ในบรรยากาศว่าเป็นอุบัติเหตุขำๆ ที่เกิดขึ้นแบบที่องค์ประกอบต่างๆ ประจวบกันไปหมด กล่าวโดยย่อได้ว่าช็อตโหดฮานี้ ไม่อยู่ในสคริปต์ อีกทั้งไม่ใช่เรื่องที่เธอตั้งใจให้เกิดขึ้น
พอมาถึงอุบัติเหตุน่าตกใจที่มหานครนิวยอร์ก ซึ่งกลายเป็นข่าวที่ไวรัลน่าตื่นเต้นในวันที่ 27 สิงหาคม 2025 แอนน์ แฮททาเวย์ ก็ยังยืนยันตามเคยว่า เปล่าแอ็กติ้ง ลื่นล้มจริงๆ
แบบนี้ก็ต้องตรวจสอบคลิปกันโดยละเอียด
จับพิรุธ: เดินส้นสูง 4 นิ้ว สะดุดตกบันได แต่ไม่มีหัก ซ้น แผลถลอก น่าจะเพราะมีการออกแบบลีลาท่าทางของแต่ละ “ช็อตการล้ม” ไว้อย่างรัดกุมรอบคอบ เพื่อถนอมป้องกันซุปต้าร์แอนน์ อย่างสุดๆ
เมื่อแอนน์ แฮททาเวย์ ได้พื้นที่ข่าวฮือฮาว่าตกบันไดชานหน้าอาคารทาวน์เฮาส์ในมหานครนิวยอร์ก ท่านผู้ชมแห่กันเข้าไปคอมเมนต์ท้ายข่าว
ส่วนใหญ่จะส่งมอบกำลังใจและเขียนชื่นชม โดยบางรายแสดงความเป็นห่วง บอกว่าหัวเข่าของแอนน์อาจจะเดี้ยงยาวเป็น 10 ปี และมีบ้างที่เกลียดแอนน์ และฉวยโอกาสบูลลีไร้สาระ แต่ที่สำคัญคือ มีหลายๆ ท่านให้ข้อสังเกตอันน่าสนใจทีเดียว
ส้นรองเท้าที่เป็นหนึ่งในพร็อพเข้าฉากหนัง จะหลุดกระเด็นกันง่ายๆ ดั่งรองเท้าเมดอินไชน่าที่สั่งซื้อจากอาลีเอ็กซ์เพรส ล่ะหรือ ขนาดชุดเสื้อผ้าที่แอนน์สวม ยังเป็นของเฟนดิเลย ท่านผู้ชมคอมเมนต์ไว้ โดยที่อีกรายหนึ่งคอมเมนต์แซวว่า ชอบจัง รองเท้าคู่ละหลายพันดอลลาร์ ใส่เข้าฉากแล้ว ส้นหลุดเฉยเลย
พร้อมนี้ อีกรายหนึ่งทักเข้าไปว่าฝ่ายคอสตูมของกองถ่ายต้องถูกเล่นงานให้หนัก
ในเวลาเดียวกัน มีข้อสังเกตจากนิตยสารแกลเมอร์เกี่ยวกับชุดของเฟนดิ ที่จัดให้ซูเปอร์สตาร์แอนน์สวมเข้าฉากตกบันได ประกอบด้วยกระโปรงดำครึ่งท่อนซึ่งกระชับสะโพกกับเรียวขา และมาพร้อมกับตัวคลุมกระโปรงซึ่งเป็นผ้าบางเบา จับจีบ ยาวถึงเข่า และผ่าข้าง โดยแกลเมอร์ให้คอมเมนต์มีนัยสำคัญทีเดียว คือบอกว่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะอย่างที่สุดแก่การสะดุดลื่นล้มบนขั้นบันไดริมถนน เพราะสามารถช่วยปิดๆ บังๆ จนกระทั่งแทบไม่เหลือโอกาสให้มีช็อตโป๊ปรากฏแก่ตากล้องปาปารัสซี!!?!!
เหนืออื่นใดคือคอมเมนต์เซ็ตนี้
ท่านผู้ชมรายหนึ่งชี้ไว้ว่า “กระเป๋าแบรนด์ดัง Coach สุดเท่เก๋ไก๋ใบโตที่แอนน์สะพายบนไหล่ขวา เป็นตัวช่วยอย่างยิ่งยวด” เพราะกระเป๋าถูกเหวี่ยงจากด้านข้างไปสู่ด้านหลัง แล้วเมื่อแอนน์เสียหลักและล้มลงบนขั้นบันไดขั้นที่ 3 นั้น Coach สีดำใบใหญ่นี้ เป็นดั่งหมอนนุ่มแน่นที่รองรับสะโพกกับก้นกบและบางส่วนของหลัง
ในเวลาเดียวกัน แม้แอนน์จะเสียหลัก เซ และล้มในแบบหงายหลัง พร้อมกับทิ้งน้ำหนักตัวทั้งหมดสู่ขั้นบันไดขั้นที่ 3 แต่เธอมีแขนซ้ายอันสุดยอดจะแกร่งกล้า ช่วยยันร่างกายไว้ไม่ให้แผ่นหลังต้องหงายผลึ่งลงไปฟาดกับขั้นบันได ด้วยเหตุนี้แผ่นหลังและศีรษะด้านหลังของเธอ จึงไม่ถูกโมเมนตัมแห่งการล้ม เหวี่ยงให้ไปกระแทกกับขั้นบันได
ขณะเดียวกันท่อนแขนซ้ายที่ใช้ยันร่างกาย ก็ไม่ส่อให้เห็นอาการบาดเจ็บ ส่วนสำหรับบริเวณข้อพับของแขนจะช้ำเขียวสาหัสจากการรับแรงกระแทกทั้งหมดหรือไม่นั้น ไม่ปรากฏในคลิป เพราะแอนน์สวมเสื้อแขนยาว
ส่วนขาซ้ายกับหัวเข่าซ้ายที่ถูกพับคาขั้นบันไดอย่างน่าตกใจ ชนิดที่ข่าวของเดลิเมลออนไลน์ชี้ไว้ว่าจะทำให้เอ็นข้อกระดูกถึงกับเสียหายหรือผิดรูปหรือไม่นั้น อันที่จริงแล้ว มิได้แบแนบพื้นซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้น ก็จะบอบช้ำจากน้ำหนักที่กดทับลงไป ในเวลาเดียวกัน แอนน์ได้ตัวช่วยจากความแข็งแรงของขาข้างขวา ซึ่งถูกเหยียดออกไปยันกับพื้นฟุตบาท และทำหน้าที่รับน้ำหนักของร่างกายส่วนล่างทั้งหมด แล้วยังมีแขนซ้ายที่ยันอยู่ตรงขั้นบันได ช่วยรับน้ำหนักของร่างกายส่วนบน อีกทั้งยังช่วยป้องกันไม่ให้โมเมนตัมแห่งการล้ม เทลงไปทำอันตรายแก่หัวเข่าซ้ายนั่นเลย
เทคนิคการล้มหงายหลังแบบนี้เป็นศาสตร์และทักษะสำคัญอย่างหนึ่งในวงการสตันท์แมน
ทันทีที่กระบวนการลื่นล้มตกบันได 2-3 ขั้น นานราว 1 วินาที เสร็จสมบูรณ์แล้ว แอนน์ใช้ความฉับไวและความชำนาญในการขยับร่างกายออกจากท่าแอ้งแม้งอันยับเยิน โดยเธอเลื่อนตัวไปทางขวาอย่างรวดเร็ว ทำให้มือขวาสามารถมาช่วยรับน้ำหนักแทนมือซ้าย แล้วเลื่อนกายลงสู่บันไดขั้นสุดท้ายและลงไปถึงพื้นฟุตบาท ซึ่งจังหวะตรงนั้นเปิดโอกาสให้ขาซ้ายของเธอคลายออกจากท่าพับอันน่ากลัว
ด้วยเวลาอีกประมาณ 1-2 วินาทีต่อมา แอนน์ผู้แข็งแกร่งรีบเข้าสู่ขั้นตอนของการตะกายลุกยืน โดยให้เข่าขวาเคลื่อนไปตั้งหลักที่พื้นฟุตบาท และทำหน้าที่เป็นจุดรับน้ำหนักของร่างกาย พร้อมกับใช้ขาซ้ายกับเท้าซ้าย (ซึ่งมีรองเท้าห่อหุ้มไว้เป็นอย่างดี) ยันตัวลุกขึ้นไปผงาดยืน เธอเก่งฉกาจขนาดที่ว่า ขาซ้ายซึ่งเพิ่งจะออกจากท่าพับคาขั้นบันไดเมื่อ 2 วินาทีก่อนหน้า (โดยยังมีส้นรองเท้าครบถ้วน) สามารถทำหน้าที่เป็นอวัยวะหลักในการรองรับน้ำหนักร่างกายเกือบทั้งหมด หลังจากนั้น เธอให้เท้าขวาเขย่งขึ้นไป 4 นิ้วฟุต เพื่อให้สมดุลกับเท้าซ้าย พร้อมกับช่วยประคองร่างกายไว้ในท่ายืนได้บ้าง
ในท่าเขย่งขาข้างหนึ่งนั้น ซุปต้าร์แอนน์ ผู้เคยเล่นเป็นสตันท์ให้ตนเองในฉากบู๊เรื่อง Catwoman จัดแจงชูสองมือขึ้นฟ้า ยิ้มร่าเริง และมีสุดยอดกิมมิก คือ เบเกิลครีมชีสที่เธอเดินทานตอนออกจากประตูอาคารทาวน์เฮาส์ ยังแลดูน่าอร่อยอยู่ในมือซ้ายได้อย่างน่าทึ่ง
ส่วนสำหรับบาดแผลประเภทแผลฟกช้ำ แผลถลอกและขีดข่วน ที่มักจะเกิดขึ้นเมื่อลื่นตกบันไดซึ่งมีลักษณะพื้นผิวคล้ายหินทราย เพราะถูกออกแบบให้เป็นผืนหยาบเพื่อป้องกันการลื่นขณะประชาชนก้าวขึ้น-ลงในเวลาที่บันไดเปียกฝน นั้น ท่านผู้ชมชี้ให้สังเกตว่าเรียวขาขาวผ่อนยองใยของแอนน์ ไม่มีแผลเหล่านี้เลย เธอเก่งของเธอจริงๆ
ในการนี้ ท่านผู้ชมบางรายวิเคราะห์ว่าอุบัติเหตุที่ปราศจากการบาดเจ็บครั้งนี้ น่าจะมีการออกแบบจังหวะและลีลา-องศาท่าล้มอันปลอดภัยมาอย่างรัดกุมรอบคอบ อีกทั้งยังจะมีการฝึกซ้อมอย่างจริงจัง เพื่อให้แน่นอนว่าทุกจังหวะการล้มหงายผลึ่งของแอนน์จะเป๊ะปังและฉับไว ไม่เปิดช่องว่างให้มีความผิดพลาดและการบาดเจ็บแม้แต่กิ่งก้อย ตลอดจนจะไม่มีการโป๊โชว์หวอใดๆ ทั้งสิ้น
เมื่อได้ดูคลิปน่าใจหายใจคว่ำอย่างละเอียด (ซึ่งมีห้วงเวลาของอุบัติเหตุ ตลอดจนการผงาดออกมายืนชูสองมืออย่างฉับไวและมั่นคง รวมได้ราว 4 วินาทีเศษ) แล้วเทียบกับบรรดาช็อตฮาต่างๆ ของ The Princess Diaries ก็ต้องยอมรับจริงๆ ว่าแอนน์ แฮททาเวย์ สะสมทักษะการเล่นหกล้มหกลุกไว้มากมายเหลือเกิน กระทั่งว่าเธอสามารถต่อยอดเป็นความชำนาญต่างๆ ที่บรรดาสตันท์แมนต้องมี
ถ้าจะลงความเห็นว่าซุปต้าร์แอนน์ แฮททาเวย์ ทุ่มเทจิตใจและร่างกาย จนกระทั่งโปรเจกต์ถ่ายทำภาพยนตร์ The Devil Wears Prada 2 ได้เป็นข่าวฮือฮามหาศาลยาวนาน 2-3 วันกันเลยทีเดียวนั้น น่าจะถูกต้อง ซึ่งความสำเร็จนี้ได้มาเพราะแอนน์เขาเก่งของเขาจริงๆ น่ะแหละ
ธุรกิจบันเทิงแห่งศตวรรษที่ 21 มาถึงยุคที่จะแข่งกันดึงดูดความสนใจจากสาธารณชนด้วยโฆษณาเท่านั้นมิได้แล้ว แท็กติกการตกเป็นข่าวที่เอื้อให้ได้พื้นที่ประชาสัมพันธ์อย่างฟรีๆ และอย่างล้นหลาม คือความได้เปรียบที่ชาวฮอลลีวู้ดพัฒนาลูกเล่นไว้แพรวพราวนั่นเอง
ดราม่านอกจอแก้วและจอเงิน นับวันจะสนุกสุดแซ่บกว่าคอนเทนต์ในภาพยนตร์ แบบว่ากระดูกคนละเบอร์กันเลยทีเดียว
บรรยายคลิป2
“แฟชันไม่ใช่แค่เกมที่จะเล่นเพื่อคว้าชัยชนะ แฟชันเป็นเรื่องของการปฏิวัติ แฟชันไม่ใช่แค่การทำตัวให้ดูดี แฟชันคือการประกาศตัวตนของคุณ โลกข้างนอกคือสนามรบ คุณต้องตัดสินใจให้ชัดว่า คุณเต็มใจจะสูญเสียสิ่งใดบ้างเพื่อจะบรรลุถึงความใฝ่ฝัน” เทรลเลอร์แรกสุดของ The Devis Wears Prada 2 นำเสนอภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมแฟชั่นที่ลึกล้ำกว่าที่เคยเข้าใจกัน
คอลัมน์ PLANET No.3
โดย รัศมี มีเรื่องเล่า
(ที่มา: เดลิเมลออนไลน์ พีเพิล แกลเมอร์ เดอะซัน เดอะการ์เดียน สถานีโทรทัศน์เอบีซี รอยเตอร์)