xs
xsm
sm
md
lg

PLANET #3 จับพิรุธ!! แอนน์แห่ง Devil Wears Prada 2 สะดุดตกบันได ขาซ้ายพับคาสเต็ปขณะถ่ายทำ เจ็บจริงหรือแอ็คติ้ง?! แต่ได้เป็นข่าวฟรี-เพียบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ล้มจริง หรือ แอ็กติ้ง?!?: ธุรกิจบันเทิงแห่งศตวรรษที่ 21 มาถึงยุคที่จะแข่งกันดึงดูดความสนใจจากท่านผู้ชมด้วยโฆษณาเท่านั้นไม่เพียงพอแล้ว แท็กติกการได้เป็นข่าวเด่นประจำวันคือช่องทางสำคัญยิ่งยวด ที่เอื้อให้ได้พื้นที่ประชาสัมพันธ์อย่างฟรีๆ และล้นหลาม มันคือความได้เปรียบที่วงการฮอลลีวูดพัฒนาลูกเล่นไว้แพรวพราว ดังนั้น เมื่อแอนน์ แฮททาเวย์ สะดุดตกบันไดขึ้นลงชานหน้าประตูอาคารทาวน์เฮาส์ โครมสนั่นลงสู่ฟุตบาท “อย่างปลอดภัยร้อยกับแปดเปอร์เซ็นต์” ขณะเข้าฉากถ่ายทำ The Devil Wears Prada 2 โดยไม่มีบาดเจ็บ ซ้น ช้ำบวม แผลถลอกใดๆ สื่อมวลชนตลอดจนท่านผู้ชมทั้งปวงจึงพากันตั้งคำถามว่าการตกบันไดเที่ยวนี้ที่นิวยอร์กซิตี จะเจ็บจริง หรือ จะแค่แอ็กติ้ง เรื่องนี้ต้องลองจับพิรุธ แต่ที่แน่ๆ The Devil Wears Prada 2 จอยฟลูไปแล้วมหาศาล โดยประสบความสำเร็จในการเป็นข่าวฮือฮา ที่แพ็กคู่ไปกับการได้พื้นที่โฆษณาภาพยนตร์ฟรีๆ ประมาณว่าวอร์มต่อมอยากของท่านผู้ชมไปเรื่อยๆ จนกระทั่ง The Devil Wears Prada 2 ได้เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ณ วันเมย์เดย์ 1 พฤษภาคม 2026
“แอนน์ แฮททาเวย์” สุดสวยวัย 42 กะรัต สะดุดตกบันไดหน้าอาคารทาวน์เฮาส์ แล้วหงายหลังผลึ่ง โครมสนั่นลงสู่ฟุตบาท เท้าขวาของเธอที่ส้นสูงหักหลุด ถึงกับเหยียดไปกับพื้น ส่วนขาและเท้าซ้ายก็ดูจะน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง เพราะถูกพับคาขั้นกระได ก่อนที่เจ้าตัวจะรีบลุกยืน เดลิเมลออนไลน์รายงาน

และเมื่อผู้คนในกองถ่ายซึ่งตกใจแตกตื่นกรูกันเข้าไปช่วย สาวเก่งเจ้าของรางวัลออสการ์ก็ผงาดยืนตรงได้เป็นที่เรียบร้อย แถมยังสามารถเขย่งขาขวาขึ้นไปสี่นิ้วฟุตเพื่อให้บาลานซ์กับขาซ้าย พร้อมกับยกสองมือชูหรา ใบหน้ายิ้มร่าเริง ประมาณจะประกาศว่าแอนน์โอเค แอนน์ไม่เป็นไรเลยค่ะ ก็มันเสียฟอร์มสุดๆ เมื่อผู้หญิงงามหรูบนส้นสูงสี่นิ้วฟุต เดินสะดุดบันได และโครมลงไปกองอยู่ริมถนน

แม้จะตกบันไดลงไปกองกับพื้นปูน แต่สาวแอนน์แสนที่จะฉกาจฉกรรจ์เวอร์วัง เธอไม่มีช็อตหลุดโป๊โชว์หวอแม้แต่แอะเดียว เพราะได้อานิสงส์จากกระโปรงครึ่งท่อนแบรนด์เฟนดิซึ่งเธอสวมแบบกระชับเรียวขา พร้อมกับมีตัวคลุมกระโปรงแบบจับจีบและยาวถึงเข่า ในเวลาเดียวกัน ขนมปังเบเกิลที่เธอถือเดินทานมาด้วยนั้น ก็มั่นคงอยู่ในมือซ้าย โนกระเด็นโนกระเด้งไปข้างไหน

อุบัติเหตุน่าตกใจที่ทำให้คนสวยจอมเปิ่นได้รับความเป็นห่วงและสงสารจากสาธารณชนทั่วโลก เกิดขึ้นอย่างโครมครามและรวดเร็ว รวมเวลาเพียง 5-6 วินาที ณ กองถ่ายทำภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดีเรื่องโด่งดังคับโลก คือ The Devil Wears Prada 2 ในมหานครนิวยอร์กซิตีเมื่อวันพุธที่ 27 สิงหาคม 2025 แล้วกลายเป็นข่าวไวรัลไปทั่วโซเชียลมีเดีย นิตยสารพีเพิลรายงานอย่างนั้น ขณะที่เดลิเมลออนไลน์ ตลอดจนสารพัดสื่อยักษ์ค่ายใหญ่น้อยระดมกำลังกันนำเสนอข่าวออกไปสุดๆ ที่จะเอิกเกริก

นอกจากที่จะเอิกเกริกแล้ว ยังพร้อมใจให้ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับโปรเจกต์ภาพยนตร์ขวัญใจของผู้คนทั่วทุกทวีป

อาทิ เมอรีล สตรีพ มหารานีแห่งฟากฟ้าฮอลลีวูด สลัดความชรามาฮึบๆๆ ความสวยสง่าขั้นสุดในโปรเจกต์โด่งดังนี้ ในบทบาทเดิมคือบรรณาธิการสุดเฮี้ยบจอมโหดแห่งนิตยสารแฟชันชั้นแนวหน้าของโลก ซึ่งเป็นตัวละครที่ถอดมาจากจอมจักรพรรดินีแห่งวงการแฟชัน ได้แก่ ท่านผู้หญิง-เดม แอนนา วินทัวร์ (บรรดาศักดิ์ DBE - 2017) บรรณาธิการใหญ่ของนิตยสารโว้ก อเมริกา ที่ทรงอิทธิพลหยั่งรากลึกดั่งเป็นไบเบิลของวงการ

โดยบทภาพยนตร์ The Devil Wears Prada พัฒนาขึ้นจากนวนิยายชื่อเดียวกัน และเป็นเรื่องในสไตล์โฮมงอัคเคล่ฟ์(ไม่ออกเสียงอักษร “ฟ” ) Roman à clef คือเอาบุคคลจริงมาเป็นตัวละครแต่เปลี่ยนนามเผื่อว่าเจ้าตัวจะกริ้ว แล้วไปฟ้องหมิ่นประมาท ทั้งนี้สาวนักเขียนหน้าสวยนามสกุลน่าอร่อย ลอเรน ไวส์เบอร์เกอร์สร้างตัวละครชื่อ แอนเดรีย (แอนดี้) แซคซ์ (แสดงโดยแอนน์ แฮททาเวย์) มาเป็นตัวแทนของเธอซึ่งทำงานเป็นผู้ช่วยของ มิแรนดา พรีสต์ลี บรรณาธิการใหญ่แห่งนิตยสาร Runway นิตยสารแฟชันแถวหน้าของโลก ซึ่งก็คือ จ้าวป้าแอนนา วินทัวร์ ผู้ที่เคยสร้างความขุ่นเคืองใหญ่หลวงแก่ เมลาเนีย ทรัมป์ มานานปีนั่นเอง

หลังจากมีการประกาศโปรดทราบกันอย่างฮือฮาไปยังคอหนังรอมคอมตามทวีปต่างๆ ทั่วโลกเมื่อ 30 มิถุนายน 2025 ว่าโปรเจ็กต์ The Devil Wears Prada ภาคต่อ ที่ผู้คนตั้งตาคอย ได้เริ่มเดินกล้องกันแล้วนั้น ซุปต้าร์แอนน์ แฮททาเวย์ กับมหารานีเมอรีล สตรีพ ก็ผลัดกันเป็นข่าวฮือฮาบนพื้นที่สื่อมวลชนสารพัดสาขา

และแล้ว ในวันพุธที่ 27 สิงหาคม สาวแอนน์ แฮททาเวย์ ก็ทำสกอร์ 10 เต็ม 10 ไม่หักแต้มใดๆ ทั้งสิ้น เมื่อเธอประสบ “อุบัติเหตุตกบันได” น่าใจหายใจคว่ำ จนกลายเป็นช็อตเกรียวกราวไวรัลไปบนทุกหย่อมหญ้าของโลกโซเชียล พร้อมกับสามารถยึดพื้นที่ข่าวใหญ่ประจำวันของสื่อมวลชนได้นาน 2-3 วันซ้อน ส่งอานิสงส์สู่การโหมโปรโมทภาพยนตร์ทำกำไรหลายร้อยล้านดอลลาร์ที่เธอแสดงนำคู่กับคุณแม่เมอรีล

กระนั้นก็ตาม สื่อมวลชนสารพัดค่ายใหญ่น้อย รวมทั้งเดลิเมลออนไลน์ พาตั้งคำถามว่า ซุปต้าร์แอนน์ “เล่นบท” หกล้มหกลุก (อีกแล้วครับท่าน) หรือเธอโชคร้าย เผชิญกับอุบัติเหตุครั้งใหญ่ ก็เธอหงายหลังล้มผลึ่ง ลงไปแอ้งแม้งคาบันไดปูน แต่ปราศจากอาการบาดเจ็บ แตก หัก ซ้น ช้ำบวมฉึ่ง ไม่มีกระทั่งรอยขีดข่วนตามเรียวขาหรือฝ่ามือ!!

แอนน์ทำได้อย่างไร? มันเกี่ยวไหมกับที่เธอมีศักยภาพเป็นสตันท์แมนให้ตนเองในบท Catwoman ที่มากมายด้วยฉากบู๊และฉากเสี่ยงตายอันตรายเวอร์วัง


บรรยายคลิป
ชมคลิป แอนน์ แฮททาเวย์ สะดุดและร่วงตกบันไดขึ้นลงชานด้านหน้าอาคารทาวน์เฮาส์ในมหานครนิวยอร์ก

ในระหว่างถ่ายทำภาพยนตร์โรแมนติกคอมมิดีเรื่องโด่งดัง The Devil Wears Prada ภาคต่อ แอนน์ แฮททาเวย์เดินลงบันไดหน้าชานประตูของอาคารทาวน์เฮาส์ พลางรับประทานเบเกิลครีมชีส ปุบปับทันใดนั้นเอง รองเท้าส้นสูง 4 นิ้วฟุตของเธอสะดุดกึกกักกับขั้นกระได 2-3 เสี้ยววินาที (ภาพบน) ก่อนที่ร่างกายงามสเลนเดอร์จะเริ่มโงนเงนเสียหลัก (ภาพกลาง) แล้วเท้าขวาก็พรวดไปสู่พื้นฟุตบาท (ภาพล่าง) ในเวลาเดียวกัน บอดี้ทั้งหมดถูกแรงโน้มถ่วงโลกดึงให้ทรุดไปกองหมดสภาพ ส่วนขาซ้ายก็ถูกน้ำหนักร่างกายถ่วงให้พับคากับขั้นกระได เมื่อแลดูในคลิปแล้ว เดลิเมลออนไลน์ถึงกับเมนต์เป็นห่วงว่าหัวเข่าของสาวแอนน์จะถูกบิดให้ผิดรูปไปเลยหรือไม่ พร้อมนี้ เดลิเมลออนไลน์นำเสนอประเด็นแบบแอบไว้กลางพื้นที่ดังนี้: “แต่ก็อาจเป็นไปได้ว่า โมเมนต์ดังกล่าวเป็นการจัดฉาก”

บอกเลยว่าคิดถึงมาก กับ The Devil Wears Prada และสามหญิงผู้จริงจังกับโลกแห่งแฟชัน อันได้แก่ ‘แอนดี้ - มิแรนด้า - เอมิลี่’ (แอนน์ แฮททาเวย์ - เมอรีล สตรีพ - เอมิลี่ บลันต์) เกือบยี่สิบปีบริบูรณ์แล้วที่ท่านผู้ชมคอรอมคอมตั้งตาคอย The Devil Wears Prada ภาคต่อ ที่จะพาไปเจาะลึกเบื้องหลังสุดแซ่บของอุตสาหกรรมแฟชัน ซึ่งแม้จะเวอร์วังเหลือเกิน แต่โลกแห่งแฟชันก็เป็นโลกลี้ลับที่น่าทึ่งและน่าตื่นตาตื่นใจ
ในการนี้ กองถ่าย The Devil Wears Prada ภาคต่อ ยืนยันว่าเหตุอุบัตินี้ไม่มีในสคริปต์หนัง

กระนั้นก็ตาม เนื่องจากภาพที่ติดอยู่ในกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ แลดูฮาและตลกเปิ่นเทิ่นตามดีกรีมาตรฐานของสาวแอนน์ ผู้กำกับก็จะนำช็อตนี้ไปหยอดในภาพยนตร์อย่างแน่นอน เดลิเมลออนไลน์รายงาน

ด้านสุดสวยซูเปอร์สตาร์ดาวค้างฟ้าที่เคยแสดงบทบาทท็อปเลสอิ่มกลมน่ารักน่าเอ็นดู ในภาพยนตร์เรื่อง Brokeback Mountain ยืนยันอ้อมๆ ไว้บนอินสตาแกรมของตนเองว่า ลื่นล้มตกบันไดจริงๆ พร้อมแนบคลิปความเร็วสูงไว้ให้เปิดพิสูจน์ดูกันจะๆ

บุญรักษาอย่างยิ่ง เพราะบันไดในฉากถ่ายทำภาพยนตร์นี้ ตื้นๆ แค่ 4-5 ขั้น โดยเชื่อมจากชานเล็กๆ หน้าอาคารทาวน์เฮาส์ชั้น 1 แล้วพาดข้ามพื้นที่ด้านล่างซึ่งเป็นส่วนของชั้นใต้ดิน ก่อนจะทอดไปสู่พื้นระดับถนน ดังนั้น ร่างกายของแอนน์จึงถูกกระทบกระแทกไม่มาก และสามารถรวบรวมแรงให้ลุกยืนได้อย่างฉับไว อีกทั้งยังมีสติแข็งแกร่ง ฉีกยิ้มกว้างให้แก่ผู้คนในบริเวณใกล้เคียง

ยิ่งกว่านั้น ในเสี้ยววินาทีที่ยืนนิ่งได้นั้น เธอเล่นมุกร่าเริงในท่าชูสองแขนอย่างแจ่มใส ทำให้ทุกท่านในบริเวณรอบๆ แน่ใจเป็นอย่างดีว่าเธอไม่เป็นอะไรร้ายแรง เดลิเมลออนไลน์ตั้งข้อสังเกตไว้

ส่วนสำหรับขาซ้ายกับหัวเข่าซ้ายที่ถูกพับคาขั้นบันไดราว 1-2 เสี้ยววินาที และถูกเจ้าตัวพายืนขึ้นอย่างปุบปับ จนน่าเป็นห่วงว่าจะมีปัญหาที่กล้ามเนื้อหรือเอ็นหรือข้อต่อ นั้น ก็ปรากฏว่าไม่มีร่องรอยของอาการบาดเจ็บแม้แต่กิ่งก้อย

ดังเห็นได้ว่าหลังเหตุการณ์น่าตกใจผ่านพ้นไป การถ่ายทำก็ดำเนินต่อ ซึ่งเป็นช็อตที่แอนน์ แฮททาเวย์ เดินข้ามถนนในลีลาขบเคี้ยวเบเกิลครีมชีสอย่างเพลิดเพลิน

สุดสวยซูเปอร์สตาร์ดาวค้างฟ้ายืนยันอ้อมๆ ไว้บนอินสตาแกรมของตนเองว่า สะดุดล้มตกบันไดจริงๆ โดยสาวแอนน์แสนกระเปิ๊บกระป๊าบโพสต์คลิปอุบัติเหตุขณะเสียหลัก ล้มหงายหลัง พร้อมใส่หัวข้อบอกว่า “เรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะ – เมื่อราชินีสะดุดคะมำอย่างแชมป์” ยิ่งกว่านั้น เธอยังเขียนกำกับภาพด้วยว่า “ยี่สิบปีต่อมา ก็ยังร่วงล้มให้คุณ” พร้อมอิโมจิหัวใจ 2 ดวง ในการนี้ไม่มีคำเฉลยว่า “คุณ” คือใคร แต่คงไม่ใช่ท่านผู้กำกับยอดอัจฉริยะ แกร์รี มารธแชล ผู้ล่วงลับ อย่างไรก็ตาม ฟันธงได้เลยว่า เธอท้าวความถึงสารพัดกิมมิกวีรกรรมแห่งการหกล้มหกลุกคว่ำคะมำใน The Princess Diaries ภาพยนตร์รอมคอมที่ทำกำไรมหาศาล เมื่อปี 2001

เมอรีล สตรีพ (ซ้าย) มหารานีแห่งฟากฟ้าฮอลลีวูด รับบทมิแรนดา พรีสต์ลี ตัวละครเอกในเรื่อง The Devil Wears Prada บรรณาธิการใหญ่ผู้สุดเฮี้ยบจอมโหดแห่งนิตยสารแฟชันชั้นแนวหน้าของโลกคือ Runway Magazine ทั้งนี้ ตัวตนของ มิแรนดา พรีสต์ลี ถอดแบบมาจากจ้าวป้าแอนนา วินทัวร์ (ขวา) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายเนื้อหา หรือก็คือ Content Chief Officer ของนิตยสารโว้ก อเมริกา อันเป็นตำแหน่งใหม่ที่ยกระดับขึ้นจากตำแหน่งบรรณาธิการใหญ่ซึ่งครองอยู่ตลอดตั้งแต่ปี 1988 จดจนปี 2025 พร้อมกับทรงอิทธิพลหยั่งรากลึกดั่งเป็นไบเบิลของวงการ เดอะการ์เดียนรายงานไว้อย่างนั้น ที่ผ่านมา แอนนา วินทัวร์ เป็นที่โจษจันถึงมาตรฐานอันเลอเลิศกระทั่งว่า เธอเคยสร้างความขุ่นเคืองใหญ่หลวงแก่ เมลาเนีย ทรัมป์ สุภาพสตรีหมายเลข 1 ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นมาตลอดตั้งแต่มกราคม 2017 ทั้งนี้ จ้าวป้าแอนนา ซึ่งเป็นหนึ่งในบรรดาเดโมแครตตัวแม่ ไม่เคยเปิดโอกาสให้สุภาพสตรีหมายเลข 1 นามสกุลทรัมป์ ได้ขึ้นหน้าปกนิตยสารโว้กแม้สักครา ขณะที่ดร.จิล ไบเดน มิเชล โอบามา ฮิลลารี คลินตัน ตลอดจนรองประธานาธิบดีกมลา แฮร์ริส ของฟากเดโมแครต ตลอดจนฝั่งรีพับลิกันอย่าง แนนซี เรแกน ลอร่า บุช บาร์บารา บุช ล้วนได้ถ่ายแบบขึ้นปกโว้กไปทั่วหน้าแล้ว บางท่านอย่างดร.จิล ได้เวียนเข้าไป 3 รอบกันเลยทีเดียว

แอนน์ แฮททาเวย์ รับบทบู๊ล้างผลาญ โดยไม่ใช้สตันท์แมน และเข้าฉากต่อสู้ ตลอดจนฉากโลดโผนทั้งปวงด้วยตนเองในภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ Catwoman (2011) ในการนี้ แอนน์เข้าคอร์สฝึกฝนเทคนิควิชาสตันท์แมนอย่างจริงจังและเป็นเรื่องเป็นราว กระทั่งว่าผู้กำกับมั่นใจให้เข้าฉากอันตรายได้เอง เท่าที่ร่างกายของแอนน์จะทำได้
แอนน์ แฮททาเวย์ สุดยอดนางเอกนักบู๊เรื่อง Catwoman: สตันท์ไม่ต้องมา แอนน์เล่นเอง จะบทบู๊ผาดโผน หรือบทเสี่ยงตาย แอนน์ได้หมด

แอนน์ แฮททาเวย์ เล่นบทต่อสู้ บู๊ล้างผลาญ โดยไม่ใช้สตันท์ ในภาพยนตร์เรื่อง Catwoman หนังทำเงินมหาศาลของผู้กำกับ คริสโตเฟอร์ โนแลน ที่เข้าโรงฉายในปี 2011 โดยที่เธอฝึกฝนอย่างหนักเพื่อยกระดับศักยภาพตนเองให้แข็งแกร่งเพียงพอที่จะรับบทหนักและบทสุดโหดทั้งปวง

และเมื่อเข้าฉาก เธอก็มีพลาดบ้าง โดยเป็นการพลาดที่ตัวเธอปลอดภัย แต่ทำให้นักแสดงบทบู๊สู้กับเธอถึงกับตาเขียวช้ำ เอไอช่วยสรุปข้อมูลจากหลากหลายสื่อไว้อย่างนั้น

ผู้กำกับโนแลนวางคิวการแสดงว่า แอนน์ แฮททาเวย์จะต้องไปไล่เตะก้นเหล่าร้ายทั้งหลายในหนัง Catwoman พร้อมบอกคอนเซปต์ที่จะให้แอนน์แสดงออกมากที่สุดเท่าที่ร่างกายจะไหว ซึ่งแอนน์ไม่ทำให้บอสของเธอผิดหวัง เธอทุ่มเทจริงจังเวอร์วังทีเดียว

นิตยสารพีเพิลเล่าไว้ดังนี้

ในหลายๆ นาทีที่เดินกล้อง แอนน์ แฮททาเวย์ วัย 28 กะรัต พลาดพลั้งอย่างจัง เธอจับท้ายปืนเทียมสำหรับฉากไฝว้ ฟาดเข้าเบ้าตาสตันท์แมนที่เล่นบทแทนดาวร้าย

“แอนน์เสียใจมากครับ แต่ทุกคนในกองถ่ายฮากันครึกครื้น แม้แต่ตัวสตันท์แมนโชคร้ายคนนั้น ก็ยังหัวเราะขำกับเหตุการณ์ทั้งตาช้ำๆ นั่นเลย” แหล่งข่าวในกองถ่ายนายหนึ่งซึ่งอยู่ ณ ที่เกิดเหตุเล่าไว้กับหนังสือพิมพ์เดอะซัน

แล้วดาราสาวขออภัยอย่างไรบ้าง? พีเพิลถามแทนใจท่านผู้ชม

เธอมอบของรับขวัญไปหลายอย่าง รวมทั้งปากกาด้ามเงินซึ่งสลักข้อความแซวอมยิ้มแบบที่ผู้รับสามารถติดตัวไปอวดให้เพื่อนฝูงอิจฉาได้ทั้งชีวิต ว่า

“มอบเป็นที่ระลึก ไม่มีใครหวดได้เป๊ะเหมือนแอนน์”

แอนน์ แฮททาเวย์ มีทักษะและฝีมือเทียบชั้นได้กับสตันท์มืออาชีพทีเดียว นี่เป็นฉันทะส่วนตัวของเธอตั้งแต่ยังเป็นดาราเด็กสาว จนทำให้เธอมีภาพลักษณ์ของซุปต้าร์ ‘สวยเซี้ยว ฮาทะเล้น ไม่เน้นสวย’ เพราะเน้นโชว์ฝีมือการแสดง พร้อมกับเป็นดาราที่มีเอกลักษณ์แห่งการเล่นตลก เปิ่นเทิ่น ซุ่มซ่าม ซึ่งมวลมหาประชาชนคอหนังคอมรอมพากันรักและเอ็นดูเธอเป็นที่ยิ่ง

เอกลักษณ์เหล่านี้ได้เป็นกิมมิกโดดเด่นชัดเจนเมื่อแอนน์แสดงเป็นเจ้าหญิงมีอาแห่งนครรัฐเจโนเวีย ดินแดนสมมุติในยุโรปตะวันตก ในฐานะนางเอกของเรื่อง The Princess Diaries ณ วัยเพียง 19 กะรัต โปรเจกต์นี้เปิดโอกาสให้เธอได้โชว์ฝีมือเล่นมุกกระเปิ๊บกระป๊าบ แก่นเซี้ยว และการหกล้มหกลุกที่น่าจะเจ็บตัวไม่ใช่น้อย แต่ก็คุ้มเหนื่อยเพราะเรียกเสียงหัวเราะจากมหาชนคนดูหนัง ราวกับเธอเป็นลูกสาวของชาลี แชปลิน ก็ไม่ปาน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บรรดาฉากเจ็บตัวและเปิ่นเทิ่นเพราะไม่รู้อิโหน่อิเหน่ ถูกท่านผู้กำกับ คือ คุณตาแกร์รี มาร์แชล รวบรวมไปหยอดในเทรลเลอร์ช็อตเด็ดตัวอย่างหนัง อาทิ ช็อตที่แอนน์เล่นฟุตบอล เธอหมายจะเตะลูกบอลอย่างมุ่งมั่น แต่กลายเป็นว่าหวดเท้าใส่อากาศหวือวืดแรงๆ จนร่างกายเสียหลัก ล้มไปนอนแอ้งแม้ง กับช็อตที่เธอต้องหัดเล่นเป็นนายทวารรักษาประตู แล้วบอลเกือบสิบลูกระดมกันพุ่งใส่หน้าตา หัวหู และลำตัว นัวไปหมด โดยที่เธอได้แต่ยืนอึ้ง ปกๆ ป้องๆ รับชะตากรรมอย่างอดทน เรียกเสียงฮามหาศาลด้วยภาพอันตลกน่าเอ็นดูน่าสงสาร

แล้วที่สำคัญคือฉากที่ถูกพูดถึงกันล้นหลาม อันเป็นตอนที่เธอเดินหมุนตัว แล้วลื่นตกจากที่นั่งของสแตนด์เชียร์กีฬาลงมานั่งกระแทกโครม ซึ่งดูแล้วน่าจะเจ็บก้นกบไม่ใช่น้อย แต่ก็เป็นมุกโดดเด่น ฮาโหดประทับใจท่านผู้ชมเหลือเกิน ช็อตติงต๊องนี้ได้ปรากฏในตัวอย่างหนังที่วนดูกี่รอบก็ยังต้องหัวเราะทั้งสงสารและทั้งขำยัยแอนน์แสนเซี้ยว

หนึ่งในช็อตสุดฮาของแอนน์ แฮททาเวย์ ในบท “เจ้าหญิงมีอา” แห่งภาพยนตร์เรื่องโด่งดัง The Princess Diaries ทั้งนี้ เจ้าหญิงมีอาต้องหัดเล่นกีฬาต่างๆ อาทิ ฟุตบอล และเมื่อบอลถูกเตะมาทางเธอ เธอก็ใช้เท้าหวดสุดแรง แต่วืด เตะลมแทน แล้วร่างกายของเธอก็เสียหลัก และเหวี่ยงล้มไปแอ้งแม้งบนพื้นสนาม

อีกหนึ่งช็อตสุดฮาของแอนน์ แฮททาเวย์ ตอนที่หัดเล่นเบสบอล เธอขว้างลูกไม่เป็น เบสบอลจึงลอยไปแค่สั้นๆ แล้วกระแทกศีรษะของแคตเชอร์ของฝ่ายคู่ต่อสู้ พร้อมนี้ สาวแอนน์แสนเปิ่นทำสีหน้าตกใจได้น่าเอ็นดู
ทั้งนี้ เจ้าตัวให้สัมภาษณ์อย่างละเอียดเกี่ยวกับเบื้องหลังช็อตยอดนิยมดังกล่าว ไว้ในคลิปพิเศษของสถานีโทรทัศน์เอบีซี ที่เป็นส่วนหนึ่งของการระลึกถึงและเป็นเกียรติยศแก่ แกร์รี มาร์แชล ผู้กำกับระดับตำนานซึ่งจากโลกไปในปี 2016 และนิตยสารแกลเมอร์นำมารายงานไว้ในปี 2021 ในโอกาสครบรอบ 2 ทศวรรษ The Princess Diaries

“ตอนนั้น เราไปถ่ายทำในซานฟรานซิสโกค่ะ คุณเดาได้ใช่ไหมคะว่าเราต้องเจอฝน แล้วเราอยู่กลางแจ้งด้วย เราต้องรีบถ่ายให้เสร็จโดยเร็ว เพราะแสงใกล้จะหมด มันเป็นฉากที่แอนน์กับเพื่อนคือ ลิลลี เดินครุ่นคิดหารือกันบนสแตนด์เชียร์ซึ่งเปียกฝน แต่ทีมงานก็ช่วยเช็ดให้แล้ว ตอนนั้น แกร์รีสั่งว่าการเดินวนเวียนและการพูดต่างๆ ต้องไวจริงๆ”

แกลเมอร์ถอดเสียงพูดของ แอนน์ แฮททาเวย์จากในคลิปลงมาเป็นข้อความต้นฉบับตีพิมพ์ โดย ลิลลีที่เข้าฉากด้วยนั้น คือ ฮีเธอร์ มาทาราซโซ แกลเมอร์ระบุว่าผู้กำกับแกร์รี มาร์แชล พูดกับแอนน์ดังนี้

“เมื่อฮีเธอร์เดินถึงแถวที่นั่งตัวล่างสุด ผมขอให้คุณอยู่ตรงแถวที่นั่งตัวบนสุดของสแตนด์เชียร์ มันจะเป็นแบบว่าเดินวนขึ้นวนลงสวนกันไปมา ภาพอย่างนี้จะดูน่ารักดี”

แล้วแอนน์เล่าเบื้องหลังไว้กับนักข่าวเอบีซีว่า

“ในจังหวะนั้น ฮีเธอร์มีพลังงานเยอะมากค่ะ เธอเคลื่อนตัวไวกว่าปกติ และแอนน์ก็กะจังหวะเวลาของเพื่อนผิด เพราะมองไปอีกที เธอกำลังจะก้าวมาถึงแถวที่นั่งเดียวกันกับแอนน์ แอนน์จึงรีบหมุนตัวฉับ และลื่นไปตรงบริเวณน้ำเจิ่งนองเล็กๆ แล้วเสียหลัก พรวดเดียวก็ร่วงลงนั่งโครม

“แบบว่าร่วงหมดสภาพน่ะค่ะ แอนน์หัวเราะขำตัวเองเหมือนสติแตก หัวเราะดังลั่นหยุดไม่อยู่ หลังจากนั้น ก็รีบลุกขึ้นไปเดินขึ้นเดินลงตามสคริปต์ต่อจนเสร็จ พอมาอยู่ในชีวิตประจำวัน แอนน์ไม่ได้นึกถึงช็อตตรงนั้นอีกเลยนะคะ และจู่ๆ ประมาณหกเดือนต่อมา ช็อตลื่นตกแถวที่นั่ง ก็ไปปรากฏในเทรลเลอร์ แกร์รีไม่ได้ตัดทิ้งอะค่ะ แกร์รีบอกว่าเป็นโมเมนต์เปี่ยมเสน่ห์”

ทั้งนี้ นิตยสารแกลเมอร์เมาท์มอยต่อท้ายว่า แกร์รี มาร์แชล ให้คอนเซปต์ของซีนน่ารักนี้ไม่มาก และก็ไม่ได้ขอให้แอนน์ทำตลกกระเปิ๊บกระป๊าบอันใด แต่ภาพช็อตหลุดดังกล่าวที่ดูแล้วแน่ใจเลยว่าสาวแอนน์ต้องเจ็บตัวไม่น้อยเชียว กลายเป็นช็อตถูกใจท่านผู้กำกับอย่างยิ่งยวด และได้อยู่ในหนัง ตลอดจนอยู่ในบรรดาช็อตเด็ดของเทลเลอร์

ในส่วนของแอนน์ เธอเล่ารายละเอียดไว้ในบรรยากาศว่าเป็นอุบัติเหตุขำๆ ที่เกิดขึ้นแบบที่องค์ประกอบต่างๆ ประจวบกันไปหมด กล่าวโดยย่อได้ว่าช็อตโหดฮานี้ ไม่อยู่ในสคริปต์ อีกทั้งไม่ใช่เรื่องที่เธอตั้งใจให้เกิดขึ้น

พอมาถึงอุบัติเหตุน่าตกใจที่มหานครนิวยอร์ก ซึ่งกลายเป็นข่าวที่ไวรัลน่าตื่นเต้นในวันที่ 27 สิงหาคม 2025 แอนน์ แฮททาเวย์ ก็ยังยืนยันตามเคยว่า เปล่าแอ็กติ้ง ลื่นล้มจริงๆ

แบบนี้ก็ต้องตรวจสอบคลิปกันโดยละเอียด

ช็อตที่แอนน์ แฮททาเวย์ลื่นและพลัดลงมาจากท่ายืนบนแถวที่นั่งของสแตนด์เชียร์ ร่วงหวือไปโครมกลายเป็นท่านั่ง ท่าทางว่าน่าจะเจ็บตัวไม่ใช่น้อยทีเดียว กระนั้นก็ตาม ภาพออกมาได้ตลกน่าเอ็นดูน่าสงสารเหลือกิน ทั้งนี้ ขณะที่แอนน์ให้สัมภาษณ์แก่สถานีโทรทัศน์เอบีซีว่าเธออยู่ในจังหวะที่รีบหมุนตัวฉับ แล้วไปลื่นตรงบริเวณน้ำเจิ่งนองเล็กๆ ซึ่งทำให้เสียหลัก พรวดเดียวก็ร่วงลงนั่งโครม แต่ในคลิป จะเห็นว่าตอนที่เธอหมุนตัว จุดที่เท้าของเธอเหยียบนั้น คือริมขอบของแถวที่นั่ง ซึ่งการันตีได้เลยว่าหมุนเท้าปุ๊บ จะต้องพลัดตกปั๊บอย่างแน่นอน

แม้เจ้าหญิงทีนเอจวัย 19 กะรัตนางนี้ จะกระเปิ๊บกระป๊าบ หกล้มหกลุกบ้าง ทำแก้วแชมเปญแตกบ้าง ทำหน้าหงิกหน้างอแบบไม่ห่วงความสวยบ้าง แต่เมื่อเธอสวมชุดราตรีเปิดไหล่ เกล้าผมเรียบร้อย แต่งหน้าสะสวย พร้อมกับสวมมงกุฎงามหรู เธอก็สาดแสงออร่าแห่งปรินเซสผู้เลอเลิศที่สุดในปฐพีขึ้นมาทันที และนั่นคือเสน่ห์ของ The Princess Diaries ที่ แอนน์ แฮททาเวย์ สามารถถ่ายทอดออกมาให้ท่านผู้ชมหลงใหลและอิ่มเอม

โปสเตอร์สดใสน่ารักของ The Princess Diaries ภาพยนตร์ทำเงินมหาศาลให้แก่ค่ายบันเทิงยักษ์ใหญ่ดิสนีย์ เมื่อปี 2001
จับพิรุธ: เดินส้นสูง 4 นิ้ว สะดุดตกบันได แต่ไม่มีหัก ซ้น แผลถลอก น่าจะเพราะมีการออกแบบลีลาท่าทางของแต่ละ “ช็อตการล้ม” ไว้อย่างรัดกุมรอบคอบ เพื่อถนอมป้องกันซุปต้าร์แอนน์ อย่างสุดๆ

เมื่อแอนน์ แฮททาเวย์ ได้พื้นที่ข่าวฮือฮาว่าตกบันไดชานหน้าอาคารทาวน์เฮาส์ในมหานครนิวยอร์ก ท่านผู้ชมแห่กันเข้าไปคอมเมนต์ท้ายข่าว

ส่วนใหญ่จะส่งมอบกำลังใจและเขียนชื่นชม โดยบางรายแสดงความเป็นห่วง บอกว่าหัวเข่าของแอนน์อาจจะเดี้ยงยาวเป็น 10 ปี และมีบ้างที่เกลียดแอนน์ และฉวยโอกาสบูลลีไร้สาระ แต่ที่สำคัญคือ มีหลายๆ ท่านให้ข้อสังเกตอันน่าสนใจทีเดียว

ส้นรองเท้าที่เป็นหนึ่งในพร็อพเข้าฉากหนัง จะหลุดกระเด็นกันง่ายๆ ดั่งรองเท้าเมดอินไชน่าที่สั่งซื้อจากอาลีเอ็กซ์เพรส ล่ะหรือ ขนาดชุดเสื้อผ้าที่แอนน์สวม ยังเป็นของเฟนดิเลย ท่านผู้ชมคอมเมนต์ไว้ โดยที่อีกรายหนึ่งคอมเมนต์แซวว่า ชอบจัง รองเท้าคู่ละหลายพันดอลลาร์ ใส่เข้าฉากแล้ว ส้นหลุดเฉยเลย

พร้อมนี้ อีกรายหนึ่งทักเข้าไปว่าฝ่ายคอสตูมของกองถ่ายต้องถูกเล่นงานให้หนัก

ในเวลาเดียวกัน มีข้อสังเกตจากนิตยสารแกลเมอร์เกี่ยวกับชุดของเฟนดิ ที่จัดให้ซูเปอร์สตาร์แอนน์สวมเข้าฉากตกบันได ประกอบด้วยกระโปรงดำครึ่งท่อนซึ่งกระชับสะโพกกับเรียวขา และมาพร้อมกับตัวคลุมกระโปรงซึ่งเป็นผ้าบางเบา จับจีบ ยาวถึงเข่า และผ่าข้าง โดยแกลเมอร์ให้คอมเมนต์มีนัยสำคัญทีเดียว คือบอกว่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะอย่างที่สุดแก่การสะดุดลื่นล้มบนขั้นบันไดริมถนน เพราะสามารถช่วยปิดๆ บังๆ จนกระทั่งแทบไม่เหลือโอกาสให้มีช็อตโป๊ปรากฏแก่ตากล้องปาปารัสซี!!?!!

เหนืออื่นใดคือคอมเมนต์เซ็ตนี้

ท่านผู้ชมรายหนึ่งชี้ไว้ว่า “กระเป๋าแบรนด์ดัง Coach สุดเท่เก๋ไก๋ใบโตที่แอนน์สะพายบนไหล่ขวา เป็นตัวช่วยอย่างยิ่งยวด” เพราะกระเป๋าถูกเหวี่ยงจากด้านข้างไปสู่ด้านหลัง แล้วเมื่อแอนน์เสียหลักและล้มลงบนขั้นบันไดขั้นที่ 3 นั้น Coach สีดำใบใหญ่นี้ เป็นดั่งหมอนนุ่มแน่นที่รองรับสะโพกกับก้นกบและบางส่วนของหลัง

ในเวลาเดียวกัน แม้แอนน์จะเสียหลัก เซ และล้มในแบบหงายหลัง พร้อมกับทิ้งน้ำหนักตัวทั้งหมดสู่ขั้นบันไดขั้นที่ 3 แต่เธอมีแขนซ้ายอันสุดยอดจะแกร่งกล้า ช่วยยันร่างกายไว้ไม่ให้แผ่นหลังต้องหงายผลึ่งลงไปฟาดกับขั้นบันได ด้วยเหตุนี้แผ่นหลังและศีรษะด้านหลังของเธอ จึงไม่ถูกโมเมนตัมแห่งการล้ม เหวี่ยงให้ไปกระแทกกับขั้นบันได

ขณะเดียวกันท่อนแขนซ้ายที่ใช้ยันร่างกาย ก็ไม่ส่อให้เห็นอาการบาดเจ็บ ส่วนสำหรับบริเวณข้อพับของแขนจะช้ำเขียวสาหัสจากการรับแรงกระแทกทั้งหมดหรือไม่นั้น ไม่ปรากฏในคลิป เพราะแอนน์สวมเสื้อแขนยาว

ส่วนขาซ้ายกับหัวเข่าซ้ายที่ถูกพับคาขั้นบันไดอย่างน่าตกใจ ชนิดที่ข่าวของเดลิเมลออนไลน์ชี้ไว้ว่าจะทำให้เอ็นข้อกระดูกถึงกับเสียหายหรือผิดรูปหรือไม่นั้น อันที่จริงแล้ว มิได้แบแนบพื้นซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้น ก็จะบอบช้ำจากน้ำหนักที่กดทับลงไป ในเวลาเดียวกัน แอนน์ได้ตัวช่วยจากความแข็งแรงของขาข้างขวา ซึ่งถูกเหยียดออกไปยันกับพื้นฟุตบาท และทำหน้าที่รับน้ำหนักของร่างกายส่วนล่างทั้งหมด แล้วยังมีแขนซ้ายที่ยันอยู่ตรงขั้นบันได ช่วยรับน้ำหนักของร่างกายส่วนบน อีกทั้งยังช่วยป้องกันไม่ให้โมเมนตัมแห่งการล้ม เทลงไปทำอันตรายแก่หัวเข่าซ้ายนั่นเลย

เทคนิคการล้มหงายหลังแบบนี้เป็นศาสตร์และทักษะสำคัญอย่างหนึ่งในวงการสตันท์แมน

คอมเมนต์ของท่านผู้ชมรายที่ชี้ไว้เกี่ยวกับกระเป๋าแบรนด์ดัง Coach สุดเท่เก๋ไก๋ใบโตที่แอนน์สะพายบนไหล่ขวานั้น เป็นคอมเมนต์ที่เป๊ะปังอย่างยิ่ง โดยในภาพ 1 ที่แคปขึ้นมาจากคลิปตกบันได รองเท้าส้นสูงของแอนน์สะดุดพื้นบันได เท้าทั้งซ้ายและขวาไม่สามารถยืนอย่างมั่นคง ร่างกายของเธอเสียหลัก - หลังจากนั้น ในภาพ 2 เท้าขวาพรวดหลุดจากขั้นบันได - และในภาพ 3 เท้าขวาพรวดไปถึงพื้นฟุตบาท ส่วนเท้าซ้ายยังคาอยู่ที่ขั้นบันได และหัวเข่าซ้ายงอลงมา - พอถึงภาพ 4 เท้าขวาถูกยื่นออกไปยันกับพื้นรับน้ำหนักส่วนล่างของร่างกายได้ทั้งหมด ส่วนหัวเข่าซ้ายถูกพับ แลดูน่ากลัว อย่างไรก็ตาม กระป๋าสะพายใบโตซึ่งหนุนอยู่ที่หลังสะโพกในภาพที่ 4 นั้น แอบมีบทบาทสำคัญ กล่าวคือ ตั้งแต่ภาพ 1 และภาพ 2 กระเป๋าสะพายใบโตถูกเหวี่ยงจากด้านข้าง ไปอยู่ด้านหลัง ดังนั้น เมื่อถึงจังหวะที่ร่างกายของแอนน์ทรุดลงไปกองกับขั้นบันไดในภาพที่ 3 และภาพที่ 4 เจ้า Coach เก๋ไก๋ใบโตกลายเป็นดั่งหมอนนุ่มแน่นที่รองรับสะโพกกับก้นกบและบางส่วนของหลังไว้ได้เป็นอย่างดี ในเวลาเดียวกัน แม้แอนน์จะเสียหลัก เซ และล้มในแบบหงายหลัง พร้อมกับทิ้งน้ำหนักตัวทั้งหมดสู่ขั้นบันไดโดยที่ขาซ้ายพับงอในภาพ 3 แต่เธอมีแขนซ้ายอันสุดยอดจะแกร่งกล้า ช่วยยันร่างกายไว้ไม่ให้หงายผลึ่งลงไปทั้งตัว พร้อมกับช่วยรับน้ำหนักไม่ให้เทไปกองบนขาซ้ายที่พับงอ ในเวลาเดียวกันเธอยังมีขาขวายันอยู่ที่พื้นและช่วยรับโมเมนตัมแห่งการล้มไว้ได้อย่างมากมาย ในการนี้ อวัยวะที่น่าเป็นห่วงของสาวแอนน์คนเก่งอย่างยิ่งยวดคือ ข้อพับของแขนซ้าย เพราะการล้มแบบนี้จะทำให้ช้ำเขียวดุเดือดทีเดียว เพราะต้องเป็นจุดรับแรงกระแทกทั้งหมด ซึ่งท่านผู้ชมจะไม่มีโอกาสทราบ เพราะแอนน์สวมเสื้อแขนยาว
ทันทีที่กระบวนการลื่นล้มตกบันได 2-3 ขั้น นานราว 1 วินาที เสร็จสมบูรณ์แล้ว แอนน์ใช้ความฉับไวและความชำนาญในการขยับร่างกายออกจากท่าแอ้งแม้งอันยับเยิน โดยเธอเลื่อนตัวไปทางขวาอย่างรวดเร็ว ทำให้มือขวาสามารถมาช่วยรับน้ำหนักแทนมือซ้าย แล้วเลื่อนกายลงสู่บันไดขั้นสุดท้ายและลงไปถึงพื้นฟุตบาท ซึ่งจังหวะตรงนั้นเปิดโอกาสให้ขาซ้ายของเธอคลายออกจากท่าพับอันน่ากลัว

ด้วยเวลาอีกประมาณ 1-2 วินาทีต่อมา แอนน์ผู้แข็งแกร่งรีบเข้าสู่ขั้นตอนของการตะกายลุกยืน โดยให้เข่าขวาเคลื่อนไปตั้งหลักที่พื้นฟุตบาท และทำหน้าที่เป็นจุดรับน้ำหนักของร่างกาย พร้อมกับใช้ขาซ้ายกับเท้าซ้าย (ซึ่งมีรองเท้าห่อหุ้มไว้เป็นอย่างดี) ยันตัวลุกขึ้นไปผงาดยืน เธอเก่งฉกาจขนาดที่ว่า ขาซ้ายซึ่งเพิ่งจะออกจากท่าพับคาขั้นบันไดเมื่อ 2 วินาทีก่อนหน้า (โดยยังมีส้นรองเท้าครบถ้วน) สามารถทำหน้าที่เป็นอวัยวะหลักในการรองรับน้ำหนักร่างกายเกือบทั้งหมด หลังจากนั้น เธอให้เท้าขวาเขย่งขึ้นไป 4 นิ้วฟุต เพื่อให้สมดุลกับเท้าซ้าย พร้อมกับช่วยประคองร่างกายไว้ในท่ายืนได้บ้าง

ในท่าเขย่งขาข้างหนึ่งนั้น ซุปต้าร์แอนน์ ผู้เคยเล่นเป็นสตันท์ให้ตนเองในฉากบู๊เรื่อง Catwoman จัดแจงชูสองมือขึ้นฟ้า ยิ้มร่าเริง และมีสุดยอดกิมมิก คือ เบเกิลครีมชีสที่เธอเดินทานตอนออกจากประตูอาคารทาวน์เฮาส์ ยังแลดูน่าอร่อยอยู่ในมือซ้ายได้อย่างน่าทึ่ง

ส่วนสำหรับบาดแผลประเภทแผลฟกช้ำ แผลถลอกและขีดข่วน ที่มักจะเกิดขึ้นเมื่อลื่นตกบันไดซึ่งมีลักษณะพื้นผิวคล้ายหินทราย เพราะถูกออกแบบให้เป็นผืนหยาบเพื่อป้องกันการลื่นขณะประชาชนก้าวขึ้น-ลงในเวลาที่บันไดเปียกฝน นั้น ท่านผู้ชมชี้ให้สังเกตว่าเรียวขาขาวผ่อนยองใยของแอนน์ ไม่มีแผลเหล่านี้เลย เธอเก่งของเธอจริงๆ

ในการนี้ ท่านผู้ชมบางรายวิเคราะห์ว่าอุบัติเหตุที่ปราศจากการบาดเจ็บครั้งนี้ น่าจะมีการออกแบบจังหวะและลีลา-องศาท่าล้มอันปลอดภัยมาอย่างรัดกุมรอบคอบ อีกทั้งยังจะมีการฝึกซ้อมอย่างจริงจัง เพื่อให้แน่นอนว่าทุกจังหวะการล้มหงายผลึ่งของแอนน์จะเป๊ะปังและฉับไว ไม่เปิดช่องว่างให้มีความผิดพลาดและการบาดเจ็บแม้แต่กิ่งก้อย ตลอดจนจะไม่มีการโป๊โชว์หวอใดๆ ทั้งสิ้น

เมื่อได้ดูคลิปน่าใจหายใจคว่ำอย่างละเอียด (ซึ่งมีห้วงเวลาของอุบัติเหตุ ตลอดจนการผงาดออกมายืนชูสองมืออย่างฉับไวและมั่นคง รวมได้ราว 4 วินาทีเศษ) แล้วเทียบกับบรรดาช็อตฮาต่างๆ ของ The Princess Diaries ก็ต้องยอมรับจริงๆ ว่าแอนน์ แฮททาเวย์ สะสมทักษะการเล่นหกล้มหกลุกไว้มากมายเหลือเกิน กระทั่งว่าเธอสามารถต่อยอดเป็นความชำนาญต่างๆ ที่บรรดาสตันท์แมนต้องมี

ถ้าจะลงความเห็นว่าซุปต้าร์แอนน์ แฮททาเวย์ ทุ่มเทจิตใจและร่างกาย จนกระทั่งโปรเจกต์ถ่ายทำภาพยนตร์ The Devil Wears Prada 2 ได้เป็นข่าวฮือฮามหาศาลยาวนาน 2-3 วันกันเลยทีเดียวนั้น น่าจะถูกต้อง ซึ่งความสำเร็จนี้ได้มาเพราะแอนน์เขาเก่งของเขาจริงๆ น่ะแหละ

ธุรกิจบันเทิงแห่งศตวรรษที่ 21 มาถึงยุคที่จะแข่งกันดึงดูดความสนใจจากสาธารณชนด้วยโฆษณาเท่านั้นมิได้แล้ว แท็กติกการตกเป็นข่าวที่เอื้อให้ได้พื้นที่ประชาสัมพันธ์อย่างฟรีๆ และอย่างล้นหลาม คือความได้เปรียบที่ชาวฮอลลีวู้ดพัฒนาลูกเล่นไว้แพรวพราวนั่นเอง

ดราม่านอกจอแก้วและจอเงิน นับวันจะสนุกสุดแซ่บกว่าคอนเทนต์ในภาพยนตร์ แบบว่ากระดูกคนละเบอร์กันเลยทีเดียว

เทคนิคที่สาวแอนน์ผู้แสนสุดจะแข็งแกร่งนำไปใช้ในการลุกยืนขึ้นอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่วินาทีนั้น นับเป็นปมที่น่าสนใจอย่างยิ่ง เริ่มจากภาพ 2 ที่เธอเคลื่อนย้ายร่างกายจากการตะแคงซ้าย ไปเป็นการตะแคงขวา เพื่อเปิดโอกาสให้ขาซ้ายกับหัวเข่าซ้ายได้คลายออกจากท่าพับงอ ทั้งนี้ แขนขวาของเธอทำหน้าที่รับน้ำหนักแทนแขนซ้าย ในเสี้ยววินาทีต่อมา (ในภาพ 3) เธอเคลื่อนตัวลงจากขั้นบันได ไปตั้งหลักที่พื้นฟุตบาท พร้อมกับขยับท่าของขาขวา จากเดิมที่ยันพื้น ให้เปลี่ยนเป็นท่าคุกเข่า ในเวลาเดียวกัน ขาซ้ายก็มาทำหน้าที่ยันร่างกายให้ลุกยืน หลังจากนั้น (ในภาพ 4) เป็นการยันตัวให้ลุกยืน ซึ่งแม้จะฉับไวมาก แต่ก็ไม่วายที่จะเก้ๆ กังๆ เพราะมือของเธอไม่สามารถเหนี่ยวยึดสิ่งใดได้เลย ดังนั้น จึงเป็นขากับเท้า ทั้งซ้ายและขวา ที่เกร็งตัวให้ยืนขึ้น และเธอทำได้ด้วยความแข็งแกร่งของขากับข้อเท้า ในเสี้ยววินาทีต่อจากนั้น (ในภาพ 5) ซูเปอร์วูเมนชื่อแอนน์สามารถยืนได้อย่างมั่นคงด้วยขาซ้ายข้างเดียวล้วนๆ หนำซ้ำยังต้องเขย่งเท้าขวาซึ่งไม่มีส้นรองเท้าอีกต่างหาก ยิ่งกว่านั้น เธอยังมีเรี่ยวแรงที่จะชูสองมือขึ้นไปประกาศอย่างน่ารักน่าเอ็นดูว่า ผู้หญิงที่รองเท้าสะดุดขั้นบันไดและร่วงลงไปกองที่พื้นนั้น ปลอดภัยแข็งแรงและงามเก๋ไก๋ไฉไลเป็นอย่างดี

ภายในเวลาเพียง 1-2 วินาที ซูเปอร์แอนน์ผู้แสนจะแข็งแกร่งสามารถออกมาจากท่าล้มกองอยู่กับขั้นบันได แล้วรีบลุกยืนขึ้นได้อย่างเสถียรยิ่งยวดด้วยเวลาราว 4 วินาทีเท่านั้น ทั้งนี้ ในภาพกลาง จะเห็นผู้ชายน้ำใจงามคนหนึ่งยื่นมือเข้าไปจะช่วยประคองให้เธอยืนได้มั่นคง ในการนี้ ท่านผู้ชมจะเห็นจากคลิปว่า แอนน์น้อยกลอยใจเบี่ยงตัวนิดๆ เพื่อหลบความช่วยเหลือ เพราะจังหวะตรงนั้นเป็นช็อตที่น่าจะต้องการให้เห็นตัวเธอโดดๆ ทั้งในภาพนิ่งและในคลิป โดยไม่มีผู้ใดเข้าไปบดบัง และในภาพล่าง เธอใช้อากัปกิริยาชูสองมืออย่างยิ้มแย้มร่าเริงเป็นสัญลักษณ์ว่าเธอปลอดภัย แข็งแรง และงามเก๋ไก๋ไฉไลเป็นอย่างดี

ดูกันชัดๆ กับชุดสเกิร์ตของแบรนด์เฟนดิ ที่ปกปิดกันโป๊ได้ทุกมุมมอง โดยประกอบด้วยชิ้นแรกที่เป็นชิ้นหลัก ได้แก่ ตัวกระโปรงครึ่งท่อนกระชับแนบเรียวขา แบบที่สั้นแค่ปิดก้นกอยลงมาพองามตา รูปแบบอย่างนี้นอกจากจะดูเท่กระฉับกระเฉงแล้ว ยังเปิดพื้นที่ให้ขาซ้ายกับขาขวามีอิสระในการขยับไปมารอบทิศทางด้วย ส่วนชิ้นที่สอง อันเป็นชิ้นเสริม ได้แก่ ตัวคลุมทับสเกิร์ต จัดทำด้วยผ้าบางเบา ยาวถึงเข่า จับจีบไว้ให้เป็นผืนกว้างที่ไม่ดูรุ่มร่าม แต่ก็สามารถปิดบังช่องว่างใต้สเกิร์ตได้อย่างทรงประสิทธิภาพ พร้อมนี้ ดีไซเนอร์ของเฟนดิก็เจ้าไอเดียทีเดียว ตัวคลุมนี้ต้องมีการแหวกข้างเพื่อให้เป็นผืนปิดด้านหน้ากับด้านหลัง โดยไม่ทำให้ดูคุณยายรุ่มร่าม พร้อมกับช่วยส่งเสริมความกระทัดรัดเก๋เท่ของทรงสเกิร์ต ยิ่งกว่านั้น ยังมีการเลือกเครื่องประดับแบบแถบละม้ายเข็มขัดโลหะ มายึดโยงผ้าผืนหน้ากับผืนหลังไว้ด้วยกันเสมือนเป็นกระโปรง มากกว่าจะเป็นผ้าเตี่ยวปิดเป้าปิดบั้นท้าย เฟนดิเป็นผู้ที่เก๋แอนด์เท่อย่างยิ่ง

ในเทรลเลอร์หนังตัวอย่างของ The Devil Wears Prada 2 ซึ่งจะห่างจากภาคแรกเกือบ 2 ทศวรรษเต็มๆ จะเห็นได้ว่าบุคลิกของแอนเดรีย แซคส์ ซึ่งรับบทโดยแอนน์ แฮททาเวย์ ถูกดีไซน์ให้มีความลึกมากขึ้นมหาศาล พร้อมกันนี้ เสื้อผ้าหน้าผมก็ถูกพลิกโฉมเป็นที่ฮือฮาของบรรดาแฟนานุแฟน



หนุ่มคนรักของแอนเดรีย แซคส์ ใน The Devis Wears Prada 2 เป็นตัวละครใหม่เอี่ยม โดยได้พระเอกสุดหล่อสุดเลิฟของชาวออสซี่มารับบท เขาชื่อ แพทริก แบรมเมิล ผู้ชายรูปหล่อจากกรุงแคนเบอร่า ประเทศออสเตรเลีย


บรรยายคลิป2
“แฟชันไม่ใช่แค่เกมที่จะเล่นเพื่อคว้าชัยชนะ แฟชันเป็นเรื่องของการปฏิวัติ แฟชันไม่ใช่แค่การทำตัวให้ดูดี แฟชันคือการประกาศตัวตนของคุณ โลกข้างนอกคือสนามรบ คุณต้องตัดสินใจให้ชัดว่า คุณเต็มใจจะสูญเสียสิ่งใดบ้างเพื่อจะบรรลุถึงความใฝ่ฝัน” เทรลเลอร์แรกสุดของ The Devis Wears Prada 2 นำเสนอภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมแฟชั่นที่ลึกล้ำกว่าที่เคยเข้าใจกัน

คอลัมน์ PLANET No.3


โดย รัศมี มีเรื่องเล่า

(ที่มา: เดลิเมลออนไลน์ พีเพิล แกลเมอร์ เดอะซัน เดอะการ์เดียน สถานีโทรทัศน์เอบีซี รอยเตอร์)
ล้มจริง หรือ แอ็กติ้ง?!?: ธุรกิจบันเทิงแห่งศตวรรษที่ 21 มาถึงยุคที่จะแข่งกันดึงดูดความสนใจจากท่านผู้ชมด้วยโฆษณาเท่านั้นไม่เพียงพอแล้ว แท็กติกการได้เป็นข่าวเด่นประจำวันคือช่องทางสำคัญยิ่งยวด ที่เอื้อให้ได้พื้นที่ประชาสัมพันธ์อย่างฟรีๆ และล้นหลาม มันคือความได้เปรียบที่วงการฮอลลีวูดพัฒนาลูกเล่นไว้แพรวพราว ดังนั้น เมื่อแอนน์ แฮททาเวย์ สะดุดตกบันไดขึ้นลงชานหน้าประตูอาคารทาวน์เฮาส์ โครมสนั่นลงสู่ฟุตบาท “อย่างปลอดภัยร้อยกับแปดเปอร์เซ็นต์” ขณะเข้าฉากถ่ายทำ The Devil Wears Prada 2 โดยไม่มีบาดเจ็บ ซ้น ช้ำบวม แผลถลอกใดๆ สื่อมวลชนตลอดจนท่านผู้ชมทั้งปวงจึงพากันตั้งคำถามว่าการตกบันไดเที่ยวนี้ที่นิวยอร์กซิตี จะเจ็บจริง หรือ จะแค่แอ็กติ้ง เรื่องนี้ต้องลองจับพิรุธ แต่ที่แน่ๆ The Devil Wears Prada 2 จอยฟลูไปแล้วมหาศาล โดยประสบความสำเร็จในการเป็นข่าวฮือฮา ที่แพ็กคู่ไปกับการได้พื้นที่โฆษณาภาพยนตร์ฟรีๆ ประมาณว่าวอร์มต่อมอยากของท่านผู้ชมไปเรื่อยๆ จนกระทั่ง The Devil Wears Prada 2 ได้เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ณ วันเมย์เดย์ 1 พฤษภาคม 2026
ในระหว่างถ่ายทำภาพยนตร์โรแมนติกคอมมิดีเรื่องโด่งดัง The Devil Wears Prada ภาคต่อ แอนน์ แฮททาเวย์เดินลงบันไดหน้าชานประตูของอาคารทาวน์เฮาส์ พลางรับประทานเบเกิลครีมชีส ปุบปับทันใดนั้นเอง รองเท้าส้นสูง 4 นิ้วฟุตของเธอสะดุดกึกกักกับขั้นกระได 2-3 เสี้ยววินาที (ภาพบน) ก่อนที่ร่างกายงามสเลนเดอร์จะเริ่มโงนเงนเสียหลัก (ภาพกลาง) แล้วเท้าขวาก็พรวดไปสู่พื้นฟุตบาท (ภาพล่าง) ในเวลาเดียวกัน บอดี้ทั้งหมดถูกแรงโน้มถ่วงโลกดึงให้ทรุดไปกองหมดสภาพ ส่วนขาซ้ายก็ถูกน้ำหนักร่างกายถ่วงให้พับคากับขั้นกระได เมื่อแลดูในคลิปแล้ว เดลิเมลออนไลน์ถึงกับเมนต์เป็นห่วงว่าหัวเข่าของสาวแอนน์จะถูกบิดให้ผิดรูปไปเลยหรือไม่ พร้อมนี้ เดลิเมลออนไลน์นำเสนอประเด็นแบบแอบไว้กลางพื้นที่ดังนี้: “แต่ก็อาจเป็นไปได้ว่า โมเมนต์ดังกล่าวเป็นการจัดฉาก”
บอกเลยว่าคิดถึงมาก กับ The Devil Wears Prada และสามหญิงผู้จริงจังกับโลกแห่งแฟชัน อันได้แก่ ‘แอนดี้ - มิแรนด้า - เอมิลี่’ (แอนน์ แฮททาเวย์ - เมอรีล สตรีพ - เอมิลี่ บลันต์) เกือบยี่สิบปีบริบูรณ์แล้วที่ท่านผู้ชมคอรอมคอมตั้งตาคอย The Devil Wears Prada ภาคต่อ ที่จะพาไปเจาะลึกเบื้องหลังสุดแซ่บของอุตสาหกรรมแฟชัน ซึ่งแม้จะเวอร์วังเหลือเกิน แต่โลกแห่งแฟชันก็เป็นโลกลี้ลับที่น่าทึ่งและน่าตื่นตาตื่นใจ
สุดสวยซูเปอร์สตาร์ดาวค้างฟ้ายืนยันอ้อมๆ ไว้บนอินสตาแกรมของตนเองว่า สะดุดล้มตกบันไดจริงๆ โดยสาวแอนน์แสนกระเปิ๊บกระป๊าบโพสต์คลิปอุบัติเหตุขณะเสียหลัก ล้มหงายหลัง พร้อมใส่หัวข้อบอกว่า “เรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะ – เมื่อราชินีสะดุดคะมำอย่างแชมป์” ยิ่งกว่านั้น เธอยังเขียนกำกับภาพด้วยว่า “ยี่สิบปีต่อมา ก็ยังร่วงล้มให้คุณ” พร้อมอิโมจิหัวใจ 2 ดวง ในการนี้ไม่มีคำเฉลยว่า “คุณ” คือใคร แต่คงไม่ใช่ท่านผู้กำกับยอดอัจฉริยะ แกร์รี มารธแชล ผู้ล่วงลับ อย่างไรก็ตาม ฟันธงได้เลยว่า เธอท้าวความถึงสารพัดกิมมิกวีรกรรมแห่งการหกล้มหกลุกคว่ำคะมำใน The Princess Diaries ภาพยนตร์รอมคอมที่ทำกำไรมหาศาล เมื่อปี 2001
เมอรีล สตรีพ (ซ้าย) มหารานีแห่งฟากฟ้าฮอลลีวูด รับบทมิแรนดา พรีสต์ลี ตัวละครเอกในเรื่อง The Devil Wears Prada บรรณาธิการใหญ่ผู้สุดเฮี้ยบจอมโหดแห่งนิตยสารแฟชันชั้นแนวหน้าของโลกคือ Runway Magazine ทั้งนี้ ตัวตนของ มิแรนดา พรีสต์ลี ถอดแบบมาจากจ้าวป้าแอนนา วินทัวร์ (ขวา) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายเนื้อหา หรือก็คือ Content Chief Officer ของนิตยสารโว้ก อเมริกา อันเป็นตำแหน่งใหม่ที่ยกระดับขึ้นจากตำแหน่งบรรณาธิการใหญ่ซึ่งครองอยู่ตลอดตั้งแต่ปี 1988 จดจนปี 2025 พร้อมกับทรงอิทธิพลหยั่งรากลึกดั่งเป็นไบเบิลของวงการ เดอะการ์เดียนรายงานไว้อย่างนั้น ที่ผ่านมา แอนนา วินทัวร์ เป็นที่โจษจันถึงมาตรฐานอันเลอเลิศกระทั่งว่า เธอเคยสร้างความขุ่นเคืองใหญ่หลวงแก่ เมลาเนีย ทรัมป์ สุภาพสตรีหมายเลข 1 ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นมาตลอดตั้งแต่มกราคม 2017 ทั้งนี้ จ้าวป้าแอนนา ซึ่งเป็นหนึ่งในบรรดาเดโมแครตตัวแม่ ไม่เคยเปิดโอกาสให้สุภาพสตรีหมายเลข 1 นามสกุลทรัมป์ ได้ขึ้นหน้าปกนิตยสารโว้กแม้สักครา ขณะที่ดร.จิล ไบเดน มิเชล โอบามา ฮิลลารี คลินตัน ตลอดจนรองประธานาธิบดีกมลา แฮร์ริส ของฟากเดโมแครต ตลอดจนฝั่งรีพับลิกันอย่าง แนนซี เรแกน ลอร่า บุช บาร์บาร
+13
กำลังโหลดความคิดเห็น