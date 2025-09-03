ข้ายังไม่ตาย!ทรัมป์ครวญเจอข่าวลือเป็นตุเป็นตะ หาว่าเสียชีวิตแล้ว

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ในวันอังคาร(2ก.ค.) ออกมาปฏิเสธข่าวลือที่แพร่สะพัดบนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับสุขภาพของเขา ในนั้นรวมถึงคำกล่าวอ้างที่ว่าเขาเสียชีวิตแล้ว ระบุ "เป็นข่าวปลอมชัดๆ"
ทรัมป์ ไม่มีกำหนดปรากฏตัวต่อสาธารณะหรือทำการแถลงข่าวใดๆเป็นเวลาหลายวันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ถือเป็นการห่างหายไปจากกล้องโทรทัศน์อย่างผิดสังเกต สำหรับประธานาธิบดีวัย 79 ปี ที่ชื่นชอบทำตัวตกเป็นข่าวเป็นอย่างมาก
สืบเนื่องอายุของเขา ซึ่งเป็นบุคคลอายุมากที่่สุดตลอดกาลที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งปะธานาธิบดีสหรัฐฯ ประกอบกับภาพถ่ายเมื่อเร็วๆนี้ที่พบเห็นแผลถลอกบริเวณมือและข้อเท้าบวมเป่ง รวมถึงการปิดปากเงียบของทำเนียบขาว มันจึงโหมกระพือความคาดเดากันไปต่างๆนนา ว่าอาจมีอะไรบางอย่างร้ายแรงเกิดขึ้นกับสุขภาพทรัมป์
ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์จำนวนมากเชื่อว่าบางทีประธานาธิบดีสหรัฐฯคนที่ 45 และ 47 รายนี้ อาจจากโลกนี้ไปแล้ว และทำเนียบขาวพยายามปกปิดเรื่องนี้ "จริงหรือ ผมเพิ่งรู้นะเนี่ย" ทรัมป์จากรีพับลิกันกล่าว หลังถูกผู้สื่อข่าวรายหนึ่งถามติดตลกในวันอังคาร(2ก.ย.) ว่า "คุณรู้หรือเปล่าว่า เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา คุณตายแล้ว"
"มันเป็นข่าวปลอม" ทรัมป์ ตอบกลับผู้สื่อข่าวฟ็อกซ์นิวส์
ทรัมป์ บ่นว่าเขาทำการแถลงข่าวหลายรอบเหลือเกินเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว "แต่พอผมไม่ได้แถลงข่าวเป็นเวลาแค่ 2 วัน พวกเขากลับบอกว่าต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับเขา มันเป็นข่าวปลอม"
ในเดือนกรกฏาคม ทำเนียบขาวชี้แจงว่ามือขวาที่เปลี่ยนสีของทรัมป์ เป็นอาการระคายเคืองของเนื้อเยื่อที่เกิดจากการจับมือบ่อยกินไป และเป็นผลจากการใช้ยาแอสไพริน ส่วนหนึ่งในการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตามมาตรฐานทั่วไป
คำชี้แจงบอกต่อว่าอาการขาบวมของทรัมป์นั้น เกิดจากภาวะหลอดเลือดดำบกพร่องเรื้อรัง ซึ่งเป็นภาวะที่ลิ้นในหลอดเลือดดำที่ขาทำงานผิดปกติ ทำให้เลือดไหลย้อนกลับและคั่งอยู่ในหลอดเลือดดำ ส่งผลให้เกิดอาการต่างๆ เช่น ขาบวม ปวด หนัก เป็นตะคริว
ฌอน บาร์บาเบลลา แพทย์ประจำทำเนียบขาวระบุในหนังสือที่เผยแพร่โดยทำเนียบขาว ณ เวลานั้น บอกว่า ทรัมป์ "ยังคงมีสุขภาพแข็งแรงดีเยี่ยม" แม้มีอาการต่างๆเหล่านั้น ขณะที่มหาเศรษฐีรายนี้มักโอ้อวดว่าตนเองมีสุขภาพแข็งแกร่งและมีระดับพลังงานล้นเหลือ ส่วนรัฐบาลถึงขั้นโพสต์ภาพตัดต่อทรัมป์เป็นซูเปอร์แมน
ประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพของประธานาธิบดีสหรัฐฯมักถูกจับตาเสมอ แต่การที่ทำเนียบขาวมีผู้นำอายุมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ครองตำแหน่งมาตั้งแต่ปี 2017 ประเด็นนี้จึงถูกจับตามากที่สุดเท่าที่เคยมีมา
ทรัมป์ กล่าวหาพรรคเดโมแครต ปกปิดปัญหาทางจิตและสุขภาพที่เสื่อมโทรมลงของ โจ ไบเดน ประธานาธิบดีคนก่อน ที่มีอายุ 82 ปี ตอนที่พ้นจากตำแหน่งในเดือนมกราคม
สุขภาพของไบเดนกลายมาเป็นประเด็นหลักในศึกเลือกตั้ง 2024 และประธานาธิบดี ณ ขณะนั้นถูกบีบให้ถอนตัวจากการหาเสียงเพื่อชิงเก้าอี้สมัย 2 ตามหลังศึกดีเบทครั้งหายนะกับทรัมป์
