สถานการณ์ยูเครนพลิกกลับ? การเจรจาสันติภาพชะงัก สหรัฐฯ-นาโต้เตรียมบุกใหญ่ครั้งใหม่

Peace deal dead, new war drums beating for Ukraine
by Stephen Bryen
29/08/2025
นาโต้ยังคงมีจุดมุ่งหมายที่จะ “ชนะ” สงครามที่ตนเองทำกับรัสเซีย โดยที่สหรัฐฯก็ดูเหมือนตัดสินใจที่จะหนุนหลังพวกพันธมิตรยุโรปในเรื่องนี้ด้วย
มีหลักฐานเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ว่า เวลานี้ไม่ใช่แค่การเจรจาสันติภาพยูเครนได้หยุดชะงักลงเท่านั้น ทว่าองค์การนาโต้ยังมีชัยในการโน้มน้าววอชิงตันให้ไม่เพียงแต่ตกลงทำสงครามต่อไป หากยังจะขยายสงครามให้ใหญ่โตขึ้นอีกด้วย
ขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย ได้บินออกจากแดนหมีขาวไปพบปะกับ 2 คู่หูของเขา คือ สี จิ้นผิง และ คิม จองอึน ที่ประเทศจีน ในการเยือนช่วงสั้นๆ เป็นเวลา 4 วันอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ทางด้านนาโต้ด้วยการหนุนหลังอย่างเต็มที่ของสหรัฐฯ ก็กำลังยกระดับความพยายามของพวกเขาในการทำให้กองทัพรัสเซียประสบความปราชัยครั้งใหญ่ แล้วต่อจากนั้นก็จะจัดส่งกองทหารนาโต้เข้าไป “สร้างเสถียรภาพ” ให้แก่ยูเครน
มีหลักฐานอะไรบ้างในเรื่องนี้? อย่างแรกและก็เป็นหลักฐานที่เตะตามากที่สุด ก็คือการที่สหรัฐฯตัดสินใจจัดส่งขีปนาวุธจำนวน 3,350 ลูกไปให้ยูเครน โดยที่ป่าวประกาศต่อภายนอกว่าจะมีการจ่ายค่าขีปนาวุธเหล่านี้ (ในวันหนึ่งข้างหน้า?) โดยพวกชาติยุโรป (ชาติไหนแน่ยังไม่มีการระบุชัด) ขีปนาวุธเหล่านี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อว่า “ยุทโธปกรณ์โจมตีพิสัยทำการเพิ่มขยาย (Extended Range Attack Munitions หรือ ERAM เอแรม) ซึ่งเป็นขีปนาวุธร่อนยิงจากอากาศ (air-launched cruise missile) ประเภทหนึ่ง
นิตยสาร “เอวิเอชันนิสต์” (Aviationist) [1] รายงานเอาไว้ว่า “พวกเครื่องบิน เอฟ-16 [2], มิราจ 2000 [3] ของกองทัพอากาศยูเครน ตลอดจนฝูงบินของพวกเขาที่มีต้นตอมาจากรัสเซียอย่าง มิก-29 [4], ซู-25 [5], และ ซู-27 [6] ต่างก็สามารถที่จะติดตั้งใช้งานขีปนาวุธชนิดนี้ได้ อาวุธชนิดใหม่นี้จะเป็นการเพิ่มเติมจาก ระเบิดร่อน เอเอเอสเอ็ม แฮมเมอร์ (AASM Hammer) [7] และ ระเบิดร่อน จีบียู-39 เอสดีบี (GBU-39 SDB) [8]ซึ่งได้รับการติดตั้งประจำการในเครื่องบินขับไล่ยูเครนไปก่อนหน้านี้แล้ว”
ตามข้อมูลข่าวกรองจากแหล่งข่าวเปิดเผยไม่ได้ปิดลับ ระบุว่า เอแรม มีพิสัยทำการ 250 ไมล์ (402 กิโลเมตร) อย่างไรก็ดี นี่เป็นพิสัยทำการที่วัดเมื่อมันเริ่มถูกยิงออกจากเครื่องบิน วอชิงตันนั้นยังคงบอกว่าคัดค้านที่ยูเครนยิงขีปนาวุธโจมตีใส่ดินแดนรัสเซีย ทว่าในขณะที่สหรัฐฯยังคงจำกัดการใช้ขีปนาวุธไฮมาร์ส (HIMARS) แบบที่ยิงไปได้ไกลๆ พวกเขากลับไม่ได้ตั้งข้อจำกัดสำหรับการใช้ เอแรม
มีรายงานว่า เอแรม แต่ละลูกสามารถบรรทุกหัวรบขนาด 500 ปอนด์ (227 กิโลกรัม) ซึ่งมากกว่านักหนาจากที่อากาศยานไร้คนขับ (UAV) ของยูเครนใดๆ กระทำได้ อีกทั้งมากกว่าเท่าตัวของที่ขีปนาวุธไฮมาร์สไม่ว่าแบบใดบรรทุกได้ (ไม่ว่าจะเป็น หัวรบอเนกประสงค์ เอ็ม31 M31 Utility Warhead, หัวรบ อะแทคคัมส์ ATACMS warhead) มันยังอาจจะเป็นไปได้ที่ เอแรม สามารถใช้งานในภาคสนามพร้อมกับพวกระเบิดลูกปราย ถึงแม้ข้อมูลจำนวนมากเลยเกี่ยวกับ เอแรม ยังคงไม่มีความแน่นอนชัดเจน
นอกจากนั้นแล้ว ยูเครนยังเพิ่งเปิดตัวขีปนาวุธร่อนตัวใหม่ที่ใช้ชื่อว่า ฟลามิงโก (Flamingo หรือ FP-5) ขีปนาวุธตัวนี้พัฒนาขึ้นโดยบริษัทยูเครนที่มีชื่อว่า ไฟร์ พอยต์ (Fire Point) มีพิสัยทำการ 3,000 กิโลเมตร และสามารถบรรทุกหัวรบน้ำหนักมหาศาลถึง 1 ตัน
ฝ่ายยูเครนอวดว่า ฟลามิงโกเป็นขีปนาวุธที่สร้างขึ้นภายในประเทศทั้งหมด ทว่ามันคล้ายคลึงจนเกือบจะเหมือนๆ กับ เอฟพี-5 ที่ผลิตโดยมิลานิโอนกรุ๊ป (Milanion Group) มิลานิโอนนั้นเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรมตาวาซุน (Tawazun Industrial Park) เมืองอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี)
ก่อนหน้านี้ มิลานิโอน กรุ๊ป เคยเป็นหุ้นส่วนกับบริษัท ยูเครน อาร์เมอร์ (Ukraine Armor) [9] เพื่อผลิตยานหุ่นยนต์ ตามข้อมูลข่าวสารที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ ระบุว่ายูเครนสามารถผลิตฟลามิงโกได้ราวๆ เดือนละ 20 ลูก มีการอ้างกันว่าสหรัฐฯไม่ได้มีส่วนควบคุมใดๆ ในเรื่องการใช้ขีปนาวุธชนิดนี้
อาวุธเหล่านี้ไม่ว่าชนิดไหน เพียงลำพังตัวมันเอง ย่อมไม่สามารถหยุดยั้งกองทัพรัสเซียได้ นี่เป็นสิ่งที่พวกนักวิเคราะห์ของนาโต้ในทุกวันนี้เข้าอกเข้าใจเป็นอันดี ด้วยเหตุนี้ ยุทธศาสตร์ในปัจจุบันที่ยูเครนใช้อยู่ก็คือการพุ่งเป้าโจมตีเล่นงานพวกโครงสร้างพื้นฐานสำคัญยิ่งยวดของรัสเซีย ด้วยความมุ่งหมายที่จะเป็นการเพิ่มต้นทุนของฝ่ายรัสเซียในการทำสงคราม และทำลายขวัญกำลังใจของสาธารณชนชาวรัสเซีย ทว่ามันก็จะไม่เพียงพอสำหรับหยุดยั้งการรุกคืบหน้าของกองกำลังฝ่ายรัสเซียได้
ในอดีตที่ผ่านมา พวกนักวางแผนของนาโต้ช่วยเหลือในการกำหนดแผนการ (โดยใช้พวกโมเดลจำลองสถานการณ์จริง) ตลอดจนสั่งการดำเนินการสำหรับการโจมตีครั้งพิเศษๆ (รวมไปถึงการให้ข่าวกรองแบบเรียลไทม์ระดับแอดแวนซ์) เพื่อพยายามขัดขวางและมุ่งป้องปรามรัสเซีย เหตุการณ์ที่โดดเด่นมากที่สุดได้แก่พวกการโจมตีในแหลมไครเมียซึ่งมุ่งไปที่ท่าเรือเมืองเซวาสโตโปล (Sevastopol) ตลอดจนบรรดาสถานที่ตั้งทางทหารของรัสเซีย (โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการป้องกันภัยทางอากาศ) และการรุกใหญ่อื่นๆ ในแคว้นซาโปริซเซีย, แคว้นเคียร์ซอน, และแคว้นโดเนตสก์
นอกจากนั้นแล้ว พวกเขายังเกี่ยวข้องพัวกันกับการรณรงค์ที่ประสบความสำเร็จในช่วงต้นๆ ของสงครามคราวนี้ เป็นต้นว่า การรุกตอบโต้ที่แคว้นคาร์คิฟ ปี 2022 และศึกชิงกรุงเคียฟ เมื่อตอนเริ่มสงคราม สำหรับในระยะหลังๆ มานี้ การที่ยูเครนยกทัพรุกล้ำเข้าไปในแคว้นคูร์สก์ (Kursk) เมื่อเดือนสิงหาคม 2024 คือตัวแทนของการยกระดับขยายสงครามครั้งสำคัญครั้งหนึ่ง และประสบความสำเร็จในการยึดดินแดนรัสเซียเอาไว้ได้หลายเดือน
ฝ่ายรัสเซียใช้ความพยายามอย่างหนักในการตีโต้ชิงทุกสิ่งทุกอย่างกลับคืนตั้งแต่ปี 2023 เป็นต้นมา ทว่าก็ต้องจ่ายด้วยการสูญเสียอย่างสำคัญ นอกจากนั้นแล้วที่แคว้นคูร์สก์ ฝ่ายรัสเซียต้องพึ่งพาอาศัยกองทหารเกาหลีเหนือเป็นอย่างมาก ทำให้ทหารโสมแดงบาดเจ็บล้มตายจำนวนสูงลิ่ว จนกระทั่ง คิม จองอึน ต้องหาทางเปลี่ยนความเพลี่ยงพล้ำปราชัยให้กลายเป็นชัยชนะทางด้านขวัญกำลังใจ ด้วยการจัดพิธีศพอย่างเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกขึ้นที่กรุงเปียงยาง
นาโต้มองเรื่องที่รัสเซียใช้กองทหารเกาหลีเหนือ โดยตีความว่าคือการที่มอสโกยอมรับว่ารัสเซียกำลังเผชิญปัญหาขาดแคลนกำลังพล และประสบกับความไร้เสถียรภาพในกองทัพแดนหมีขาว รวมทั้งรัสเซียยังกำลังประสบกับการบาดเจ็บล้มตายหนักมากในสงครามยูเครน
นาโต้ยังอาจจะกำลังตีความคำพูดของปูตินที่กล่าวว่า เขาไม่มีเจตนารมณ์ใดๆ ที่จะเข้าโจมตียุโรปไม่ว่าในตอนนี้หรือในอนาคตข้างหน้า ว่าคือการยอมรับว่าเขาไม่สามารถเข้าโจมตียุโรปด้วยกองทัพที่มีขนาดเล็กเกินไปและเป็นกองทัพที่กำลังถูกสงครามยูเครนทำให้พังเสียหาย ส่วนหนึ่งของแนวความคิดตอบโต้กลับเช่นนี้ สามารถพบได้จากรายงานของมูลนิธิซาราโตกา (Saratoga Foundation) เรื่อง “A Systems View of Russia’s Early Failure in Ukraine” (ทัศนะอย่างเป็นระบบว่าด้วยความเพลี่ยงพล้ำล้มเหลวในตอนต้นๆ ของรัสเซียในยูเครน) [10]
มาถึงตอนนี้ พวกแหล่งข่าวรัสเซียกำลังรายงานกันว่า มีพัฒนาการ 2 ด้านซึ่งบ่งชี้ว่า การรุกใหญ่ครั้งใหม่ของฝ่ายยูเครนกำลังจะกลายเป็นความจริงขึ้นมาแล้วในเร็ววันนี้ โดยที่ได้รับความสนับสนุนอย่างเต็มที่จากนาโต้ และมุ่งตรงไปที่ไครเมีย แหล่งข่าวเหล่านี้บอกว่าสหรัฐฯและพวกหุ้นส่วนนาโต้ของสหรัฐฯได้เพิ่มการรวบรวมข่าวกรองจากทางอากาศมากขึ้นอย่างสำคัญ และดังนั้นแดนหมีขาวก็กำลังเตรียมตัวรับมือกับการโจมตีซึ่งกำลังจะเกิดขึ้น
ต่อไปนี้ คือรายงานของฝ่ายรัสเซียชิ้นหนึ่งที่เผยแพร่ทางช่องเทเลแกรม ที่ใช้ชื่อช่องว่า เทวดาใหญ่แห่งกองกำลังรบพิเศษ Archangel of Special Forces [11] (АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА):
ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคมเป็นต้นมา มีเที่ยวบินสอดแนมเพิ่มมากขึ้นในบริเวณชายขอบติดต่อกับแนวพรมแดนของเรา โดยรวมไปถึงการสอดแนมจากอากาศยานซึ่งไม่ได้พบเห็นกันในภูมิภาคแถบนั้นมาเป็นเวลานานแล้ว
อากาศยาน อาร์คิว-4บี (RQ-4B) (โดรน) ของกองทัพอากาศสหรัฐฯลำหนึ่ง ซึ่งไม่ได้พบเห็นในย่านทะเลดำมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ได้ออกตรวจการณ์เวลากลางคืนที่ด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองเซวาสโตโปล
เครื่องบิน พี-8เอ (P-8A) ของกองทัพเรือสหรัฐฯลำหนึ่ง ออกบินสอดแนมในทิศทางของสะพานไครเมีย (Crimean Bridge), เมืองโซชิ (Sochi), และฐานทัพเรือโนโวรอสซิสก์ (Novorossiysk) เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน
ในวันที่ 25 สิงหาคม เครื่องบิน อาร์เทมิส ซีแอล-650 (Artemis CL-650) ซึ่งติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ทันสมัย ทำนองเดียวกันในบางแง่มุมกับ อาร์-8เอ ได้ทำงานประสานกันกับอาร์-8เอลำนั้น การใช้อากาศยาน 2 ลำคู่กันเช่นนี้คือหนึ่งในวิธีการที่จะทำให้ได้ข้อมูลข่าวสารอันแม่นยำที่สุดเกี่ยวกับตำแหน่งต่างๆ ในการป้องกันภัยทางอากาศของเรา
แล้วยังมีเครื่องบิน อี-3เอฟ เอแวคส์ (E-3F AWACS) ของฝรั่งเศสลำหนึ่ง บินไปในทิศทางสู่แหลมไครเมีย –เป็นแขกที่นานๆ จะเจอสักครั้งหนึ่ง การปรากฏตัวของมันสามารถที่จะพิจารณาได้ว่าเป็นสัญญาณอันแน่นอนของการโจมตีที่กำลังจะเกิดขึ้นมา
นอกจากนี้สื่อ นิวสวีก (Newsweek) [12] ก็รายงานว่า เครื่องบินรวบรวมข่าวกรองอิเล็กทรอนิกส์ อาร์ซี-135ดับเบิลยู ริเวตจอยต์ (RC-135W Rivet Joint) ของกองทัพอากาศสหราชอาณาจักร [13] ลำหนึ่ง ได้ออกบินปฏิบัติการเป็นเวลา 2 ชั่วโมงบริเวณนอกชายฝั่งของโรมาเนีย ... ราวๆ 150 ไมล์ทางตะวันตกของฐานทัพเรือทะเลดำของรัสเซียในเมืองเซวาสโตโปล ทั้งนี้ตามสัญญาณจีพีเอส ซึ่งตรวจจับพบโดยเว็บไซต์ติดตามเที่ยวบิน Flightradar24
ตามข้อความที่โพสต์ทางแพลตฟอร์ม X โดย สเตตัส-6 (ข่าวการทหารและความขัดแย้ง) Status-6 (Military & Conflict News) [14] ระบุว่า เครื่องบินขับไล่ซูคอยของรัสเซียลำหนึ่ง ได้เข้าสกัด โบอิ้ง พี-8เอ โพไซดอน ของกองทัพเรือสหรัฐฯ (US Navy Boeing P-8A Poseidon) [15] ลำหนึ่ง ซึ่งเป็นเครื่องบินตรวจการณ์ทางทะเล/ต่อสู้เรือดำน้ำ บริเวณเหนือทะเลดำเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ฝ่ายรัสเซียมองการปฏิบัติการสอดแนมอย่างหนักที่นำโดยสหรัฐฯเช่นนี้ว่า คือการเตรียมตัวสำหรับการปฏิบัติการครั้งใหญ่มุ่งโจมตีไครเมีย
พวกบล็อกเกอร์ทางทหารชาวรัสเซีย [16] พูดกันว่า ยูเครน “กำลังเตรียมตัวเพื่อการโจมตีนี้ตลอดสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา ยานยกพลถูกเตรียมพร้อมเอาไว้มานานแล้ว พวกยานผิวน้ำไร้คนบังคับ (USVs) ก็จอดกันอยู่ในพื้นที่เฝ้ารอตรงปากแม่น้ำดานูบ แม้กระทั่งพวกกองทหารปฏิบัติการพิเศษของหน่วยจียูอาร์ (GUR หน่วยข่าวกรองทหารของยูเครน) ก็เดินทางมายังแคว้นโอเดสซา โดยเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมการนี้”
ขณะเดียวกัน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ฝ่ายรัสเซียได้จมเรือซิมเฟโรโปล (Simferopol) [17] ที่เป็นเรือสอดแนมของฝ่ายยูเครน ตรงบริเวณใกล้ๆ ปากแม่น้ำดานูบ โดยใช้โดรนทะเลลำหนึ่งในการปฏิบัติการ
ทั้งหมดนี้ล้วนแต่มีสหรัฐฯกับนาโต้เข้าเกี่ยวข้องพัวพันด้วยกัน และถึงแม้มีคำแถลงจากพวกระดับสูงของสหรัฐฯ [18] ระบุว่า ยูเครนควรต้องยอมสละดินแดนแหลมไครเมียให้แก่รัสเซียในการทำข้อตกลงสันติภาพใดๆ ที่จะเกิดขึ้นมา มันก็ดูเหมือนว่าสหรัฐฯกับนาโต้กำลังเตรียมตัวเพื่อเปิดการโจมตีครั้งใหญ่ในไครเมีย
พูดกันด้วยภาษาธรรมดา ฝ่ายรัสเซียกำลังตีความพัฒนาการเหล่านี้ว่า คือความเป็นไปได้ที่จะเกิดความพยายามขึ้นมาอีกครั้งโดยสหรัฐฯและนาโต้ เพื่อพลิกเปลี่ยน “ความสัมพันธ์ระหว่างกองกำลังต่างๆ” ในสงครามยูเครน ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะบังคับเอาการยินยอมอ่อนข้ออย่างสำคัญจากฝ่ายรัสเซีย ไม่ใช่จากฝ่ายยูเครน
เราจะต้องเฝ้าติดตามกันต่อไปว่า การรุกครั้งใหม่ในไครเมียจะคลี่คลายต่อไปอย่างไร (ถ้าหากมันจะมีการรุกเกิดขึ้นจริงๆ) และฝ่ายรัสเซียสามารถที่จะตอบโต้ต้านทานการโจมตีครั้งใหญ่ที่นั่นได้หรือไม่ อย่างไรก็ดี มันก็เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากๆ ว่า การพูดจาเพื่อสันติภาพนั้นได้ตายไปเสียแล้ว อย่างน้อยที่สุดก็ในขณะนี้ และนาโต้ต้องการที่จะ “ชนะ” ในสงครามที่กระทำกับรัสเซีย โดยดูเหมือนว่าวอชิงตันก็ได้ตัดสินใจที่ไม่เพียงแต่จะก้าวเดินไปกับพวกพันธมิตรยุโรปของพวกเขาเท่านั้น แต่ยังเข้าร่วมแบบมีบทบาทอันสำคัญอีกด้วย
ฝ่ายสหราชอาณาจักรและฝ่ายฝรั่งเศส และบางทีอาจจะฝ่ายเยอรมนีด้วย ยังแสดงความต้องการหนุนหลังเสริมส่งชัยชนะอย่างเช่นที่ไครเมียอาจจะเสนอให้ได้ในคราวนี้ ด้วยการจัดส่งกองทหารนาโต้เข้าไปประจำการในยูเครน เพื่อกอบกู้ช่วยชีวิตกองทัพของยูเครน ซึ่งถ้าหากปล่อยเอาไว้ก็อาจจะพังครืนลงไปแล้ว
มีเครื่องบ่งชี้หลายอย่างว่า เยอรมนีกำลังเดินหน้าในการเกณฑ์ทหาร [19] เข้ากองทัพของพวกเขา, ยกระดับการจัดส่งอาวุธไปให้แก่ยูเครน, และกำลังสร้างโครงสร้างพื้นฐาน [20] สำหรับการส่งกำลังบำรุงที่ทรงประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถสนับสนุนกองทัพนาโต้ที่จะเข้าไปสู้รบอยู่ในยูเครน ทั้งนี้มันไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจอะไรเลยที่ลูกค้าต่างชาติรายหลักสำหรับอาวุธต่างๆ ของเยอรมนีก็คือยูเครน
ตอนนี้ยังคงมีความไม่แน่ไม่นอนอยู่เป็นจำนวนมาก ความไม่แน่ไม่นอนอย่างหนึ่งซึ่งใช่ว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยที่สุด ก็คือวอชิงตันอาจจะมีการเปลี่ยนทิศทางเดินอีกคำรบหนึ่ง
สตีเฟน ไบรเอน เป็นผู้สื่อข่าวพิเศษของเอเชียไทมส์ และเป็นอดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหมฝ่ายนโยบายของสหรัฐฯ ข้อเขียนชิ้นนี้ทีแรกสุดปรากฏอยู่บนจดหมายข่าว Weapons and Strategy ในแพลตฟอร์ม Substack ของเขา
