ภัยคุกคามใหญ่สุดรอบ 100 ปี! “มาดูโร” เป็นไงเป็นกันประกาศจับอาวุธสู้อ้าง “สหรัฐฯ” ส่งกองเรือรบสหรัฐฯ 8 ลำพร้อมมิสไซล์ 1,200 ลูก-เรือดำน้ำนิวเคลียร์โจมตีเร็ว เพื่อโค่นรบ.เวเนซุเอลา

เอพี/เอเจนซีส์ – ประธานาธิบดีเวเนซุเอลา นิโคลัส มาดูโร วันจันทร์(1 ก.ย) แถลงอ้างพร้อมประกาศเจอภัยคุกคามใหญ่สุดในรอบ 100 ปี เชื่อสหรัฐฯส่งกองเรือรบ 8 ลำเข้าน่านน้ำแคริบเบียนพร้อมมิสไซล์ 1,200 ลูกเพื่อเป้าหมายเปลี่ยนรัฐบาลคาราคัส
นิวยอร์กโพสต์ของสหรัฐฯรายงานวันนี้(2 ก.ย)ว่า ผู้นำคาราคัสแถลงยืนยันวันจันทร์(1)ว่า เวเนซุเอลาของเขากำลังอยู่ในภาวะการเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดและสามารถตอบโต้ได้ทันทีหากถูกโจมตีโดยกองกำลังที่สหรัฐฯส่งเข้ามาที่ทะเลแคริบเบียนอ้างอิงจากเอพี
ประธานาธิบดี นิโคลัส มาดูโร ในการแถลงวานนี้(1)ยังอ้างว่า การปรากฏกองเรือรบสหรัฐฯมีเป้าหมายเพื่อต้องการโค่นล้มรัฐบาลคาราคัสของเขา
เรือรบสหรัฐฯถูกส่งเข้ามาใกล้น่านน้ำเวเนซุเอลาเกิดขึ้นภายใต้คำสั่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เพื่อขัดขวางกระบวนการลักลอบค้ายาเสพติดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายปกป้องพรมแดนสหรัฐฯ
มาดูโรกล่าวในงานแถลงข่าวว่า “เวเนซุเอลากำลังเผชิญกับภัยคุกคามใหญ่สุดที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในทวีปของพวกเราในรอบ 100 ปีล่าสุด”
Le Monde รายงานว่า เขากล่าวว่ามาในรูปเรือรบ 8 ลำพร้อมมิสไซล์ 1,200 ลูกและเรือดำน้ำมีเป้าหมายมาที่ “เวเนซุเอลา”
เอพีรายงานว่า กองทัพเรือสหรัฐฯในเวลานี้มีเรือพิฆาตระบบ Aegis มิสไซล์นำวิถี USS Gravely และ USS Jason Dunham อยู่ในทะเลแคริบเบียนรวมถึงเรือพิฆาต USS Sampson และเรือครุยเซอร์ USS Lake Erie อยู่ในน่านน้ำนอกละตินอเมริกา การปรากฏตัวทางการทหารของสหรัฐฯนี้นับวันจะขยายตัวมากขึ้น
เรือโจมตีสะเทิ้นบกสะเทิ้นน้ำ 3 ลำ และกำลังทหารเรือสหรัฐฯกว่า 4,000 นายรวมทหารนาวิกโยธินสหรัฐฯจะเข้าสู่ภูมิภาคในสัปดาห์นี้ อ้างอิงจากแหล่งข่าวกลาโหมสหรัฐฯ
CBS News ของสหรัฐฯรายงานว่า มีการพบเรือพิฆาตสหรัฐฯติดมิสไซล์นำวิถี USS Lake Erie คืนวันศุกร์(29 ส.ค)ผ่านคลองปานามาที่อื้อฉาวที่สหรัฐฯกำลังงัดข้อกับจีนในเวลานี้เพือเดินทางมุ่งหน้าไปยังทะเลแคริบเบียน
ขณะที่สื่อ The Conversation ของสหรัฐฯรายงานว่า พบว่าวอชิงตันส่งเรือดำน้ำนิวเคลียร์โจมตีเร็ว USS Newport News มุ่งหน้าสู่เวเนซุเอลาในปฎิบัติการต่อต้านแก๊งค้ายาเสพติด แต่ปฎิบัติการทางการทหารทางตรงนั้นไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่สร้างความไม่พอใจให้มาดูโรถึงกับนั่งไม่ติด
การเข้ามาแทรกแซงทางการทหารของสหรัฐฯในการเปลี่ยนรัฐบาลในภูมิภาคอเมริกาใต้ไม่ใช่เรื่องใหม่
วอชิงตันเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนปฎิบัติการลับ 2 หน้าและการทหารในภูมิภาคตั้งแต่ชิลีไปจนถึงบราซิลและกัวเตมาลาไปจนถึงเกรนาดาที่นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20
นิวยอร์กโพสต์รายงานว่า มาดูโรกล่าวในงานแถลงข่าวต่อว่า “สถานการณ์เช่นนี้ไม่เคยพบเห็นมาก่อน”
ผู้นำคาราคัสเสริมว่า เวเนซุเอลาจะไม่ยอมก้มหัวต่อภัยคุกคามและจะเตรียมพร้อมขั้นสูง
ทั้งนี้รัฐบาลทรัมป์กล่าวหาว่ามาดูโรเกี่ยวข้องกับการลักลอบค้ายาเสพติดจนถึงขั้นประกาศตั้งค่าหัวมาดูโร 50 ล้านดอลลาร์สำหรับเบาะแสที่จะนำไปสู่การจับกุมได้ในที่สุด