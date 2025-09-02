ชัดเจนจนไม่รู้จะชัดยังไงแล้ว! สมาคมนักวิชาการนานาชาติลงมติท่วมท้น ยืนยันรบ.ยิวฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ปาเลสไตน์ในกาซา

สมาคมนักวิชาการด้านการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ใหญ่ที่สุดของโลก ลงมติท่วมท้นยืนยันการกระทำของอิสราเอลในกาซาเข้าข่ายการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ พร้อมเรียกร้องให้อิสราเอลยุติการดำเนินการทั้งหมดที่เข้าข่ายการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ อาชญากรรมสงคราม และอาชญากรรมต่อมนุษยชาติต่อชาวปาเลสไตน์ในกาซาทันที
ในวันจันทร์ (1 ก.ย.) สมาชิก 86% จากทั้งหมด 500 คนของสมาคมนักวิชาการด้านการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ระหว่างประเทศ (ไอเอจีเอส) ลงมติรับรองญัตติที่ระบุว่า นโยบายและการดำเนินการของอิสราเอลในกาซาสอดคล้องกับคำนิยามตามมาตราที่ 2 ของอนุสัญญาว่าด้วยการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของสหประชาชาติ ปี 1948
ทางด้านกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอล ออกมาตอบโต้อย่างกราดเกรี้ยวว่า แถลงการณ์ดังกล่าวน่าอัปยศและอิงกับคำโกหกของกลุ่มฮามาส ทั้งนี้ที่ผ่านมาอิสราเอลก็ปฏิเสธข้อกล่าวหานี้ด้วยการแสดงอารมณ์โกรธแค้นเช่นนี้เสมอมา และยืนกรานว่า การกระทำของตนในกาซาเป็นการป้องกันตัวเอง ถึงแม้ขณะนี้อิสราเอลยังถูกองค์การระหว่างประเทศอีกหลายแห่ง รวมทั้งศาลยุติธรรมระหว่างประเทศกล่าวหาด้วยข้อหาเดียวกันนี้ก็ตาม
ทั้งนี้ อิสราเอลเริ่มปฏิบัติการทางทหารในฉนวนกาซาในเดือนต.ค. 2023 หลังจากนักรบฮามาสบุกเข้าไปโจมตีชุมชนหลายแห่งในอิสราเอล ทำให้มีผู้เสียชีวิต 1,200 คน และจับตัวประกันกว่า 250 คนไปคุมขังในกาซา
นับจากนั้นจนถึงขณะนี้ ปฏิบัติการของอิสราเอลทำให้ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตราว 63,000 คน ทำลายหรือสร้างความเสียหายให้อาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่ในกาซา และบีบให้ประชาชนเกือบทั้งหมดในจำนวนกว่า 2 ล้านคนของกาซา ต้องอพยพทิ้งบ้านเรือนอย่างน้อย 1 ครั้ง
กลุ่มติดตามสถานการณ์ความอดอยากระดับโลกที่ยูเอ็นเชื่อถือยังระบุเช่นกันว่า หลายพื้นที่ในกาซากำลังเผชิญภาวะอดตายที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ ซึ่งอิสราเอลปฏิเสธตามเคย
มติความยาว 3 หน้าของไอเอจีเอสเรียกร้องให้อิสราเอลยุติการดำเนินการทั้งหมดที่เข้าข่ายการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ อาชญากรรมสงคราม และอาชญากรรมต่อมนุษยชาติต่อชาวปาเลสไตน์ในกาซาทันที ซึ่งรวมถึงการจงใจโจมตีและสังหารพลเรือนที่รวมถึงเด็ก การทำให้เกิดความอดอยาก การกีดกันการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม น้ำ เชื้อเพลิง และสิ่งจำเป็นอื่นๆ สำหรับความอยู่รอดของพลเรือน ความรุนแรงทางเพศและการสืบพันธุ์ และการบังคับย้ายถิ่นฐาน
มตินี้ยังระบุว่า การโจมตีอิสราเอลของฮามาสที่จุดชนวนสงครามในกาซาถือเป็นอาชญากรรมระหว่างประเทศ
เมลานี โอไบรอัน ประธานไอเอจีเอสและศาสตราจารย์กฎหมายระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นออสเตรเลียที่เชี่ยวชาญด้านการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ กล่าวว่า แถลงการณ์นี้เป็นแถลงการณ์ที่ชัดเจนจากผู้เชี่ยวชาญด้านการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่ศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในกาซาและระบุว่า มันเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ และสำทับว่า แม้กระทั่งการป้องกันตัวเองก็ไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างในการก่ออาชญากรรมสงคราม อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ หรือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ได้
ทั้งนี้อนุสัญญาว่าด้วยการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของสหประชาชาติปี 1948 ที่ได้รับการรับรองภายหลังการสังหารหมู่ชาวยิวของนาซีเยอรมนีนั้น กำหนดนิยามของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ว่า หมายถึงการเจตนาทำลายชาติ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ กลุ่มศาสนาทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกร้องให้ทุกประเทศดำเนินการเพื่อป้องกันและหยุดยั้งการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
อิสมาอิล อัล-ทาวับตา หัวหน้าสำนักงานสื่อของรัฐบาลกาซา ยกย่องมติของไอเอจีเอสว่า เป็นจุดยืนอันทรงเกียรติของนักวิชาการที่กำหนดหน้าที่ทางกฎหมายและศีลธรรมสำหรับนานาชาติในการดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อยุติอาชญากรรม ปกป้องพลเรือน และนำตัวผู้นำการรุกรานมารับโทษ
นอกจากไอเอจีเอสที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1994 และถือเป็นกลุ่มนักวิชาการด้านการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ใหญ่ที่สุดในโลกแล้ว ยังมีกลุ่มสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศอีกหลายแห่ง รวมทั้งองค์กรเพื่อการพัฒนาเอกชน (เอ็นจีโอ) บางแห่งของอิสราเอล ที่กล่าวหาอิสราเอลฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
สัปดาห์ที่แล้ว เจ้าหน้าที่ยูเอ็นนับร้อยคนของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนได้ทำจดหมายถึงโวลเกอร์ เติร์ก ข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชน ระบุว่า สงครามในกาซาเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อย่างโจ่งแจ้ง
(ที่มา: รอยเตอร์/เอเจนซีส์)