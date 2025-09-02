แผ่นดินไหวอัฟกานิสถานแรง 6.0 ตัวเลขเสียชีวิตเพิ่ม 900 ฝนตกหนักเป็นอุปสรรคการค้นหา "ตอลีบาน" ออกโรงขอความช่วยเหลือจากนานาชาติ

เอเอฟพี/เอเจนซีส์ - ตอลีบานออกโรงเรียกร้องนานาชาติขอความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมหลังแผ่นดินไหวความแรง 6.0 แมกนิจูดวันอาทิตย์(31 ส.ค) ยอดเสียชีวิตล่าสุดมีไม่ต่ำกว่า 900 คน และบาดเจ็บพุ่ง 3,000 คน ท่ามกลางความยากลำบากในการค้นหาในพื้นที่แถบภูเขาเนื่องมาจากสภาพของพื้นที่และฝนตกลงมาอย่างหนัก เชื่อยังมีอีกเป็นจำนวนมากติดอยู่ใต้ซากปรักหักพัง
เอเอฟพีรายงานวันนี้(2 ส.ค)ว่า เจ้าหน้าที่ตอลีบานรายงานยอดรวมผู้เสียชีวิตล่าสุดเพิ่มจาก 800 คนก่อนหน้า เป็น 900 คน – 950 คนในจ.คูนาร์(Kunar) และมีผู้เสียชีวิต 12 คนและมีผู้บาดเจ็บ 255 คนในเมืองนานการ์ฮาร์(Nangarhar)
แผ่นดินไหวทำลายหมู่บ้าน 3 แห่งใน จ. คูนาร์และสร้างความเสียหายเป็นจำนวนมากต่อพื้นที่อื่นๆ เจ้าหน้าที่อัฟกันกล่าวในการรายงานของเดอะการ์เดียนของอังกฤษ
และเสริมต่อว่า มีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า 610 คนในจ.คูนาร์และอีก 12 คนที่จ.นานการ์ฮาร์
ผู้ประสบภัยจำนวนมากที่อาศัยในเขตหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวรวมอยู่ในกลุ่มชาวอัฟกันไม่ต่ำกว่า 4 ล้านคนที่เดินทางกลับมาจากอิหร่านและปากีสถานในไม่กี่ปีที่ผ่านมา
ปฎิบัติการกู้ภัยแผ่นดินไหวอัฟกานิสถานรอบนี้ถือว่า เฮลิคอปเตอร์มีบทบาทมากเป็นเพราะคาบูลส่งฮ.นำตัวรับผู้บาดเจ็บจากหมู่บ้ารที่ห่างไกลได้แก่ หมู่บ้านวาดีร์ (Wadir)ในเขตนูร์กาล (Nurgal) เพื่อส่งตัวไปโรงพยาบาลในเมืองจาลาลาบัด (Jalalabad) ที่อยู่ใกล้
อ้างอิงจากสำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาสหรัฐฯ USGS พบว่า แผ่นดินไหวความแรง 6.0 นั้นมีศูนย์กลาง 27 ก.มห่างจากเมืองจาลาลาบัด และเกิดขึ้นในระดับความลึกแค่ 8 ก.ม
เดอะการ์เดียนรายงานว่า ความรุนแรงแผ่นดินไหวครั้งนี้ที่มีความรุนแรงมากล่าสุด ตอลีบานซึ่งเข้ามาทำหน้าที่รัฐบาลอัฟกันในกลางปี 2021 หลังกองกำลังสหรัฐฯและนาโตได้ถอนตัวกลับออกไปออกมาเรียกร้องต่อประชาคมโลกให้ความช่วยเหลือการบรรเทาทุกข์
โฆษกกระทรวงสาธารณสุขอัฟกานิสถาน ชาราฟัต ซาแมน (Sharafat Zaman) ออกแถลงการณ์เรียกร้องขอความช่วยเหลือจากนานาชาติเพื่อแก้ปัญหาความเลวร้ายที่เกิดมาจากแผ่นดินไหวเที่ยงคืนวันอาทิตย์(31 ส.ค)
“พวกเราต้องการมันเป็นเพราะที่นี่มีประชาชนเป็นจำนวนมากเสียชีวิตและบ้านที่อาศัย” รายงานจากแถลงการณ์
ทั้งวันจันทร์(1) อังกฤษประกาศให้เงินช่วยเหลือฉุกเฉินต่อผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติแต่ในแถลงการณ์ยังชี้ว่าต่อว่า รัฐบาลอังกฤษจะทำให้มั่นใจว่า เงินดังกล่าวจะไม่ตกอยู่ในมือของตอลีบานและจะส่งเงินช่วยเลือผ่านพันธมิตรอังกฤษ
ขณะที่กระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯโพสต์แสดงความอาลัยต่อเหตุภัยพิบัติแผ่นดินไหวอัฟกานิสถานในวันจันทร์(1) แต่ไม่ได้เปิดเผยว่าจะมอบความช่วยเหลือเบื้องต้นหรือไม่
เอเอฟพีรายงานว่า นับตั้งแต่อัฟกานิสถานตกอยู่ในเงื้อมมือตอลีบานรอบใหม่พบว่า เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศถูกตัดบั่นทอนต่อความสามารถของคาบูลในการรับมือภัยพิบัติที่แต่เดิมอัฟกานิสถานเป็นชาติยากจนอยู่แล้ว
สหรัฐฯถือเป็นผู้บริจาคให้อัฟกานิสถานใหญ่สุดมาจนถึงต้นปี 2025 ที่ความช่วยเหลือถูกสั่งยกเลิกหลังจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ
และในมิถุนายนของปีนี้ สหประชาชาติออกแถลงว่า ทางองค์การจำเป็นต้องลดการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมทั่วโลกของ UN
ในวันจันทร์(1) เลขาธิการใหญ่สหประชาชาติ อันโตนิโอ กูเตร์เรส กล่าวในแถลงการณ์ว่า ทาง UN กำลังทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่เพื่อประเมินความจำเป็นอย่างรวดเร็ว ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินและพร้อมส่งความช่วยเหลือเพิ่มเติมพร้อมประกาศเงินช่วยเริ่มแรกที่ 5 ล้านดอลลาร์
เดอะการ์เดียนรายงานว่า ทีมกู้ภัยปฎิบัติหน้าที่ค้นหาจนถึงช่วงเวลากลางคืนของวันจันทร์(1)เพื่อช่วยผู้ที่อาจรอดชีวิตจากแผ่นดินไหวคืนวันอาทิตย์(31 ส.ค) ทำลายหมู่บ้านทั้งหมดทั่วจ.คูนาร์ที่มีพรมแดนติดปากีสถาน
ทั้งนี้พบว่ามีเป็นจำนวนมากยังคงติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังที่มาพร้อมกองทัพโคลนซึ่งบ้านประชาชนในพื้นที่มักถูกสร้างด้วยหินในพื้นที่หุบเขาชัน
เป็นความยากลำบากต่อทีมกู้ภัยที่ต้องใช้ความพยายามเดินทางไปในสภาพพื้นที่ภูเขาสูงและสภาพอากาศอากาศเลวร้าย
เจ้าหน้าที่กู้ภพัยอัฟกันฝ่าฟันเพื่อไปให้ถึงพื้นที่เขตภูเขาที่ห่างไกลและถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิงจากเครือข่ายโทรศัพท์มือถือตลอดแนวพรมแดนติดปากีสถาน
ความพยายามเหล่านั้นยังถูกขวางไว้จากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักที่ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มและส่งผลทำให้มีถนนจำนวนมากไม่สามารถผ่านไปได้ ทีมกู้ภัยกองทัพอัฟกานิสถานถูกส่งกระจายครอบคลุมภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบ กระทรวงกลาโหมอัฟกานิสถานกล่าวผ่านแถลงการณ์ และเสริมว่า มีจำนวน 40 เที่ยวนำผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต 420 คนออกไป