นักสิทธิเผยมีคน ‘สูญหาย’ แล้วอย่างน้อย 20 คน ระหว่างเหตุประท้วงรุนแรงในอินโดนีเซีย

องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนเผยมีบุคคล “สูญหาย” ไปแล้วอย่างน้อย 20 คน หลังประชาชนชาวอินโดนีเซียลุกฮือประท้วงการเพิ่มเบี้ยเลี้ยงแก่สมาชิกรัฐสภา จนสถานการณ์ลุกลามบานปลายกลายเป็นกระแสต่อต้านตำรวจด้วย
กลุ่มผู้ชุมนุมทวีความโกรธแค้นหลังจากไรเดอร์หนุ่มคนหนึ่งถูกรถหุ้มเกราะของตำรวจชนจนเสียชีวิตเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และจนถึงขณะนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากการชุมนุมประท้วงเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 6 ราย
“จากรายงานสาธารณะที่ส่งถึง KontraS ณ วันที่ 1 ก.ย. มีรายงานคนสูญหายไปแล้ว 23 คน หลังจากที่มีการค้นหาและตรวจสอบ พบว่ามีอยู่ 20 คนที่ยังหาตัวไม่พบ” คณะกรรมาธิการเพื่อบุคคลสูญหายและเหยื่อความรุนแรง (KontraS) ระบุในถ้อยแถลง
องค์กรแห่งนี้เผยว่า รายงานคนหายทั้ง 20 คนเกิดขึ้นที่เมืองบันดุง เดป็อก และพื้นที่ตอนกลาง ตะวันออก และเหนือของกรุงจาการ์ตา โดยมีอยู่กรณีหนึ่งที่บุคคลสูญหายไป “ในสถานที่ซึ่งไม่สามารถระบุได้”
เมื่อวันจันทร์ (1) องค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ได้ออกมาเรียกร้องให้มีการสอบสวนการใช้กำลังเกินกว่าเหตุของตำรวจอินโดนีเซียต่อผู้ประท้วง
เหตุจลาจลที่เกิดขึ้นในหลายเมืองทั่วประเทศทำให้ประธานาธิบดี ปราโบโว ซูเบียนโต แห่งอินโดนีเซีย ตัดสินใจประกาศยกเลิกมาตรการเพิ่มสิทธิประโยชน์และเบี้ยเลี้ยงแก่สมาชิกรัฐสภาซึ่งเป็นชนวนเหตุความไม่พอใจของประชาชน
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นยังถือเป็นการประท้วงที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ ซูเบียนโต ซึ่งเป็นอดีตนายพลก้าวสู่ตำแหน่งผู้นำแดนอิเหนาเมื่อ 10 เดือนก่อน
รัฐบาลอินโดนีเซียได้ส่งทหารลงพื้นที่คุมความสงบเรียบร้อยทั่วกรุงจาการ์ตาในวันจันทร์ (1) และมีทหารหลายร้อยนายประจำการที่ด้านนอกอาคารรัฐสภา ขณะที่ยังคงมีรายงานเหตุปะทะเกิดขึ้นในหลายเมืองทั่วอินโดนีเซีย
ที่มา: เอเอฟพี