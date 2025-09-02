โดนฝังทั้งเป็น!ดินถล่มทับหมู่บ้านซูดาน ตายเกลี้ยงนับพันราย-รอดชีวิตคนเดียว

มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,000 ราย ในเหตุดินถล่มทำลายหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ภูเขามาร์รา ทางตะวันตกของซูดาน และมีผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียว ตามรายงานของกองทัพและขบวนการเคลื่อนไหวปลดปล่อยซูดานเมื่อวันจันทร์(1ก.ย.)
ดินถล่มครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม หลังฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวัน จากการเปิดเผยของขบวนการปลดปล่อยซูดาน ที่นำโดยนายอัลเดลวาฮิด โมฮัมเมด นูร์
ขบวนการปลดปล่อยซูดาน ซึ่งควบคุมพื้นที่ดังกล่าวที่ตั้งอยู่ในแคว้นดาร์ฟู ได้ส่งเสียงวิงวอนไปยังสหประชาชาติและหน่วยงานความช่วยเหลือระหว่างประเทศ ให้เข้าช่วยเก็บกู้ซากศพเหยื่อ ซึ่งในนั้นมีทั้งผู้ชาย ผู้หญิงและเด็ก
"เวลานี้หมู่บ้านอยู่ในสภาพราบเป็นหน้ากลองโดยสิ้นเชิง" ขบวนการเคลื่อนไหวระบุ
พวกชาวบ้านหลบหนีสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพซูดานและกองกำลังสนับสนุนเร็ว(RSF) ซึ่งเป็นกองกำลังกึ่งทหาร ในรัฐนอร์ทดาร์ฟูร์ พากันไปตั้งถิ่นฐานหลบภัยในแถบพื้นที่ภูเขามาร์รา แม้อาหารและยาไม่เพียงพอ
สงครามกลางเมืองที่ยืดเยื้อมานานกว่า 2 ปี ทำให้ประชากรของประเทศกว่าครึ่งต้องเผชิญกับวิกฤตความหิวโหยและผลักให้ผู้คนหลายล้านคนต้องหลบหนีออกจากบ้านเรือนในเมืองอัล-ฟาซีร์ เมืองเอกของรัฐนอร์ทดาร์ฟูร์ ที่อยู่ภายใต้การสู้รบอันดุเดือด
.(ที่มา:รอยเตอร์)