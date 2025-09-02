ใครแข็งขืนโดน!ทรัมป์แฉอินเดียตี2หน้าจับมือจีน-รัสเซีย ลับหลังเสนอลดภาษีสหรัฐฯเหลือ0%

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯในวันจันทร์(1ก.ย.) ออกมาแฉว่าอินเดียเสนอลดเพดานภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐฯเหลือศูนย์เปอร์เซ็นต์ แม้ต่อหน้าสาธารณะแล้ว นายกรัฐมตรีนเทนทรา โมอี แห่งอินเดีย แสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับผู้นำจีนและรัสเซีย ท่ามกลางแรงกดดันทางการค้าจากวอชิงตัน
ในข้อความที่เขียนบนทรุตช์โซเชียล สื่อสังคมออนไลน์ของเขาเอง ทรัมป์เรียกความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯกับอินเดียว่า "ข้างเดียว" และบอกว่า "ตอนนี้พวกเขาเสนอลดเพดานภาษีของพวกเขาเหลือศูนย์ แต่มันช้าไปแล้ว พวกเขาควรทำตั้งแต่หลายปีก่อน"
สถานทูตอินเดียประจำกรุงวอชิงตันยังไม่ออกมาตอบโต้ความคิดเห็นของทรัมป์ ซึ่งมีขึ้นตามหลังบังคับใช้มาตรการรีดภาษีสินค้านำเข้าจากอินเดียรวมแล้ว 50% ซึ่งก่อคำถามเกี่ยวกับอนาคตของความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหรัฐฯกับอินเดีย
คำกล่าวอ้างของทรัมป์ มีขึ้นในขณะที่ โมดี อยู่ในจีน เพื่อประชุมซัมมิตร่วมกับพวกผู้นำ 20 ชาตินอกตะวันตก ณ ที่ประชุมองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลระดับยูเรเซียในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และความมั่นคง
ในที่ประชุม ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ได้แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับระเบียบใหม่ด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจโลก ที่ "ซีกโลกใต้" มีความสำคัญสูงสุด ในการท้าทายโดยตรงไปยังสหรัฐฯ
ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯกับอินเดียแน่นแฟ่นขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ในนั้นรวมถึงในช่วงระหว่างที่ ทรัมป์ ดำรงตำแหน่งสมัยแรก ทั้ง 2 ชาติมีความกังวลร่วมกันเกี่ยวกับอิทธิพลที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆของจีน อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ ขู่รีดภาษี อินเดีย หลังจากพวกเขาปฏิเสธหยุดซื้อน้ำมันรัสเซีย ขัดขืนความพยายามของผู้นำสหรัฐฯที่มีเป้าหมายหยุดสงครามของมอสโกในยูเครน
ในจีน ภาพถูกออกแบบมาเพื่อสื่อสารถึงความเป็นอันหนึ่งเดียวกัน ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซียและโมดี กุมมือกันตอนที่เดินเข้าไปหา สี จิ้นผิง ก่อนหน้าการประชุม ชายทั้ง 3 คนยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กัน หัวเราะร่าและล้อมรอบด้วยบรรดาล่าม
ปักกิ่งใช้การประชุมซัมมิตนี้ หล่อมหลอมความสัมพันธ์กับนิวเดลี โดย โมดี เดินทางเยือนจีนเป็นครั้งแรกในรอบ 7 ปี และเมื่อวันอาทิตย์(31ส.ค.) สีบอกว่าทั้ง 2 ประเทศคือคู่หูแห่งการพัฒนา ไม่ใช่แค่อริ และหารือหนทางต่างๆเพื่อส่งเสริมการค้า
