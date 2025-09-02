ระทึก!! ชายวัย 39 ขับรถ SUV พุ่งชนประตู “กงสุลรัสเซีย” ใน “ซิดนีย์” คนร้ายโดนจับส่วนตำรวจออสซีเจ็บ 2

เอเจนซีส์ – ชายวัย 39 ปีไม่ทราบชื่อขับรถพุ่งชนประตูสถานกงสุลรัสเซียในเมืองซิดนีย์ รัฐนิวเซาท์เวลส์ เช้าวันจันทร์(1 ก.ย) รถผ่านเข้าไปถึงด้านในถึงที่จอดรถของอาคารก่อนโดนเจ้าหน้าที่สั่งให้ลงจากรถและถูกจับกุม ตำรวจออสเตรเลียได้รับบาดเจ็บ 2 นาย
เอบีซีของออสเตรเลียรายงานวันจันทร์(1 ก.ย)ว่า ชายคนหนึ่งถูกจับกุมหลังมีตำรวจได้รับบาดเจ็บหลังรถที่ชายวัย 39 ปีไม่เปิดเผยชื่อขับฝ่าประตูหน้าของสถานกงสุลรัสเซียในเมืองซิดนีย์ รัฐนิวเซาท์เวลส์ ในตอนเช้าวันจันทร์(1)
คนร้ายโดนตั้งข้อหาและถูกสั่งห้ามประกันตัวหลังการจับกุม
ตำรวจรัฐนิวเซาท์เวลส์ได้รับแจ้งในเวลา 08.00 น.ตามเวลาท้องถิ่นของวันจันทร์(1)ที่ระบุว่ามีรถต้องสงสัยเป็นรถ SUV สีขาวจอดอยู่ที่บริเวณที่จอดรถด้านในสถานกงสุลรัสเซียตั้งอยู่ที่ถนนฟูลเลอร์ตัน (Fullerton Street) วูลลาห์รา(Woollahra) ย่านชานเมืองซิดนีย์
เจ้าหน้าที่ออสเตรเลียพยายามที่จะพูดกับคนขับรถ SUV สีขาวที่ขับรถชนประตูหน้าเข้าไปด้านใน
ภาพมุมสูงจากฮ.ที่บินวนเหนือสถานกงสุลรัสเซียแสดงให้เห็นสถานการณ์ด้านในพบ รถสีขาวที่ประตูไม่ต่ำกว่า 1 บานเปิดออกพร้อมกับกระจกหน้าของตัวรถอยู่ใกล้กับเสาธงชาติขนาดใหญ่
คนร้ายวัย 39 ปีถูกจับกุมตัวและส่งไปยังสถานีตำรวจเซอร์รี ฮิลล์ส(Surry Hills) หลังจากนั้นและถูกสอบปากคำ ส่วนรถที่ก่อเหตุถูกลากออกไปจากสถานกงสุลรัสเซียในเวลา 10.00 น. ระหว่างตำรวจสอบสวนของรัฐบาลกลางออสเตรเลียเข้ามาสอบสวน
เอบีซีนิวส์ของออสเตรเลียรายงานว่า เหตุการณ์นี้ทำให้ตำรวจ 2 นายอายุ 22 ปีและ 25 ปีได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและได้รับการรักษาพยาบาลแล้ว
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานว่า พยานในเหตุการณ์ บอริส คราเกน (Boris Kragen) ชาวรัสเซียวัย 77 ปีจากกรุงมอสโก แสดงความประหลาดใจเมื่อเห็นถนนถูกปิดกั้นด้วยเทปแสดงการห้ามเข้าและมีรถตำรวจออสเตรเลียจำนวนไม่กี่คันปิดกั้นพื้นที่รอบสถานกงสุล
“ผมมาที่นี่เพื่อทำเอกสารบางอย่างแต่พวกเขา(ตำรวจออสเตรเลีย)กล่าวว่า มันปิดแล้วดังนั้นพวกเราได้แต่รอ” คราเกนให้สัมภาษณ์ในวันจันทร์(1)
ประตูหน้าของสถานกงสุลรัสเซียมีความเสียหายเล็กน้อยและได้รับการซ่อมแซมอย่างรวดเร็วท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยจากตำรวจออสเตรเลีย