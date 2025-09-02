อุกอาจ! “อัวร์ซูลา ฟอน แดร์ ไลเอิน” สุดฉุน “รัสเซีย” แอบแจมสัญญาณ GPS เครื่องที่นั่งมาในบัลแกเรียเกือบบินลงไม่ได้ ก่อนเปิดแผนจับมือ "ทรัมป์" ส่ง “ทหารรับจ้างอเมริกัน” นำกำลังนานาชาติเข้า “ยูเครน” เพื่อสันติภาพ

เอเจนซีส์/รอยเตอร์ – เครื่องบินประธานคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป อัวร์ซูลา ฟอน แดร์ ไลเอิน วันอาทิตย์(31 ส.ค) โดนรัสเซียต้องสงสัยแอบแจมสัญญาณ GPS ของเครื่องเหนือน่านฟ้าบัลกาเรียบินวนอยู่นานกว่าจะลงสนามบินได้ หลังเปิดแผนส่งกำลังทหารรับจ้างอเมริกันและกองกำลังนานาชาติเข้ายูเครนแต่เบอร์ลินไม่เห็นด้วย ยืนยันคุยกับทรัมป์แล้ว
บีบีซีของอังกฤษรายงานวันจันทร์(1 ก.ย)ว่า ระบบนำทางของเครื่องบินของประธานคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป อัวร์ซูลา ฟอน แดร์ ไลเอิน เกิดขัดข้องกลางอากาศเนื่องมาจากต้องสงสัยเป็นฝีมือ ‘รัสเซีย’ เข้ามาแทรกแซง โฆษกคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป EU กล่าวผ่านแถลงการณ์
โฆษกกล่าวต่อ GPS โดนแจมสัญญาณเกิดในขณะฟอน แดร์ ไลเอินอยู่บนเครื่องที่กำลังจะเดินทางถึงบัลแกเรียวันอาทิตย์(31 ส.ค) แต่อย่างไรก็ตามผู้นำ EU ยังสามารถเดินทางไปถึงได้อย่างปลอดภัย
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานเพิ่มเติมว่า ผลจากระบบนำทางของเครื่องขัดข้องส่งผลทำให้เครื่องของประธาน EU ต้องบินวนเหนือสนามบินนานร่วม 1 ชั่วโมงก่อนที่จะร่อนลงจอดสำเร็จ
ไฟแนนเชียลไทม์สเปิดเผยว่า เครื่องบินประธาน EU ร่อนลงสำเร็จด้วยการใช้แผนที่กระดาษ
แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่า ระบบGPS ของพื้นที่แถบนั้นดับสนิททั้งหมด
ทั้งนี้ฟอน แดร์ ไลเอิน ในวันอาทิตย์(31 ส.ค)เดินทางไปพลอฟดิฟ(Plovdiv) และเครื่องบินของเธอเกิดมีปัญหาส่งผลทำให้การเดินทางไปยังเมืองที่อยู่ในภาคกลางในบัลกาเรียต้อง
ล่าช้า
ประธานคณะกรรมาธิการยุโรปอยู่ในระหว่างการเดินทาง 4 วันไปยังประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปในทางตะวันออก
ฟอน แดร์ ไลเอินในวันจันทร์(1)ที่กรุงวิลเนียส(Vilnius) ลิทัวเนีย ไม่ได้กล่าวถึงเหตุปัญหาระบบ GPS ขัดข้องออกมาต่อสาธารณะ แต่กล่าวถึงภัยคุกคามทางการทหารที่เกิดขึ้นทันที่และภัยสงครามไฮบริดที่ลิทัวเนียกำลังเผชิญ
รอยเตอร์รายงานวันจันทร์(1) โดยอ้างการรายงานของไฟแนนเชียลไทม์สว่า ผู้นำ EU ออกมาเปิดแผนการส่งกำลังทหารนานาชาติเข้ายูเครน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนให้หลักประกันความมั่นคงเฟสหลังสงครามยูเครนที่จะได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐฯ
“ประธานาธิบดีทรัมป์ให้ความมั่นใจแก่พวกเราว่าจะมี “อเมริกัน” ปรากฎอยู่ที่นั่นในฐานะส่วนหนึ่งของแผนป้องกันความปลอดภัยสุดท้าย” ฟอน เดอ ไลเอิน เปิดเผยกับไฟแนนเชียลไทม์ส
และเสริมว่า “นั่นเป็นสิ่งที่ชัดเจนมากและเป็นการยืนยันหลายครั้ง”
การส่งกำลังทหารนี้รวมไปถึงกำลังทหารประเทศยุโรปร่วมหลายหมื่นนายที่จะเป็นผู้นำและได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐฯรวมถึงระบบควบคุมและสั่งการและการข่าวกรองและระบบการสอดแนม รายงานกล่าว
และไฟแนนเชียลไทม์สชี้ว่า ข้อตกลงนี้เกิดขึ้นในการประชุมระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ และประธานาธิบดียูเครน โวโลดิมีร์ เซเลนสกี และผู้นำชาติสำคัญของยุโรปเข้าร่วมเมื่อเดือนที่ผ่านมา
ทั้งนี้เดลีเทเลกราฟของอังกฤษรายงานวันเสาร์(30 ส.ค)ว่า ตามแผนหลักประกันสันติภาพนี้ประธานาธิบดีทรัมป์อาจส่งทหารรับจ้างสหรัฐฯเข้าร่วม
ตามรายงานระบุว่าถึงแม้ผู้นำสหรัฐฯจะรับปากภายในประเทศไม่มีการส่งกองกำลังทหารสหรัฐฯเข้าสู่ยูเครน แต่เขายังเปิดช่องว่าสามารถส่งกองกำลังทหารรับจ้างอเมริกันเข้าไปแทนเพื่อสร้างแนวปราการป้องกันแนวหน้าและปกป้องผลประโยชน์อเมริกันในดินแดนยูเครน
การหารือถึงการใช้ทหารรับจ้างอเมริกันที่คล้ายกับเกิดขึ้นใน อิรัก และอัฟกานิสถานนั้นสามารถสืบย้อนกลับไปถึงการลงนามร่วมกันระหว่างวอชิงตันและเคียฟในการทำเหมืองแร่แรร์เอิร์ทในยูเครน
แหล่งข่าวรัฐบาลอังกฤษเปิดเผยว่า การมีทหารรับจ้างอเมริกันในดินแดนยูเครนนั้นจะเป็นการป้องปรามปูตินได้อย่างดี
ไฟแนนเชียล์ไทมส์ เปิดเผยว่า ซึ่งทรัมป์ยังเสนอไอเดียให้ส่งทหารจีนเข้าร่วมในสันติภาพในการหารือร่วมกับบรรดาผู้นำยุโรปสัปดาห์ที่แล้ว
แต่อย่างไรก็ตามหลังรายงานออกมาว่าประธานคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปเปิดเผยแผนการส่งกำลังทหารเข้ายูเครน ทำให้เบอร์ลินออกมาคัดค้านทันที โดยชี้ว่า อัวร์ซูลา ฟอน แดร์ ไลเอิน ไม่มีฉันทามติในเรื่องนี้ หรืออำนาจ หรือความสามารถในดเรื่องการประจำการกำลังกองทัพทหาร รอยเตอร์รายงาน