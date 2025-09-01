“ตอลีบาน” ประกาศตัวเลขเสียชีวิตพุ่งกว่า 800 บาดเจ็บอีก 2,800 หลังแผ่นดินไหวแรง 6.0 พิโรธ กู้ภัยส่งผู้บาดเจ็บส่งฮ.รักษาที่รพ.

เอเจนซีส์/รอยเตอร์ – กระทรวงมหาดไทยอัฟกานิสถานของตอลีบานแถลงมีตัวเลขผู้เสียชีวิตไปแล้วไม่ต่ำกว่า 800 คนและบาดเจ็บอีกกว่า 2,800 คนหลังแผ่นดินไหวความแรง 6.0 แมกนิจูดเกิดขึ้นเมื่อเวลา 23.47 น. ตามเวลาท้องถิ่นของวันอาทิตย์(31 ส.ค)ที่จ.คูนาร์ (Kunar) ทางตะวันออก
สกายนิวส์ของอังกฤษรายงานวันนี้(1 ก.ย)ว่า แผ่นดินไหวความแรง 6.0 แมกนิจูดทำลายหลายเมืองในจ.คูนาร์(Kunar)ในเวลา23.47 น.ตามเวลาท้องถิ่นของวันอาทิตย์(31 ส.ค)
สำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาสหรัฐฯ USGS แถลงว่า แผ่นดินไหวเกิดขึ้นทาง 17 ไมล์ทางตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองจาลาลาบัดในจ.นันการ์ฮาร์ (Nangarhar)
การที่แผ่นดินไหวความแรง 6.0 แมกนิจูดเกิดในระดับความลึก 5 ไมล์ซึ่งจัดเป็นแผ่นดินไหวระดับตื้นส่งผลสามารถสร้างความเสียหายมากขึ้น
จาลาลาบัดเป็นเมืองการค้าที่มั่งคั่งจากการที่พิกัดที่ตั้งอยู่ที่จุดข้ามแดนสำคัญระหว่างอัฟกานิสถานและปากีสถาน แ
ทั้งเมืองมีประชากรอาศัยราว 300,000 คนอ้างอิงตัวเลขจากเมืองแต่ทว่าในพื้นที่เขตเมืองเชื่อว่าน่าจะมีประชากรอาศัยมากกว่ากว่านั้น
ทีมกู้ภัยอัฟกันต่างรีบไปยังพื้นที่ได้รับผลกระทบหลังเกิดเหตุ รอยเตอร์รายงานว่า รัฐบาลอัฟกานิสถานของตอลีบานประกาศตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มไม่ต่ำกว่า 800 คน และบาดเจ็บอีกกว่า 2,800 คน หลังก่อนหน้าสกายนิวส์รายงานว่า กระทรวงมหาดไทยอัฟกานิสถานมีผู้เสียชีวิตกว่า 622 คนและบาดเจ็บอีกกว่า 1,500 คน
สกายนิวส์รายงานว่า องค์กรกาชาดเสี้ยววงเดือนแดงอัฟากานิสถานส่งทีมฉุกเฉินทางการแพทย์ของตัวเองออกไปให้การช่วยเหลือ
ขณะที่บีบีซีของอังกฤษรายงานว่า ทีมเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินทางการแพทย์รีบแบกแคร่หามมุ่งหน้าสู่เฮลิคอปเตอร์กู้ภัย
รัฐบาลตอลีบานแถลงว่า ได้จัดส่งฮ.หลายลำเพื่อช่วยเหลือการขนส่งผู้บาดเจ็บทางอากาศไปยังสนามบินนานการ์ฮาร์
และจากสนามบินบรรดาผู้บาดเจ็บจะถูกนำตัวส่งไปยังโรงพยาบาลระดับภูมิภาคต่างๆด้วยรถพยาบาลฉุกเฉิน
รัฐบาลตอลีบานแถลงว่า ทั้งเจ้าหน้าที่พลเรือนและทหารอัฟกันเข้ามาเกี่ยวข้องในปฎิบัติการกู้ภัยครั้งนี้
บีบีซีของอังกฤษรายงานว่า หลังแผ่นดินไหวใหญ่ยังมีอาฟเตอร์ช็อกเกิดตามมาเขย่าในพื้นที่หลังจากนั้น
โดยในเขตซอว์ไก (Sawkai) จ. คูนาร์ พบว่ามีผู้เสียชีวิต 20 คนและอีก 35 คนได้รับบาดเจ็บในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ร่างของชาวบ้านถูกดึงออกมาจากซากปรักหักพัง