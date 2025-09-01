'คิมจองอึน' เยี่ยมชมสายการผลิตขีปนาวุธใหม่ ก่อนเดินทางเยือนจีนพบ 'สีจิ้นผิง-ปูติน'

คิม จองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือ ได้ไปตรวจสอบสายการผลิตขีปนาวุธใหม่ และกระบวนการผลิตขีปนาวุธแบบอัตโนมัติ ตามรายงานของสื่อโสมแดงวันนี้ (1 ก.ย.)
การตรวจเยี่ยมสายการผลิตขีปนาวุธในวันอาทิตย์ (31 ส.ค.) มีขึ้นก่อนที่ คิม จะออกเดินทางไปยังกรุงปักกิ่งเพื่อเข้าร่วมพิธีสวนสนามเนื่องในวาระครบรอบ 80 ปีการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ร่วมกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน และประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย
เกาหลีเหนืออยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศอย่างหนักจากโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธพิสัยไกล ซึ่งละเมิดมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC)
ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ระหว่างประเทศชี้ว่า มาตรการคว่ำบาตรนี้สูญเสียเขี้ยวเล็บไปมาก ท่ามกลางการสนับสนุนทางเศรษฐกิจ การทหาร และการเมืองที่รัสเซียและจีนมอบให้เกาหลีเหนือมากขึ้น
สื่อ KCNA อ้างถ้อยแถลงของ คิม จองอึน ซึ่งระบุว่า กระบวนการผลิตที่ทันสมัยนี้จะช่วยยกระดับความพร้อมในการรบของหน่วยขีปนาวุธหลัก
เกาหลีเหนือได้ส่งทหาร กระสุนปืนใหญ่ และขีปนาวุธไปยังรัสเซียเพื่อสนับสนุนมอสโกในสงครามกับยูเครน
กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือยังวิพากษ์วิจารณ์ความร่วมมือของสหรัฐฯ กับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ โดยอ้างคำแถลงร่วมไตรภาคีล่าสุดที่เตือนถึงภัยคุกคามด้านความมั่นคงทางไซเบอร์จากเปียงยาง
โฆษกกระทรวงต่างประเทศโสมแดงระบุในคำแถลงที่ KCNA เผยแพร่ว่า กระทรวงขอ "ประณามและปฏิเสธอย่างรุนแรง" ต่อการที่สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ใช้ไซเบอร์สเปซเป็น "เวทีแห่งการเผชิญหน้าทางภูมิรัฐศาสตร์และการโฆษณาชวนเชื่อที่เป็นปรปักษ์"
โฆษกกระทรวงเอ่ยเสริมด้วยว่า "ยิ่งสหรัฐฯ ยังคงกระทำการอันเป็นปรปักษ์ที่ล้าสมัยและมุ่งร้ายต่อเกาหลีเหนือผ่านความร่วมมือที่เข้มข้นขึ้นกับประเทศบริวาร ความไม่ไว้วางใจและความเป็นปรปักษ์ระหว่างเกาหลีเหนือและสหรัฐฯ ก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น"
