ทาสช่วยด้วย! ศาลจีนเตรียมประมูลขาย 'แมวสลิด' เหตุเจ้าของติดหนี้ธนาคาร

แมวลายเสือเพศผู้ อายุ 3 ปี ชื่อ เหมยฉิว (Meiqiu) เตรียมถูกนำออกประมูลขายที่จีนในวันที่ 3 ก.ย. นี้ หลังจากเจ้าของเดิมไม่สามารถชำระหนี้ได้
สำนักข่าว Epoch Times รายงานว่า ศาลเมืองหยางโจวในมณฑลเจียงซูได้เผยแพร่ประกาศการประมูลแมวตัวนี้บนเว็บไซต์อาลีบาบา โดยมีราคาเริ่มต้นที่ 500 หยวน
ก่อนหน้านี้ เหมยฉิวเคยเป็นสัตว์เลี้ยงของบริษัทจำกัดแห่งหนึ่ง ซึ่งได้กู้ยืมเงินจากธนาคารแห่งหนึ่งเป็นจำนวน 3.958 ล้านหยวน เมื่อปี 2017 ตามรายงานของสื่อ CTWANT
เนื่องจากชำระหนี้ไม่สำเร็จ ศาลจึงยึดทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัทในปี 2022 รวมถึงแมวซึ่งมีมูลค่าประมาณ 714 หยวน
ศาลได้ส่งแมวตัวนี้ไปอยู่ในความดูแลชั่วคราวของร้านขายสัตว์เลี้ยงเป็นเวลา 2 ปีแล้ว
แม้มูลค่าทางการตลาดของแมวตัวนี้ค่อนข้างต่ำ แต่มีรายงานว่า ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูแมวเป็นเวลา 2 ปีสูงกว่า 20,000 หยวน
อย่างไรก็ตาม ศาลชี้แจงว่า ผู้ที่ชนะการประมูลไม่จำเป็นต้องชำระเงินจำนวนนี้ เนื่องจากธนาคารจ่ายเรียบร้อยแล้ว
หลังจากข่าวการประมูลถูกแชร์ออกไป ชาวเน็ตจำนวนมากแสดงความกังวลเกี่ยวกับการประมูลสัตว์เลี้ยง โดยมองว่าไม่ควรปฏิบัติต่อสัตว์เลี้ยงเหมือนกับทรัพย์สินทั่วไป
บางคนถึงกับรวมกลุ่มกัน และวางแผนว่าจะดูแลแมวด้วยกันหากชนะการประมูล
ตามประมวลกฎหมายแพ่งของจีน สัตว์เลี้ยงถือเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ดังนั้นจึงสามารถยึดและประมูลขายทอดตลาดได้
ที่: must share news