วอชิงตันโพสต์แฉ! 'รบ.ทรัมป์' เตรียมแผนเทคโอเวอร์กาซาหลังสงคราม จ่อ 'ย้ายคนออก-แจกเหรียญดิจิทัล' แลกที่ดินปาเลสไตน์

หนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานเมื่อวันอาทิตย์ (31 ส.ค.) ว่า รัฐบาลประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ มีการเผยแพร่แผนการจัดการกาซาหลังสงครามยุติลง โดยสหรัฐฯ จะเข้าไปบริหารพื้นที่ที่ถูกสงครามทำลายล้างนี้เป็นเวลาอย่างน้อย 10 ปี มีการบังคับย้ายถิ่นฐานประชากรกาซาชั่วคราว และพัฒนาดินแดนนี้ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวและศูนย์กลางการผลิตแห่งใหม่
วอชิงตันโพสต์ระบุว่า จากเอกสารความยาว 38 หน้ากระดาษที่ทางสื่อได้เห็นมา ประชากร 2 ล้านคนในกาซาอาจเลือกอพยพออกไปยังประเทศอื่น "โดยสมัครใจ" หรือไม่ก็จะถูกโยกย้ายไปยังพื้นที่อันจำกัดภายในดินแดนกาซาระหว่างที่มีการฟื้นฟู
ก่อนหน้านี้ รอยเตอร์รายงานว่า มีข้อเสนอให้จัดสร้างค่ายขนาดใหญ่ที่เรียกว่า "พื้นที่เปลี่ยนผ่านด้านมนุษยธรรม" ภายในและอาจรวมถึงภายนอกกาซาเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของชาวปาเลสไตน์ โดยแผนดังกล่าวนี้มีการอ้างถึง Gaza Humanitarian Foundation หรือ GHF ที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐฯ และถูกวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างอยู่ ณ เวลานี้
วอชิงตันโพสต์รายงานว่า ประชาชนทุกคนที่เป็นเจ้าของที่ดินจะได้รับ "เหรียญดิจิทัล" เพื่อแลกกับสิทธิในการเข้าไปพัฒนาที่ดิน และชาวปาเลสไตน์ทุกคนที่ย้ายออกไปจะได้รับเงินสด 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ เงินอุดหนุนค่าเช่า 4 ปี และยังจะได้รับอาหาร 1 ปีอีกด้วย
วอชิงตันโพสต์ระบุว่า แผนนี้ถูกเรียกว่า "ทรัสต์เพื่อการบูรณะกาซา การเร่งรัดทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลง" (Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation) หรือ GREAT Trust และจัดทำขึ้นโดย GHF
GHF ประสานงานกับกองทัพอิสราเอล และใช้บริษัทรักษาความปลอดภัยและโลจิสติกเอกชนของสหรัฐฯ เพื่อส่งความช่วยเหลือด้านอาหารเข้าสู่กาซา รัฐบาล ทรัมป์ และอิสราเอลสนับสนุนองค์กรดังกล่าวให้ดูแลภารกิจด้านมนุษยธรรมในกาซา แทนที่จะใช้ระบบที่นำโดยสหประชาชาติ ซึ่งอิสราเอลอ้างว่าเปิดทางให้กลุ่มฮามาสขโมยความช่วยเหลือได้
เมื่อต้นเดือน ส.ค. ยูเอ็นระบุว่ามีพลเรือนกาซาเสียชีวิตขณะพยายามเข้าไปรับความช่วยเหลือแล้วมากกว่า 1,000 คน นับตั้งแต่ GHF เริ่มปฏิบัติการในเดือน พ.ค. โดยส่วนใหญ่ถูกกองกำลังอิสราเอลที่ปฏิบัติการใกล้กับฐานแจกจ่ายความช่วยเหลือของ GHF ยิงเสียชีวิต
ทำเนียบขาวและกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ยังไม่ออกมาตอบข้อซักถามในประเด็นนี้ แต่แผนการพัฒนากาซาดูเหมือนจะสอดคล้องกับแนวคิดก่อนหน้านี้ของ ทรัมป์
เมื่อวันที่ 4 ก.พ. ทรัมป์ได้ประกาศต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกว่า สหรัฐฯ ควร "เข้ายึดครอง" กาซา และพัฒนาดินแดนนี้ให้กลายเป็น "ริเวียร่าแห่งตะวันออกกลาง" หลังจากที่ย้ายประชากรปาเลสไตน์ออกไปอยู่ที่อื่น
ข้อเสนอดังกล่าวของ ทรัมป์ สร้างความโกรธแค้นให้กับชาวปาเลสไตน์และองค์กรด้านมนุษยธรรมจำนวนมากเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะมีการบังคับอพยพคนออกจากกาซา
กองทัพอิสราเอลได้โจมตีชานเมืองกาซาซิตีทั้งทางอากาศและทางบกตลอดค่ำคืน ทำให้บ้านเรือนพังเสียหายและครอบครัวชาวปาเลสไตน์จำนวนมากต้องหนีตายออกจากพื้นที่ ขณะที่คณะรัฐมนตรีความมั่นคงของนายกรัฐมนตรี เบนจามิน เนทันยาฮู มีกำหนดหารือเกี่ยวกับแผนการยึดเมืองในวันอาทิตย์ (31)
กองทัพอิสราเอลค่อยๆ ยกระดับปฏิบัติการรอบกาซาซิตีในช่วง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา และเมื่อวันศุกร์ (29) กองทัพยิวได้ประกาศยุติการพักรบชั่วคราวในพื้นที่เพื่อเปิดทางจัดส่งความช่วยเหลือ โดยกำหนดให้เป็น "เขตสู้รบอันตราย"
ที่มา: รอยเตอร์