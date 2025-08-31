ระส่ำ! สถานทูตไทยเตือนด่วนหลังอินโดฯไม่สงบ ประท้วงเผาสภาท้องถิ่นบานปลาย เจ็บ 500 ดับกว่า 3 “ปราโบโว ซูเบียนโต” ยกเลิกทริปเยือน “จีน” กะทันหัน ส.ส อิเหนาไลฟ์สไตล์หรูโดนบุกบ้านลือหนีม็อบเผ่น “สิงคโปร์”

รอยเตอร์/เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ปราโบโว ซูเบียนโตวันเสาร์(30 ส.ค)ยกเลิกการเยือนจีนกะทันหัน หลังการประท้วงลามถึงสภาท้องถิ่นใน 3 จังหวัดโดนเผา ดับไม่ต่ำกว่า 3 ราย บ้าน ส.ส ไลฟ์สไตล์หรูหรา ซาห์โรนี อาหมิด (Sahroni Amid) เรียกผู้ประท้วงว่า “โจร” หนีไปกบดานถึงสิงคโปร์
รอยเตอร์รายงานวันนี้(31 ส.ค)ว่า อินโดนีเซียเกิดเหตุความไม่สงบประท้วงและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการปะทะร่วม 500 คนที่ถูกส่งเข้าโรงพยาบาล อ้างอิงจากสื่อเทมโปของอินโดนีเซีย
รอยเตอร์ชี้ว่า การประท้วงที่ขยายออกไปจากกรุงจาการ์ตาส่งผลทำให้ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ปราโบโว ซูเบียนโต ที่มีกำหนดต้องเดินทางไปเยือน 'จีน' เพื่อร่วมพิธีการสวนสนามประกาศยุติสงครามโลกครั้งที่ 2 ของจีนในวันที่ 3 ก.ย แต่ในวันเสาร์(30) สั่งแถลงยกเลิกการเดินทางพร้อมได้ขออภัยต่อเจ้าภาพประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง
โฆษกประธานาธิบดีอินโดนีเซียชี้ ผู้นำแดนอิเหนาต้องการดูสถานการณ์การประท้วงใหญ่อย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้ปราโบโวยังประกาศยกเลิกการเดินทางไปเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่นิวยอร์ก ซิตีที่จะเกิดขึ้นในกันยายนเช่นกัน
รอยเตอร์ชี้ว่า การประท้วงรุนแรงนี้ถือเป็นบททดสอบรัฐบาลของเขาที่มีอายุครบเกือบปีเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้เริ่มต้นมาจากปัญหาเงินค่าตอบแทนส.ส ก่อนบานปลายไปสู่เหตุรถยานหุ้มเกราะตำรวจพุ่งชนไรเดอร์ Gojek เสียชีวิต
เมื่อต้นวันเสาร์(30)การประท้วงบานปลายมีการบุกเผาสภาท้องถิ่น 3 จังหวัดได้แก่ จ.นูซาเติงการาตะวันตก (West Nusa Tenggara)
เมืองเปอกาโลงัน (Pekalongan) จ.ชะวากลาง และเมืองจีเรอบน (Cirebon) ในจ.ชะวาตะวันตก อ้างอิงจากสื่อท้องถิ่น
มีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า 3 คนหลังไฟไหม้ที่อาคารสภาเมืองมากัซซาร์ ( Makassar) เมืองเอกของจ. ซูลาเวซีใต้ (South Sulawesi) ในวันศุกร์(29)
ความไม่สงบในอินโดนีเซียส่งผลทำให้สถานทูตไทยประจำกรุงจาการ์ตาวันอาทิตย์(31) ประกาศเตือนนักท่องเที่ยวคนไทยและคนไทยที่ทำงานในแดนอิเหนาให้หลีกเลี่ยงพื้นที่ความรุนแรงที่มีการประท้วงต้านรัฐบาลจาการ์ตา อ้างอิงการรายงานจากสื่อไทยภาคภาษาอังกฤษ
ในคำเตือนยังแนะนำให้คนไทยวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวอินโดนีเซียและคนไทยที่อาศัยที่นี่ให้ใช้ความระมัดระวังและอยู่ให้ห่างไกลจากสถานที่การประท้วง
รอยเตอร์รายงานต่อว่า การประท้วงครั้งใหญ่ยังส่งผลทำให้รัฐบาลจาการ์ตาเรียกผู้แทนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียชื่อดังทั้ง เฟซบุ๊ก และ TikTok ให้เพิ่มการควบคุมเหตุจากข้อมูลเท็จแพร่สะพัดไปทั่วโลกออนไลน์ทำให้การประท้วงบานปลาย
รอยเตอร์รายงานว่า สื่อท้องถิ่นรายงานว่า บ้าน ส.ส อิเหนามีชีวิตไลฟ์สไตล์หรูหรา ซาห์โรนี อาหมิด (Sahroni Amid) จากพรรค NasDem โดนผู้ประท้วงบุกเข้ารื้อค้นพร้อมนำสิ่งของมีค่าติดมือกลับออกมา
สกายนิวส์ของอังกฤษรายงานว่า ขณะเกิดเหตุส.สผู้ทรงเกียรติไม่อยู่ที่บ้านโดยมีข่าวลือว่าเจ้าตัวเผ่นหนีไปหลบที่ 'สิงคโปร์' แล้ว
จาการ์ตาโกลบรายงานว่า เหตุบุกบ้านส.สปากกล้าเกิดขึ้นวันเสาร์(30) เจ้าตัวไม่อยู่ในบ้านพักขณะที่ผู้ประท้วงหลายร้อยคนพร้อมใจเดินทางมาเยือนถึงหน้าประตูที่ Tanjung Priok จาการ์ตาเหนือ
ม็อบที่มีความโกรธทุบทำลายรถไฟฟ้าของส.สไลฟ์สไตล์หรูที่จอดอยู่ด้านในโรงรถจำนวน 1 คัน พร้อมปล้นสะดมหยิบของมีค่ากลับออกไปเป็นต้นว่า กระเป๋าแบรนด์เนมหลายใบ ตู้เซฟขนาดใหญ่ ทีวี และแม้กระทั่งอุปกรณ์ฟิตเนตยิม และมีผู้ประท้วงโชว์ใบปริญญาของส.ส หรือของสะสมอินเทรนด์เป็นต้นว่า ฟิกเกอร์ฮีโร่มาร์เวล Iron Man ขนาดเท่าคนจริง
รอยเตอร์รายงานว่า ส.สอิเหนารายนี้สร้างความไม่พอใจต่อสาธารณะด้วยการเรียกผู้ประท้วงเหล่านั้นว่า “อาชญากร” หรือ “พวกโง่ที่สุดในโลก” ที่ออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องยุบสภาต่อความโกรธแค้นประเด็นเงินค่าตอบแทนส.ส