ช็อก! “รองปธน.สหรัฐฯ” ให้สัมภาษณ์ USA Today ชวนคิด “พร้อมรับหน้าที่” หากเกิดอะไรขึ้นกับผู้นำสหรัฐฯ โซเชียลแห่ลือ “ทรัมป์ตาย” หลังล่องหนไม่โผล่สาธารณะหลายวัน

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – เป็นข่าวดังไปทั่วเมื่อรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ เจดี แวนซ์ เปิดใจให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ยูเอสเอทูเดย์ถึงข่าวปัญหาสุขภาพของผู้นำสหรัฐฯ ยืนยันพร้อมจะก้าวเข้าทำหน้าที่หากเกิดเรื่องเลวร้ายมากที่สุดกับชีวิตประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ หลังไม่ปรากฎตัวต่อสาธารณะเป็นเวลาหลายวันหลังก่อนหน้ารูปปริศนาท่านผู้นำมีรองพื้นปกปิดที่บริเวณหลังมือคล้ายเพื่อปิดบังแผล ทฤษฎีสมคบคิดถึงขั้นเปรียบเทียบกับรอยฟกช้ำปรากฎที่หลังพระหัตถ์ของควีนเอลิซาเบธก่อนสิ้นพระชนม์ที่ปราสาทบัลมอรัล สกอตแลนด์ เมื่อวันที่ 8 ก.ย ปี 2022
เมโทรของอังกฤษรายงานวันเสาร์(30 ส.ค)ว่า ‘ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ เสียชีวิต’ (#Trump is Dead) เป็นข่าวลือติดแฮชแท็กไปทั่วโซเชียลมีเดียหลังเขาไม่ปรากฎตัวต่อสาธารณะนานหลายวัน
รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ เจดี แวนซ์ ดูเหมือนพยายามสยบข่าวลือแต่ทว่ากลับทำให้สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายหนักด้วยการยืนกรานพร้อมจะรับทำหน้าที่รักษาการหากเกิดเรื่องเลวร้ายขึ้นกับทรัมป์
คำว่า “ทรัมป์เสียชีวิต” กลายเป็นเทรนด์ติดทะลุชาร์ตโซเชียลมีเดียหลังผู้นำสหรัฐฯไม่ได้ปรากฎตัวต่อสาธารณะนานถึง 3 วันส่งผลทำให้ผู้คนต่างพากันวิตกถึงปัญหาสุขภาพ อ้างอิงจากหนังสือพิมพ์เนชันแนล สกอตแลนด์
นิวสวีคของสหรัฐฯรายงานว่า พบผู้ใช้แพลตฟอร์ม X จำนวน 158,000 คนได้โพสต์คำว่า “ทรัมป์เสียชีวิต” และอีก 42,000 คนโพสต์คำว่า “ทรัมป์ตาย” มาจนถึงเวลา 07.48 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯในวันเสาร์(30) อ้างอิงจากการวิเคราะห์ของแพลตฟอร์ม X
ส่วนบน TikTok คลิปที่โพสต์โดยยูสเซอร์ w0odada พร้อมคำพูดว่า “ถนนสายต่างๆกำลังพูดว่า โดนัลด์ ทรัมป์ เสียชีวิต??? และเขาไม่ได้ปรากฎตัวต่อสาธารณะมาตั้งแต่วันอังคาร???” เรียกความสนใจมียอดวิว 3.5 ล้านครั้งและอีกกว่า 600,000 กดไลค์
ส่วนยูสเซอร์อีกคนคือ แฮร์รี ซิสสัน (Harry Sisson) ผู้ที่ออกมาแสดงความเห็นแนวหัวก้าวหน้าทางสื่อได้ออกมาแสดงทัศนะเกี่ยวกับข่าวลือก่อนที่จะชี้ว่าไม่เป็นจริงทำยอดวิว 1.7 ล้านและมีอีกกว่า 210,000 กดไลค์
เมโทรและเดลีเทเลกราฟของอังกฤษรวมถึงสื่อชื่อดังอื่นๆทั่วโลกรวม ฟอร์บส์ ที่สนใจในเรื่องนี้รายงานว่า รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ เจดี แวนซ์ ได้ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ยูเอสเอทูเดย์ยืนยันว่า
“หากว่า ขอพระเจ้าทรงโปรดหากเกิดเรื่องเลวร้ายมากจริง ผมไม่สามารถคิดไปถึงการฝึกงานที่ดีไปกว่าในสิ่งที่ผมได้รับการฝึกในช่วง 200 วันล่าสุด”
อย่างไรก็ตามแวนซ์กล่าวว่า ประธานาธิบดีสหรัฐฯวัย 79 ปี ที่มีอายุมากที่สุดเท่าที่เคยสาบานตนรับตำแหน่งนั้นมีสุขภาพดีและมีพลังงานที่น่าเหลือเชื่อถึงแม้จะมีคำถามเกี่ยวกับสุขภาพทรัมป์เมื่อไม่นานมานี้
เขากล่าวว่า “เขามีพลังงานอย่างน่าเหลือเชื่อและในขณะที่คนส่วนใหญ่ที่ทำงานรอบตัวประธานาธิบดีสหรัฐฯนั้นมีอายุน้อยกว่าเขาก็ตาม”
และในอีกตอนหนึ่งเสริมว่า “ใช่ สิ่งเลวร้ายมากหลายอย่างเกิดขึ้น แต่ผมรู้สึกมั่นใจมากว่าประธานาธิบดีแห่งสหรัฐฯนั้นอยู่ในสภาพที่ดี กำลังจะทำหน้าทั้งหมดตลอดทั้งสมัยของเขาและทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับประชาชนอเมริกัน”
ทั้งนี้ทำเนียบขาวประกาศ้ดือนที่แล้วว่าผู้นำสหรัฐฯถูกวินิจฉัยป่วยส่งผลทำให้ข้อเท้าบวม
นอกจากนั้นยังมีร่อยรอยฟกชำอยู่ที่บริเวณหลังมือของทรัมป์ที่มักถูกปกปิดด้วยเครื่องสำอางค์รองพื้นจากการต้องจับมือทักทายบ่อยครั้งและผลมาจากใช้ยาแอสไพริน
ซึ่งฟอร์บส์เคยรายงานร่องรอยฟกช้ำที่หลังมือของทรัมป์เมื่อวันที่ 26 ส.คก่อนหน้า และมีทฤษฎีสมคบคิดจำนวนมากแห่แชร์ผ่านแพลตฟอร์ม X ถึงขั้นเปรียบเทียบกับรอยฟกช้ำปรากฎที่หลังพระหัตถ์ของควีนเอลิซาเบธก่อนสิ้นพระชนม์ที่ปราสาทบัลมอรัล สกอตแลนด์ เมื่อวันที่ 8 ก.ย ปี 2022
ทั้งนี้นิวสวีคของสหรัฐฯรายงานว่า อย่างไรก็ตามพบว่าผู้นำสหรัฐฯวันเสาร์(30)กลับมาปรากฎตัวอีกครั้งในที่สาธารณะกำลังเดินทางไปสนามกอล์ฟเป็นการปรากฏตัวร่วมกับหลานสาว ไค ทรัมป์ (Kai Trump)