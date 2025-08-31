อยู่ห่างๆอย่างห่วงๆ!จีนหวังไทยมี'เสถียรภาพ-ความรุ่งเรือง' หลังศาลรธน.สั่ง'แพทองธาร'พ้นนายกฯ

จีนเมื่อวันเสาร์(30ส.ค.) แสดงความหวังว่าไทยจะรักษาไว้ซึ่ง "เสถียรภาพและเจริญรุ่งเรืองต่อไป" หลังนางสาวแพทองธาร ชินวัตร ถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
"มันเป็นกิจการภายในของไทย ในฐานะเพื่อนบ้านที่เป็นมิตรและใกล้ชิดของไทย เราหวังว่าไทยจะคงไว้ซึ่งเสถียรภาพและเจริญรุ่งเรืองต่อไป" โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนรายหนึ่งกล่าวกับสำนักข่าวซินหัว สื่อมวลชนของปักกิ่ง
นางสาวแพทองธาร ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของไทยในวันพฤหัสบดี(28ส.ค.) หลังศาลตัดสินใจว่าละเมิดละเมิดจริยธรรมร้ายแรง ความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นหลังจากเมื่อเดือนที่แล้ว ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องที่มีต่อนางสาวแพทองธาร กรณีคลิปหลุดเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างเธอกับฮุนเซน อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา และสั่งพักงานเธอจากการทำหน้าที่นายกรัฐมนตรี
ซินหัว ระบุว่าในคลิปหลุดดังกล่าว ได้ยินเสียงนางสาวแพทองธาร วิพากษ์วิจารณ์กองทัพ โดยเฉพาะแม่ทัพภาคที่ 2 ต่อความตึงเครียดตามแนวชายแดนที่ลุกลามกับกัมพูชา
ทั้งนี้ ซินหัว รายงานปิดท้ายว่านางสาวแพทองธาร ถือเป็นนายกรัฐมนตรีไทยรายที่ 5 ในรอบ 17 ปี ที่ถูกปลดพ้นจากตำแหน่งจากการแทรกแซงของศาล
(ที่มา:ซินหัว)