กำจัดระบอบปกครอง!?อิสราเอลเปลี่ยนยุทธศาสตร์โจมตีทางอากาศ ปลิดชีพนายกฯ-ครม.กบฏฮูตีในเยเมน

พวกกบฏฮูตีในเยเมน เมื่อวันเสาร์(30ส.ค.) ยอมรับว่านายกรัฐมนตรีของพวกเขาเสียชีวิตในปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในช่วงกลางสัปดาห์ ถือเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่สุดเท่าที่ทราบ ที่ถูกเด็ดหัวในปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของรัฐยิวระหว่างสงครามกาซา
กบฏฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน ประกาศแก้แค้นแก่การตายของนายกรัฐมนตรี หลังจากที่ผ่านๆมา พวกเขาโจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธเล่นงานอิสราเอลซ้ำแล้วซ้ำเล่า นับตั้งแต่สงครามปะทุขึ้นในเดือนตุลาคม 2023
อาห์เมด กาเลบ นาสเซอร์ อัล-ราฮาวี ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเมื่อเดือนที่แล้ว เสียชีวิตพร้อมกับเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ ในปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลในวันพฤหัสบดี(28ส.ค.) ตามการเปิดเผยของกลุ่มกบฏ
อิสราเอล โจมตีเป้าหมายต่างๆของพวกฮูตีมานานหลายเดือน ตอบโต้การโจมตีของกบฏกลุ่มนี้ ที่พวกเขาอ้างว่าเพื่อสนับสนุนชาวปาเลสไตน์ในกาซา "เราขอแจ้งข่าวการเสียสละของนักรบอาห์เมด กาเลบ นาสเซอร์ อัล-ราฮาวี เช่นเดียวกับคณะรัฐมนตรีของเขาหลายคน พวกเขาตกเป็นหมายความโหดเหี้ยมของอาชญากรอิสราเอล ศัตรูผู้โป้ปด"
"ในบรรดารัฐมนตรีที่ได้รับบาดเจ็บ ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยไปจนถึงสาหัส และได้รับการดูแลรักษาพยาบาลมาตั้งแต่ช่วงบ่ายวันพฤหัสบดี" ถ้อยแถลงระบุ
เมื่อวันพฤหัสบดี(28ส.ค.) กองกำลังอิสราเอลเปิดเผยว่าพวกเขา "โจมตีถล่มเป้าหมายทางทหารของระบอบก่อการร้ายฮูตี" แต่ช่วงเวลาดังกล่าว สื่อมวลชนเยเมนยังไม่ยืนยันเกี่ยวกับการตายของราฮาวี
ฮูตีระบุว่าการโจมตีของอิสราเอลเป็นการถล่มที่ประชุมเชิงปฏิบัติการตามวาระที่จัดโดยรัฐบาล เพื่อประเมินความเคลื่อนไหวต่างๆและผลงานในรอบขวบไปที่ผ่านมา
ทาง เมห์ดี อัล-มาสฮัต ประธานสภาการเมืองสูงสุดของกบฏกลุ่มนี้ ประกาศกร้าวแก้แค้นให้กับเหตุสังหารนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีของพวกเขา "เราสัญญากับพระผู้เป็นเจ้า ประชาชนชาวเยเมนที่รักและเหล่าครอบครัวผู้พลีชีพ รวมถึงผู้ได้รับบาดเจ็บ เราจะทำการแก้แค้น" มาสฮัต กล่าว พร้อมเตือนให้บรรดาบริษัทต่างชาติอพยพออกจากอิสราเอล "ก่อนจะสายเกินไป"
โมฮัมหมัด อัล บาชา นักวิเคราะห์ชาวเยเมนที่มีถิ่นพำนักในสหรัฐฯ บอกว่าปฏิบัติการของอิสราเอลชี้ให้เห็นถึงยุทธศาสตร์ที่เปลี่ยนไป หลังจากก่อนหน้านี้พวกเขาเล็งเป้าเล่นงานโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ อย่างเช่นท่าเรือและโรงไฟฟ้า
"การโจมตีบ่งชี้ว่าอิสราเอลเปลี่ยนโฟกัสของปฏิบัติการ จากโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและพลังงาน สู่การเล็งเป้าลอบสังหารบุคคลที่มีค่าสูง" บาชาบอกกับเอเอฟพี "มันเป็นการยกระดับ โดยไม่นับตัวเลขความสูญเสียในขั้นท้าย มีความเป็นไปได้ที่มันจะก่อความสั่นคลอนแก่พวกผู้นำของฮูตีถึงแก่นกลาง"
โมฮัมเมด อาห์เมด มิฟตาห์ รองนายกรัฐมนตรี ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการ ตามหลังการตายของ ราฮาวี จากถ้อยแถลงแยกกันของกบฏฮูตี
(ที่มา:เอเอฟพี)